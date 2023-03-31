Et tadında istiridye mantarı nasıl yapılır?
Mantarlar güzelce temizlenir. Jülyen olacak şekilde dilimlenir. Büyükçe bir tavaya zeytinyağı alınıp hafifçe ısıtılır.
Doğranan mantarlar tavaya bırakılır.
Mantarlar suyunu bırakacaktır. Suyunu tamamen çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurulur.
Tamamen suyunu çektikten sonra tereyağı ilave edilir.
Sarımsak rendelenip baharatlar ilave edilir.
Sadece sarımsak tuz ve kekik kullanırsanız da efsane oluyor ve mantarlar güzelce nar gibi kızarana kadar kavurulur.
Mangalda et tadında mantar sevmeyenlere bile sevdirecek harika bir lezzeti mutlaka denemelisiniz.