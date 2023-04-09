İNCİRLİ NESCAFELİ KREMALI KEK TARİFİ

Bir kek ne kadar lezzetli olabilirse o kadar nefis bir tarifle karşınızdayız. Eminiz kekin böylesini hiç yemediniz. Hem kek hem şerbet hem muhallebi bir arada. Üstelik nescafenin muhteşem aromasıyla resmen damak çatlatan cinsten. Hele ki incir ve cevizin bir araya gelmesiyle adeta lezzet ve vitamin şöleni! İşte tam ölçülü incirli nescafeli kremalı kek tarifi…

Malzemeler:

Dikdörtgen borcam için:

4 yumurta

1 su bardağı şeker

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 kahve fincanı su

1 kahve fincanı süt

6-8 adet minik doğranmış incir

Alabildiğine un

Kek piştikten sonra ıslatmak için:

1, 5 su bardağı su

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nescafe

Kreması için:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 litre süt

1 paket krem şanti

1 yemek kaşığı margarin