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İFTAR MENÜSÜ: İftara ne yapsam diyenlere 7 pratik yemek tarifi: Kolayca hazırlayacağınız et ve tavuk yemekleri ile iftar menünüz hazır!

İftara ne yapsam diyenlere 7 pratik yemek tarifi: Kolayca hazırlayacağınız et ve tavuk yemekleri ile iftar menünüz hazır!

İftar menüsü için hazırlık aşamaları şimdiden başladı. Özellikle zamanı çok az olanlar için kolay ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız aynı zamanda görüntüsü ve lezzetiyle sofralarınızı lezzet şölenine çevireceğiniz muhteşem iftar ana yemek tariflerine bayılacaksınız! Ramazanda iftar yemeği hazırlamak için az bir zamanı kalanlar için kolay tarifler oldukça kurtarıcı oluyor. Hangi yemeği yapacağınıza karar veremeyenler için birbirinden muhteşem tarifleri sizler için derledik. İşte sağlıklı ve doyurucu bir iftar ana yemeği için yapımı pratik aynı zamanda lezzetiyle davet sofralarınızın gözdesi olacak muhteşem yemek tarifleri ve iftar menüsü…

Giriş: 31.03.2023 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • GÜVEÇTE MANTARLI ET TARİFİ

    Malzemeler:

    3 dilim antrikot

    10 mantar

    Yarım sarı dolmalık biber

     Yarım kırmızı dolmalık biber

    Yarım yeşil dolmalık biber

    2-3 diş̧ ince kıyılmış̧ sarımsak

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kekik

    2 yemek kaşığı tiryaki sos

    3 domates

    1 tatlı kaşığı tereyağı

    Üzeri için: 150 g rende mozzarella peyniri

  • GÜVEÇTE MANTARLI ET NASIL YAPILIR?

    Eti ince şeritler halinde dilimleyin. Mantarları temizleyip dilimleyin. Renkli biberleri de jülyen doğrayıp hazırlayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve önce etleri ekleyip 5-6 dakika soteleyin.

    Ardından hazırladığınız mantarları ve biberleri ilave edip sotelemeye devam edin.

    Sarımsakları, tuz ve baharatları, en son sosu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

    Güveç̧ kaplarının içini tereyağı ile yağlayın. Domatesleri dilimleyip tabanına yerleştirin. Ön pişirme yaptığınız etleri güveç̧ kaplarına paylaştırın.

    Üzerlerine kalan domates dilimlerini kapatın. Güveç̧ kaplarının üzerini yağlı kağıt kaplı folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış̧ 200 derece fırında, 30 dakika kadar pişirin.

    Güveçlerin üzerinden yağlı kağıdı alın ve rende mozzarella peynirini paylaştırıp 10 dakika daha peynirler eriyene kadar pişirip fırından alın ve sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

    GÜVEÇTE MANTARLI ET TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

    Etler bir gün önceden marine edilirse etin yumuşaklığı ve lezzeti atar.

    Sebzeler soteleme esnasında çok fazla pişirilmemelidir.

    Servis etmeye yakın fırınlanırsa peynirin dokusu bozulmaz ve tüketimi daha keyifli bir hale getirir.

    Bol sulu bir güveç isterseniz domatesleri güveçlere eklerken üzerlerine bir parça tuz atarak sululuğu artırabilirsiniz.

    Fırınlamadan üzerine küçük parça tereyağı eklerseniz lezzeti daha da artırırsınız.

  • KURU ERİKLİ FIRINDA TAVUK TARİFİ

    Malzemeler:

    4 adet bütün tavuk but

    300 gr bebek patates

    2 orta boy tatlı patates

    2 orta boy kırmızı soğan

    100 gram kırmızı erik

    2 orta boy kırmızı biber

    2 tatlı kaşığı tarçın

    2 adet çubuk tarçın

    3 adet kuru acı biber

    3 diş sarımsak

    1 çay kaşığı esmer şeker

    2 çay kaşığı sirke

    Yarım çay bardağı zeytinyağı

    Tuz

    Karabiber

  • KURU ERİKLİ FIRINDA TAVUK NASIL YAPILIR?

    Fırını 200 derece olacak şekilde önceden ısıtılır.

