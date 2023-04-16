Havuç tarator tarifi nasıl yapılır?

Havucu rendeleyin ve bir tavaya alın. Çok az zeytinyağıyla beraber orta ateşte, yumuşayana dek, 2-3 dakika kadar kavurun ve bir köşede soğumaya alın.

Bir kabın içerisine yoğurt, süzme yoğurt, soğumuş rendelemiş havuç, ceviz içi, zeytinyağı, rendelemiş sarımsak ve tuzu alarak güzelce karıştırın.

Karışımı servis tabağına alın ve üzerine dilerseniz zeytinyağı gezdirerek ve taze nanelerle süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun!

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