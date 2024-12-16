7 arkadaşın inşa ettiği inanılmaz ev

Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?

İnsanları sayılara anlamlar yüklemesi yeni bir şey değil. Ta antik Mısır’a, Yunan’a kadar gidiyor. Mısır’da sayıların kozmik bir düzeni yansıttığına inanılırmış. Mezopotamya’da sayılar tanrılarla ilişkilendirilmiş. Yunan matematikçi Pisagor sayıları sadece matematiksel değil ruhsal anlamlar taşıyan semboller olarak da görürmüş. ‘1’ ve ‘4’ün mistik özellikler içerdiğini tüm tek sayıların erkek, tüm çift sayıların dişi olduğunu düşünüyormuş. Günümüzde ‘numeroloji’ye inanan bir dolu insan var. ‘Melek Sayılar’ kavramı ise hep topu 20 yıllık!