    Kuru acı biber bulamazsanız fırında kurutma işlemi yapabilirsiniz.

    Karıştırma kabı içerisine ezilmiş kuru acı biberler, tarçın, sirke, şeker tuz karabiber ve zeytinyağı eklenir. Biraz da su ekleyebilirsiniz.

    Pürüzsüz olana kadar bir dakika karıştırın.

    Tavuk budu ekleyin ve tavukların her yerini kaplayacak şekilde karıştırın.

    Her iki tür patatesi soğanı 4’e bölün ve tavukların bulunduğu tepsiye aktarın. Erikleri de ekleyin. kalan yağ, yarım çay kaşığı tuz ve karabiberle birlikte ayrı büyük bir kaseye koyun. İyice karıştırın, tavukla karıştırın.

    Tavuğu derisinin yüzünü yukarı gelecek şekilde düzenleyin ve tavuk ve sebzeler pişene ve güzelce renklenene kadar yaklaşık 50 dakika kızartın.

    Pişirme işlemini ilk 30 dakikada üzerine alüminyum folyo kapatarak ardından da üzerini açarak yapabilirsiniz. Böylece tavuklarınız ve sebzelerinizin yanmasını önleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

  • PATATESLİ KUZU ETİ TARİFİ

    Malzemeler: 

    600 g kuşbaşı kuzu eti 

    1 soğan 

    1 patates 

    1 kereviz 

    4 domates 

    1 su bardağı et suyu 

    Tuz Karabiber 

    Yarım çay kaşığı zerdeçal 

    Yarım çay kaşığı kimyon 

    Yarım demet maydanoz 

  • PATATESLİ KUZU ETİ NASIL YAPILIR?

    Kuşbaşı kuzu etlerini yapışmaz yüzeyli bir tencereye alarak yüksek ateşte mühürleyin.

    Rengi iyice kahverengi olmaya başlayınca yemeklik doğradığınız soğan, küp doğradığınız patates ve kerevizi ilave edip 3-4 dakika daha pişirin.

    Küp doğradığınız domates, haşlanmış nohut ve et suyunu ekleyin.

    Tuz ve baharatlarla tatlandırın.

    Etler suyunu çekip iyice yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.

    Ocaktan alın ve ince kıyılmış maydanozu ilave edip karıştırın. Sıcak servis yapın.

  • SOSLU LOKUM GİBİ TAVUK GÖĞSÜ YEMEĞİ TARİFİ

    Malzemeler:

    3 parça tavuk göğsü

    1 dolu yemek kaşığı tereyağı

    10 adet mantar

    2 adet orta boy havuç̧

    1 çay bardağı bezelye

    2 diş̧ sarımsak

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 su bardağı krema

    1 su bardağı tavuk suyu yoksa (Yarım tavuk bulyon)

    Karabiber, tuz, kirimizi toz biber

  • SOSLU LOKUM GİBİ TAVUK GÖĞSÜ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

    Tavuk göğsü ortadan uzunlamasına kesilir ve ortadan kesilir. Yani her bir göğüsten dört parça elde edeceğiz.

    Tavuklar tuz ve karabiberle baharat andırılır. Uygun bir tava ocağa alınır ve iyice kızdırılır.

    Çok az sıvı yağ eklenir ve tavukların yüzü̈ hafif renk değiştirene kadar kızartılır ve kenara alınır. Aynı tava içerisine 1 dolu yemek kaşığı tereyağı alınır.

    Havuçlar eklenir 1 dk. sotelenir. Daha sonra mantar eklenir ve sotelenmeye devam edilir. Mantar renk değiştirdiğinde küçük doğranmış̧ sarımsak eklenir.

    Bir yemek kaşığı salça da ilave edilir ve güzelce kavrulur. Tavuk suyu yavaşça içerisine dökülür. Güzelce karıştırılır ve krema da eklenir.

    En son tavuk, bezelye ve baharatlarında eklendikten sonra 10-15 dk. kısık ateşte sos koyulaşana kadar pişirilir.

