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Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin deposu et tadında istiridye mantarı tarifi! İstiridye mantarı nasıl yapılır?

Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin deposu et tadında istiridye mantarı tarifi

Tam bir antioksidan kaynağı olan istiridye mantarı farklı lezzetiyle de sofralarınızın şahı olacak. Mantar sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği istiridye mantarı kolesterolü düşürüyor ve kabızlığı da önlüyor. İftar sofralarınız için de muhteşem bir alternatif olacak bu nefis lezzetin yapımı oldukça kolay. İşte 5 dakikada şipşak hazırlayacağınız istiridye mantarı tarifi…

Giriş: 31.03.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Menünüze değişiklik katacak ve damakta bıraktığı aromasıyla tadına doyamayacağınız istiridye mantarı iftar sofralarınız için muhteşem bir seçenek olacak. B1, B2, B3, B6 ve D vitamini bakımından zengin içerisinde bol miktarda mineral barındıran istiridye mantarı tam bir şifa deposu. Mantar tutkunları için muhteşem bir lezzet olan istiridye mantarı hem tadı hem de şifasıyla sofralarınızda başköşeyi alacak nitelikte. İşte "İstiridye mantarı nasıl yapılır, istiridye mantarı nasıl pişirilir?" sorularınızın tüm cevabı…

  • ET TADINDA İSTİRİDYE MANTARI TARİFİ

    Malzemeler:

    500 gr istiridye mantarı

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 diş sarımsak

    Tuz, karabiber, pulbiber, kekik

    Maydanoz

  • Et tadında istiridye mantarı nasıl yapılır?

    Mantarlar güzelce temizlenir. Jülyen olacak şekilde dilimlenir. Büyükçe bir tavaya zeytinyağı alınıp hafifçe ısıtılır.

    Doğranan mantarlar tavaya bırakılır.

    Mantarlar suyunu bırakacaktır. Suyunu tamamen çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurulur.

    Tamamen suyunu çektikten sonra tereyağı ilave edilir.

    Sarımsak rendelenip baharatlar ilave edilir.

    Sadece sarımsak tuz ve kekik kullanırsanız da efsane oluyor ve mantarlar güzelce nar gibi kızarana kadar kavurulur.

    Mangalda et tadında mantar sevmeyenlere bile sevdirecek harika bir lezzeti mutlaka denemelisiniz.

  • İSTİRİDYE MANTARI NASIL TEMİZLENİR?

    İstiridye mantarları genellikle pazarlarda ve marketlerde küme formunda satılır. Öncelikle mantarların sapı orta kısmından kesilir, üst kısmı nemli bir bezle silinir. Kökü olarak bilinen beyaz kısmı da ayrıca nemli bir bezle iyice temizlenir.

    Eğer mantarlarınız çok kirliyse onları suya batırıp çıkarın ama pişirmeden önce iyice kuruduğundan emin olun. Kurutma işlemini herhangi bir baskı uygulamadan yapın.

  • İSTİRİDYE MANTARININ TADI NASILDIR, NASIL PİŞİRİLİR?

    İstiridye mantarları kavurulunca ve kızartılınca tadı kırmızı ete benzer.

    İstiridye mantarları tavada sote yapılarak, haşlanarak, kızartılarak, kavrularak, ızgara yapılarak, hatta çiğ bile tüketilebilir. Ama çiğ tüketimde ağıza metal bir tat gelir, bizden söylemesi.

    Sotelenince ise dokusu yumuşar. Ama her ne olursa olsun tadından hiçbir şey kaybetmez!

  • İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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