Tercihler değişti: Ebeveynler artık çocuk fotoğrafı paylaşmıyor

REKLAM advertisement1

Tarkan, Ezgi Mola gibi yerli ünlülerimiz bir yana; Gigi Hadid, Katy Perry gibi dünyaca ünlü yıldızların neden çocuklarının yüzünü hiç göstermeden sosyal medya paylaşımı yaptıklarını hiç düşündünüz mü? Üstelik bu, sadece ünlüler için değil, biz sıradan faniler için de yeni bir tercihe dönüştü.

Çocukların fotoğraflarını çarşaf çarşaf herkese açık sosyal medya hesaplarından yayınlama devri tam olarak kapanmasa da Instagram'ın ilk popüler olmaya başladığı yıllardan bu yana ebeveyn tercihlerinde bir değişim yaşandığı gerçek. Bir kısım ebeveyn için 'paylaşım' artık demode, 'mahremiyet' ise trend oldu diyebiliriz.

REKLAM Tarkan, beş yaşındaki kızı Liya'nın fotoğraflarını sık sık paylaşsa da yüzünü asla göstermiyor Son yıllarda bazı ebeveynler çocuklarını ya sosyal medya sayfalarından uzak tutmayı ya da yüzlerine emojiler kondurarak veya fotoğraflarını sınırlayarak yayımlamayı tercih etti. Bir kısım ebeveyn de çocuklarını Instagram'daki 'yakın arkadaş' topluluğuyla paylaşıyor. Peki ama neden?

Gigi Hadid, dört yaşındaki kızı Khai'nin yüzünü 2021'de yanlışlıkla koyduğu bir videoda gösterince, apar topar videoyu silmişti REKLAM Artık online manzara daha karanlık. Yapay zekanın yükselişi bir yanıyla hayranlık uyandırırken, öte yandan masum bir fotoğrafın nasıl sahte bir fotoğrafa dönüştürülebileceği veya kimlik sahtekarlığına nasıl katkıda bulunabileceği konusunda hepimizi endişelendiriyor. Çocuklar, sosyal medya aracılığıyla korkunç gasp planlarının hedefi olabiliyor. Dolayısıyla ebeveynler, çocuklarının aktif olarak rıza gösteremeyeceği bir çevrimiçi ayak izi yaratmanın ne anlama geldiği üzerine giderek daha fazla düşünüyor.

"EBEVEYNLER ÇOCUKLARINA SÖZ HAKKI TANIMADIKLARINI FARK ETTİ" Yapay zeka teknolojisi, üzerinde oynanmış fotoğraflar oluşturmayı oldukça kolaylaştırdı. Öyle ki ChatGPT gibi yapay zeka uygulamasına birkaç anahtar kelime koymak, yepyeni görünümler yaratmak için yeterli hale geldi. Yapay zekadaki ilerlemeler, ebeveynlerin endişelerini giderek derinleştirdi. Washington Post gazetesinde görüşlerine yer verilen yapay zeka tespit şirketi Reality Defender'ın CEO'su Ben Colman da deepfake'lerin varlığının ebeveynleri giderek daha ihtiyatlı hale getirdiğini söyledi. Colman, "Ebeveynler, çocuklarının yüzlerinin uydurma ve üretilmiş görsellere yerleştirilmesinden ve özellikle de onların rızası olmadan, uygunsuz bir şekilde tasvir edilmesinden endişe duyuyor. Ebeveynler internetin asla unutmadığını anlamakta geç kaldılar. Ancak yüksek profilli gizlilik skandalları ve üretken yapay zekayla ilgili yeni keşfedilen korkular nedeniyle ebeveynler, çocuklarının resimlerini internette yayınlayarak, bu görsellerin sonsuza kadar var olmasını isteyip istemediği konusunda onlara söz hakkı tanımadıklarını fark etti" dedi. REKLAM

Şubat ayında New York Times'ın yaptığı bir araştırma, rahatsız edici bir sırra ışık tuttu. Buna göre, Instagram gibi uygulamalarda çocuklarının fotoğraflarını paylaşan ebeveynler tarafından kullanılan birçok hesap, pedofil yetişkin erkeklerden oluşan geniş bir kitleyi bir araya getirdi. Araştırmanın yayınlanmasından bu yana ebeveynler, çocuklarının görüntülerini ve bilgilerini çevrimiçi ortamda nasıl daha iyi koruyabilecekleri hakkında konuşuyorlar. Amerikalı adli psikolog Leslie Dobson, çocukların fotoğraf ve videolarını internette yayınlamanın tehlikeleri konusunda uyaran bir uzman. Dobson, 20 yıldır, cinsel şiddet ve çocuklara yönelik cinsel suçlar üzerine çalışıyor. REKLAM

"Kariyerim boyunca pek çok pedofille konuştum. Çocuk pornosuna erişemedikleri zaman ne kullandıklarını biliyor musunuz?" diyen Dobson, New York Times'ın haberinin bulgularını aktardı: "5 bin çocuk hesabını incelediler ve bunların 32 milyon takipçisinin yetişkin erkeklerden oluştuğu tespit edildi. Meta, her gün 500 binden fazla hesapta uygunsuz içerik veya etkileşim bulunduğunu ortaya çıkardı."

ÇOCUĞUN YALNIZ OLDUĞU FOTOĞRAFLAR DAHA RİSKLİ Geçmişte çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan suçluların yöneldiği görüntüler, çoğunlukla çocuğun, çerçevede yetişkinler olmadan, savunmasız konumlarda tek başına resmedildiği görüntülerdi. Dobson, uyardı: Fotoğraflarda çocuk yalnız kaldıkça tehdit artıyor! Ancak bu, kalabalık fotoğraflardan çocukların çekip çıkarılıp kötü amaçlar için kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. İşte burada yapay zeka teknolojisi devreye giriyor. 2024'te yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin yükselişiyle birlikte, en temel aile fotoğrafının bile ebeveynlerin beklemeyeceği şekillerde değiştirilebileceği bir gerçek. Dobson da "Bunlar otomatik olarak seksle ilişkilendirilen yapay zeka görsellerine dönüştürülüyor ve karanlık ağda çocuk pornografisi için kullanılıyor" ifadesini kullandı. İşte tüm bunlardan dolayı fotoğraf ve videoları paylaştığınız takipçilerin kimler olduğunu bilmek ve hesabınızın güvende olduğundan emin olmak önemli. Bunca korkutucu senaryo, hepimiz için internetin karanlık dünyasına düşme endişesini tetikliyor.