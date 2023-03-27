FERAHLIĞIN ADRESİ: LİMON - ZENFECİL DETOKS SUYU

Gün boyu susuz kalmak ve artan hava sıcakların çaresi limon hem metabolizmanıza hem de serinlemenize yardımcı olur. 1 tane limonu sıkın, taze zencefilden 3 ince dilim kesin, 2 tane dilimlenmiş salatalık ile tüm malzemeleri 1 litre suya atın. 30 dakika bekledikten sonra lezzetli limon-zencefil detoks suyu hazır.