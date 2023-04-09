İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

İRMİK HELVALI VANİLYALI PARFE TARİFİ
Sütlü irmik helvası için:
Yarım su bardağı irmik
Yarım su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
20 g tereyağı
1 çubuk tarçın
Fesleğen ve kakuleli çilekler için:
1 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı dolusu kakule tohumları
1 portakal suyu
200g çilek (doğranmış̧)
1 yemek kasığı bal
3-4 yaprak fesleğen
Yarım vanilya çubuğu
Haşhaş ve vanilyalı parfe için
100 g toz şeker
4 yumurta sarısı
300 g çırpılmış̧ krema
1 çubuk vanilya veya 1/2 paket toz vanilya
Yapılışı:
Öncelikle bir tencereye süt ve şekerin yarısı koyularak orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırılarak pişirilir. Ardından çubuk tarçın ilave edilerek şerbetin altı kapatılır.
Daha sonra yapışmaz tabanlı bir tencerede tereyağı eritilir ve irmik eklenerek tahta bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırılarak kavrulur. İrmiğin rengi karamel rengi alana kadar kavurma işlemine devam edilir.
Önceden bir kenara ayrılmış olan şekerin diğer yarısı irmiğe eklenir. Ardından sıcak şekerli süt ilave edilir ve irmik tüm sütü çekerek macunsu bir kıvam alana kadar karıştırılır. Tencerede demlenmeye ve kendini toparlaması için bırakılır.
Parfe kısmı için yumurta sarısı ve şekeri bir kaseye alınır ve kase içinde su kaynayan bir tencerenin üzerine benmari usulü yerleştirilir. Yumurtalar bir çırpıcı yardımı ile çırpılır.
Altta kaynamakta olan suyun sıcaklığının etkisiyle karışım koyulaşmaya başlayacaktır. Çırpma kabı benmariden alınarak bir kenarda sürekli karıştırılır ve oda sıcaklığına gelmesi beklenir.
Ardından vanilya ile çırpılmış krema, yumurtaya yedirilir. Bu işlemin yavaşça yapılması gerekmektedir.
Servis kuplarına öncelikle irmik helvası azar miktarda paylaştırılır. Üzerine çilekler paylaştırılır ve ardından biraz daha irmik helvası pay edilir.
En üste hazırlanan parfe paylaştırılır ve haşhaş tohumları serpilerek en az 4 saat dondurucuda bekletilir. Daha sonra üzerleri haşhaş, çilek ve fesleğen ile süslenerek servis edilir. Afiyet olsun.