Çocuk sahibi olsanız da olmasanız da çocuk yetiştirmeyle ilgili pek çok ebeveynlik eğiliminin bulunduğunu ve ebeveynlikle ilgili herkesin farklı bazı güçlü fikirleri olduğunu biliyorsunuzdur. Fikirler farklılık gösterse de zaman zaman bazı eğilimlerin ortaklaştığını ve yükselişe geçtiğini, deyim yerindeyse ‘ebeveynlik trendi’ haline geldiğini gözlemlemek mümkün.

Bir kısım ebeveynin, çocuklarına spor yapmaları için baskı uyguladığını fark ediyorsunuzdur. Elbette, spor sağlık demek ve çocuğu sporla tanıştırmak iyi bir şey. Eğer çocuğun hoşuna giderse, bunu yapmaya devam etmesine destek olursunuz. Ama ilkokul çağındaki çocukların hiçbir antrenman kampını kaçırmadan, adeta Çinli jimnastik antrenörleri hırsında bir çalışmaya tabi tutulması bambaşka. Çocuğun ilgilendiği alanda başarılı olması için gereken araçları vermek harika, ama çocuğunuz sizin sandığınız kadar yetenekli değilse, onu hayal kırıklığına uğratmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz.

Çocuğu bir alana yönlendirme sadece sporla sınırlı değil elbette. Sanat alanında da çeşitli sosyal aktiviteye boğmak, aslında pek çok anne babanın, hazır ilgisi varken ve öğrenmeye açık bir dönemdeyken tüm eğitimleri aldıralım anlayışından ileri geliyor. Buna tamamen yanlış diyemeyiz. İlkokul çağı her şeyin en kolay öğrenildiği yaşlar ne de olsa... Yetişkinlik döneminde hangimiz yeni şeyleri kolay öğrenebiliyoruz ki, değil mi?