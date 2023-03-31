GÜVEÇTE MANTARLI ET NASIL YAPILIR?
Eti ince şeritler halinde dilimleyin. Mantarları temizleyip dilimleyin. Renkli biberleri de jülyen doğrayıp hazırlayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve önce etleri ekleyip 5-6 dakika soteleyin.
Ardından hazırladığınız mantarları ve biberleri ilave edip sotelemeye devam edin.
Sarımsakları, tuz ve baharatları, en son sosu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Güveç̧ kaplarının içini tereyağı ile yağlayın. Domatesleri dilimleyip tabanına yerleştirin. Ön pişirme yaptığınız etleri güveç̧ kaplarına paylaştırın.
Üzerlerine kalan domates dilimlerini kapatın. Güveç̧ kaplarının üzerini yağlı kağıt kaplı folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış̧ 200 derece fırında, 30 dakika kadar pişirin.
Güveçlerin üzerinden yağlı kağıdı alın ve rende mozzarella peynirini paylaştırıp 10 dakika daha peynirler eriyene kadar pişirip fırından alın ve sıcak servis yapın. Afiyet olsun.
GÜVEÇTE MANTARLI ET TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Etler bir gün önceden marine edilirse etin yumuşaklığı ve lezzeti atar.
Sebzeler soteleme esnasında çok fazla pişirilmemelidir.
Servis etmeye yakın fırınlanırsa peynirin dokusu bozulmaz ve tüketimi daha keyifli bir hale getirir.
Bol sulu bir güveç isterseniz domatesleri güveçlere eklerken üzerlerine bir parça tuz atarak sululuğu artırabilirsiniz.
Fırınlamadan üzerine küçük parça tereyağı eklerseniz lezzeti daha da artırırsınız.