    Ocağın altı kapanır ve yemek 15 dk. dinlendikten sonra servise hazırlanır. Size yanına makarna, patates püresi veya benim gibi pirinç̧ pilav yapabilirsiniz. Afiyet olsun

  • TAVUK SOTE TARİFİ

    Malzemeler:

    Yarım kg tavuk göğsü

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 tatlı kaşığı domates salçası

    2 adet yeşil biber

    1 adet kırmızı biber

    1 adet soğan

    2 diş sarımsak

    2 adet domates

    Karabiber

    Pul biber

    Tuz

    1 su bardağı su

  • TAVUK SOTE NASIL YAPILIR?

    Tavuk etini kuşbaşı doğrayın. Soğanları yemeklik, biberleri julyen doğrayın, domatesleri de küp küp doğrayın.

    Kısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun.

    Suyunu biraz çektikten sonra soğanları ve ince kesilmiş sarımsağı ekleyin. 1-2 dk kavurduktan sonra biberleri ilave edin.

    Biberler de sotelenince domatesi, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin.

    Son olarak 1 bardak suyu ekleyin ve etler pişene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirin.

  • KOLAY TEPSİ KEBABI TARİFİ

    Malzemeler:

    4 adet patates

    Domates

    Yeşil biber

    Kıymalı harç için;

    500g kıyma

    Yarım demet maydanoz

    1 adet kaypa biber

    1-2 adet yeşilbiber

    1 adet soğan

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı pul biber

    1 çay kaşığı kimyon

    1 çay kaşığı kekik

    1 çay kaşığı tuz

    2 diş sarımsak

    Sosu için;

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 su bardağı su

    1 çay kaşığı tuz

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • KOLAY TEPSİ KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

    İlk olarak kıymalı harcımızı hazırlayın. Bunun için uygun bir kabın içerisine kıyma, maydanoz, kapya biber, yeşilbiber, soğan, baharatlar, tuz ve sarımsağı alarak yoğurun.

    İyice yoğurduğumuz harcımızı kenara alın. Bu sırada bizde diğer malzemeleri hazırlayın.

    Patateslerimizi yuvarlak dilimler şeklinde kesin. Kıymalı harcımızı fırın tepsisine alarak elimizle, her yeri eşit olacak şekilde güzelce yayın.

    Yaklaşık 1 cm kalınlığında yaydığımız kıymalı harcımızın üzerine dilimlediğimiz patatesleri orta kısmı boş kalacak şekilde dizin.

    Ortasında bıraktığımız boşluğa dilimlediğimiz domates ve yeşilbiberleri yerleştirin. Sosu için uygun bir karıştırma kabına salça, su ve tuzu alarak salça eriyinceye kadar karıştırın.

    Salçamız eridikten sonra sıvı yağı da ekleyelim ve tekrar karıştırın. Hazırladığımız sosu yemeğimizin her yerine gelecek şekilde üzerine gezdirin.

    Daha sonra sar pişir ile tepsimizin üzerini kapatın. Bu şekilde yemeğimiz kendi buharı ile pişecek ve daha lezzetli olacaktır. Yemeğimizi önceden ısıttığımız 180°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda sar pişirip tepsinin üzerinden alın ve 30 dakika daha pişirin. Pişen kebabımız servise hazır.

  • TAS KEBABI TARİFİ

    Malzemeler:

    500 gram dana kuşbaşı

    2 adet patates

    2 adet yeşil biber

    1 adet domates

    20 tane arpacık soğan

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1/2 yemek kaşığı biber salçası

    2 su bardağı sıcak su

    Tuz

    Karabiber

  • TAS KEBABI NASIL YAPILIR?

    Etleri düdüklü tencereye alın. Üzerine sıvıyağ ekleyin. Yüksek ateşte ağzı kapalı olarak kaynayana kadar pişirin.

    Kaynadıktan sonra altını kısıp 20 dakika suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin.

    Domates ve biberleri doğrayın. Etler pişince düdüklü tencereden alın.

    Başka bir tencerenin içine yağ koyun. Soğanları, domatesleri, etleri ve biberleri yağın içine ekleyin ve kavurun. Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin.

    Suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 10 dakika pişirin.

    Patatesleri küp küp doğrayıp kızartın. Tencerenin içine ekleyin. Tuz ve karabiberle yemeği tatlandırın. Servis edin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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