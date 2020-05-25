6 yıl sonra seriye dönüştü ama

Eser Yapımcılık'ın 2012'de 3 kafadarın hayatlarını mafyanın elinden kurtarma çabalarını komedi türünde beyazperdeye aktardığı 'Bana Bir Soygun Yaz', 6 yıl sonra seri film haline geldi.
'Bana Bir Soygun Yaz', o yıl gösterimde olan 110 Türk filmi arasından 20'nci olarak yapımcısının beklentilerinin altında gişe yaptı.
Eser Filmcilik, 6 yıl sonra yönetmeni, senaristi ve bazı oyuncularda değişikliğe giderek hikâyeyi devam ettirme kararı aldı.
İkinci film de, ilki gibi gösterime 14 Aralık'ta girdi.
Ne var ki, ikinci film, ilkinden daha izlenerek gösterimdeki 231 Türk filmi arasından 54'üncü oldu.
BANA BİR SOYGUN YAZ (2012)
Yönetmen: Biray Dalkıran
Senarist: İnci Uluçay
Oyuncular: Hakan Yılmaz, Sera Tokdemir, Çetin Altay, Umut Oğuz,
İzleyici Sayısı: 97.380
Hasılat: 877.837 TL
Bir iş için Ankara'ya gitmek üzere olan 'Onur'a, 'Hacamat Hüso' bir arkadaşına gönderilmek üzere tanınmış bir pastanenin şekerlemelerinden bir kutuyu 'emanet' olarak teslim eder.
BANA BİR SOYGUN YAZ 2 (2018)
Yönetmen: Murat Toktamışoğlu
Senarist: Ulaş Çobancı
Oyuncular: Şafak Sezer, Çetin Altay, Umut Oğuz
İzleyici Sayısı: 76.020
Hasılat: 975.762 TL
'Çeto' ve 'Sülo', yaşadıkları talihsiz olaylardan sonra soluğu Kıbrıs'ta almış ve farklı bir hayat kurmuşlardır. Hayatlarını sade bir yaşantı içerisinde sürdürürlerken, kendilerine Kıbrıs'ta iş imkanı yaratan Nasip'in çalıştıkları Otel'in sahibesi 'Nadide hanımın kızı 'Asya' ile evlenme kararı almasından sonra bir anda karmaşanın tam ortasında kalacaklardır.
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