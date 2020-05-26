'Seri Filmler' yazı dizisinin 48'inci bölümünde yer alan 'Sağ Salim', ilk filmiyle az ilgi görse de ikinci filmde gişesini 8'e katladı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Ölümden ve ölülerden bir hayli korkan bir şoför kamyonetiyle cenaze taşımak zorunda kalırsa ne olur?' sorusundan yola çıkılarak senaryolaştırılan 'Sağ Salim', beyaz perdeye komedi türünde yansıdı.

Serinin ilk filmi, 2012'de gişesiyle gösterimdeki 110 Türk filmi arasından 26'ncı oldu.

İkincisi ise 2014'te gösterime girip ilkinden 8 kat daha fazla izlendi. Gösterimdeki 168 Türk filmi arasında 17'nci oldu. Yükselen gişesiyle önce seriyi devam ettirme kararı alındı ama sonra üçüncü filmden vazgeçildi.

SAĞ SALİM (2012)

Yönetmen: Ersoy Güler

Senarist: Ersoy Güler, Ali Alper Erze, Şeyda Delibaş, Korhan Uğur

Oyuncular: Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Kenan Ece, Hüseyin Avni Danyal, Murat Akkoyunlu, Yakup Yavru

İzleyici Sayısı: 64.996

Hasılat: 536.583 TL

Ölüden ve ölümden çok korkan 'Salim', hayatını biricik kamyonetiyle köyden kasabaya mal götürerek kazanmaktadır. Bir gün köyün muhtarının ısrarı üzerine Mersin'den Sivas'a cenaze taşımak zorunda kalır.

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN (2014)

Yönetmen: Ersoy Güler

Senarist: Ersoy Güler - Ali Alper Erze

Oyuncular: Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal

İzleyici Sayısı: 513.644

Hasılat: 4.685.899 TL

'Salim'in kimsesiz bir cenazeyi sevabına memleketine götürmeyi kabul etmesiyle başlayan trajikomik macera, yol arkadaşı 'Nihal'in annesinin intikam için rehin alınmasıyla yeniden başlıyor. Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 kötü adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler.