Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan'ın 246.766 kişinin izlediği 'Ahlat Ağacı'nda başrolleri; Doğu Demirkol ve Murat Cemcir ile paylaştı. Filmin kamera arkasındaki bir görüntü, o yıllarda ünlü yönetmen tarafından sosyal medya yayınlanmıştı.

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Nuri Bilge Ceylan'ın Bennu Yıldırımlar’a oyunculuk üzerine tavsiyelerde bulunarak; "Ezberin eksik, tam olsa bunu yaşamayız. Yani siz çok konsantre oluyorsunuz, olmayın! Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten... Böyle odaklanıyorsunuz işe... Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine. Bak ben şimdi burada (ıslık çalıyor) yaptım. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle değil, zengin! Hayatta küçük küçük alakasız jestler mimikler var. Sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. Sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey, hiçbir durum" cümleleri videonun yayınlandığı günlerde, ünlü yönetmenin, karşısındakinin usta bir oyuncu olsa da nasıl bir set ortamında nasıl olduğuna dair fikir vermişti.

REKLAM Bennu Yıldırımlar, katıldığı bir programda o videoyla ilgili olarak 7 yıl sonra bir açıklamada bulunarak Nuri Bilge Ceylan'a tepki gösterdi; "Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil."