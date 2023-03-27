YEŞİL ÇAY İLE FAZLA YAĞLARDAN KURTULUN
Hem rahatlatıcı etkisi hem de yağ yakma özelliği ile özellikle diyet yapanların listesinde ilk sırada yer alan yeşil çay oruç tutanların gün içerisinde susuzluğunu gidermede de oldukça etkili. İşte yeşil çay limon detoks suyu hazırlama: 1 fincan yeşil çayı demleyin, 1 adet dilimlenmiş salatalık, 1 adet sıkılmış limon, 1 adet dilimlenmiş elma, 8 yaprak nane, az miktarda rendelenmiş zencefil (acılığına göre miktarı ayarlayın) 1 çubuk tarçını 2 litre suyun içine atın. Yaklaşık 9 saat dinlendirdikten sonra keyifle içebilirsiniz.