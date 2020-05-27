Köstebeklerin macerası

Gördüğü ilgi üzerine Tv'den sinemaya uyarlanan 'Köstebekgiller', iki filmlik seri halinde çocuklarla buluştu. 'Seri Filmler' yazı dizisinin 49'uncu bölümünde yer alan 'Köstebekgiller'in ikinci filmi, beklentilerin altında gişe elde edince seriye son verildi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Köstebekgiller', Tv'deki çocuk kanalında ilgi görünce seri film olarak sinemaya uyarlandı.

Serinin ilk filmi ''Köstebekgiller: Periler Ormanı', Abant'ta çekildi.

Sevimli köstebekler; 'Boyo', 'Süslü', 'Kösteban','Köstepem' ve 'Köstosun'un yaşadığı maceralarla çocuklara dostluk ve kardeşlik mesajı vermesinin yanı sıra çocuklara doğa sevgisini de aşılayan serinin ilk filmi, gösterimdeki 181 Türk filmi arasından 22'nci oldu.

KÖSTEBEKGİLLER: PERİLİ ORMAN (2015)

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncu: İnci Türkay, Evrim Akın, Gül Onat

İzleyici Sayısı: 409.407

Hasılat: 4.335.884 TL

'Köstebekgiller' serisinin ilk filmi, gişede beklentileri karşılayınca vakit kaybetmeden ikincisi çekildi.

Ne varki gösterimdeki 179 Türk filmi arasından 34'üncü olmasıyla seriye devam edilmedi.

KÖSTEBEKGİLLER 2: GÖLGENİN TILSIMI

Yönetmen: Kudret Sabancı

Oyuncu: İnci Türkay, Reyhan Asena Keskinci, Yiğit Ege Yazar

İzleyici Sayısı: 218.438

Hasılat: 2.368.691 TL