Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü: Gri saçlar

İlk saçımı boyattığımda 21 yaşımda olduğumu hatırlıyorum. Bundan 12 yıl önceydi!

Saçlarımda daha ufak ufak beyazlar vardı ve o beyazlar daha 20'lerimde kendimi nedense ‘yaşlı’ hissetmeme neden olmuştu. Biraz da “Aaa beyazların çıkmış acaba saçlarını şöyle kahve tonlarına mı boyatsan” sorularından kurtulmalıydım artık.

Elbette herkes kendinde bazen ufak tefek değişiklikler yapmak ister ve bunu da saç rengini değiştirerek yapabilir. Daha farklı bir görünüm için tabii ki saç rengimi değiştirebilirim ama geriye dönüp baktığımda sırf 5-10 tel beyaz yüzünden, daha o yaşta saçıma kimyasal bir madde sürmeme gerek var mıydı, bilmiyorum.

(Londralı oyuncu Helen Mirren Kral George'un Deliliği filminde Kraliçe Charlotte'u canlandırmak için saçlarının beyazlatılmasından sonra bu kararı aldı. Mirren Vogue'a "Bunun benim için çok kolay olduğunu söylemeliyim çünkü saçlarım her zaman sarıydı" ifadelerini kullanmıştı.)

Gri saçta az miktarda melanin bulunurken, beyaz saçta hiç melanin hücresine rastlanmayabiliyor. Yani kırlaşmış saçtaki her bir telin farklı tonlarda olmasının nedeni de bu. Bunun yanı sıra orijinal saç renginiz koyuysa gri teller daha görünür olabilir.

(Only Murders in the Building yıldızı Steve Martin, genç yaşta beyazlara büründü ve hiç boya kullanmadı.)

GRİYE DÖNMEK İÇİN CAZİP NEDENLER

Griye dönmek saçlar için daha sağlıklı bir seçenek. Çünkü kimyasal ürünlerden uzaklaşmak daha güçlü, daha sağlıklı saçların anahtarı. Bu neden sizi çok da ikna etmediyse saç boyatmak için kuaförlerin kapısını çalmamanın zamandan ve paradan tasarruf ettireceğini düşünebilirsiniz.

(Sex and the City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker, beyazlaşan saçlarıyla poz vererek Hollywood'da kadınların karşılaştığı yaş ayrımcılığını eleştirmiş, "Sanki insanlar bulunduğumuz noktadan memnun olmamızı istemiyorlarmış gibi geliyor" demişti.)