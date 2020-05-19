Yılmaz Erdoğan imzalı 'Organize İşler'in seriye dönüşmesi 14 yıl sürdü. 'Asım Noyan' liderliğindeki dolandırıcı çetenin etrafında şekillenen olayları hikâye edinen film, replikleri ve havadan çekimleriyle de hafızalara kazındı. 'Seri Filmler' yazı dizisinin 42'nci bölümünde yer alan 'Organize İşler' serisinin ikinci filmi 'Organize İşler Sazan Sarmalı', Yılmaz Erdoğan'ın en çok izlenen filmi oldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Bazı filmler zamansızdır.

20 -30 yıl sonra ilk kez izleyenlere de daha önce defalarca izlemiş olanlara da aynı keyfi veren, duygusu zaman tarafından törpülenemeyen filmlerdir.

O filmlerden biri Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler'i...

Yılmaz Erdoğan'ın serisinden sonra kariyerinin üçüncü filmi olan 'Organize İşler' ilk filmiyle fenomen olurken bir seri haline dönüşmesi 14 yıl sürdü.

Yılmaz Erdoğan, yüksek gişesine rağmen 'Organize İşler'i hemen seri haline dönüştürmeyerek beyazperdeye başka hikâyelerini yansıtmayı tercih etti.

* Neşeli Hayat (2009)

* Kelebeğin Rüyası (2013)

* Ekşi Elmalar (2016)

* Tatlım Tatlım (2017)

ORGANİZE İŞLER (2005)

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Senarist: Yılmaz Erdoğan:

İzleyici Sayısı: 2.618.244

Hasılat: 17.180.298 TL

Oyuncular:

* Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

* Tolga Çevik (Süpermen Samet)

* Demet Akbağ (Nuran Ocak)

* Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

* Özgü Namal (Umut Ocak)

* Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

* Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

'Asım Noyan' liderliğindeki dolandırıcı çetesinin yaşadıklarının ve yaşattıklarının komedi - aksiyon türünde hikâye edinildiği 'Organize İşler', pelesenk olan replikleri ve İstanbul'un havadan çekilen görüntüleriyle de hafızalara kazındı.

- Araba nerede?

- Müşteride.

- Para nerede?

- Yarın verecekler.

- Araba nerede?

- Müşteride.

- Para nerede?

- Yarın verecekler.

***

Hani bir şarkı vardı, bye bye love, bye bye happiness. Beni takip edin hepiniz.

***

Bir ara çok konuştum, hiç faydasını görmedim, bıraktım.

***

Ya bir insan bu kadar dövülmez ki. Adam bayılmış, bırak artık. Adamı ayıltıp ayıltıp dövüyor ya!

***

Süpermen intihar eder mi? Ne yapıyorsun sen ya? Senin bunu çocuklara yapmaya ne hakkın var ya?

***

Filoloji, diloloji olması gerekmez mi, mantıken? Yani en azından benim için.

***

Süpermen senin en çok neyini seviyorum, biliyor musun? Vallahi ben de bilmiyorum.

***

Tabutun içinde ölülerle diriler. Ya tabutu taşıyanların içinde olacaksın, ya tabutun içinde. Ya da bu işi organize eden.

***

Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var: Bir; dayak nedir? İki; neden atılır?

***

Sıradan dayağa örnek; sıradan dayak. Yaratıcı dayağa örnek; öğretmenlerimizin cetvelle bize böyle vurması. Bu unutulur mu?

***

170... Filmde rol alan oyuncular.

150... Filmde çalışanlar.

26... Çekim Mekânları.

18 Ton... 'Asım Noyan'ın evi ve otoparkının inşası için kullanılan çelik.

Serinin ikinci filmi, 'Organize İşler Sazan Sarmalı', Yılmaz Erdoğan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi oldu.

Film, gösterime aslında 1 Ocak 2019'da girecekti.

Ne var ki yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında 'Patlamış mısır' başlığıyla yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gösteriminin BKM tarafından ertelenmesiyle izleyiciyle bir aylık rötarın ardından 1 Şubat'ta buluştu.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI (2019)

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Senarist: Yılmaz Erdoğan:

İzleyici Sayısı: 3.537.429

Hasılat: 54.842.530 TL

Oyuncular:

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

'Asım Noyan' ve çetesi her zamanki dolandırıcılıklarına devam etmektedir. 'Asım Noyan'ın kızı 'Nazlı' büyümüştür ve artık babasının bu kirli dolapları bırakmasını ister.