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İftar sonrası şişkinliğe son! Ramazan'da hem susuzluğa hem sindirime çare 7 detoks suyu

Ramazan ayında oruç tutan kişiler gün boyu uzun bir süre aç kaldıktan sonra birden yemeğe yüklenebiliyor. İftar sonrası yemeği fazla kaçıranlar sindirim problemleri yaşayabiliyor. Sahur ve iftar arası kısa olması nedeniyle bir müddet sonra hareket etmeden uykuya geçen kişiler hem yemek sonrası hem de ertesi gün oruç tutarken zorlanıyor. Şişkinlik ve sindirimde zorlananlar için kilo verdiren, yağ yakan ve ödemlerin attıran detoks suları aynı zamanda Ramazan’da oruç tutarken susuzluk derdine çare oluyor. Hem zayıflayın hem de ferahlatan şifa deposu 7 detoks suyu tarifi…

Giriş: 27.03.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ÖDEMİ SÖKÜP ATAN TARÇIN ANANAS DETOKS SUYU

    Ödem attıran ananas ve zayıflatan tarçının muhteşem güçlerinin birleşmesi ile rahatlayın. İşte tarçın ananas detoks suyu tarifi: 1 litre suyun içine 2 çubuk tarçın, 2 geniş kesilmiş dilim taze ananas ekleyin, 4 5 saat dinlendikten sonra içebilirsiniz.

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    YEŞİLLERİN ZAYILATAN GÜCÜ: MAYDANOZ ELMA DETOKS SUYU

    Ramazan boyunca düzensiz yemek yemenin verdiği kilolardan yaz ayları gelmeden kurtulmanın yolu yeşillerin gücünden geçiyor. İşte yağ yakan maydanoz elma detoks suyu tarifi: 15 yaprak maydanoz, 1 adet dilimlenmiş salatalık

  • KARPUZ NANE DETOKS SUYU

    Yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuz susuzluğu gidermede oldukça etkili olmakla birlikte bu lezzetli meyveyle zayıflamak mümkün. Su ihtiyacınızı karşılarken nane ile ferahlığı yakalayın. 1 litre suyun içine 10 küp karpuz ekleyin, 1 adet salatalık dilimleyin, 5 6 yaprak tazen nane ilave edin. Buzdolabında 4 - 5 saat dinlendirdikten sonra 4 5 damla limon sıkın.

  • KİVİ ÇİLEK DETOKSU

    Yaz meyvelerinin inanılmaz etkilerini detoks suyu ile daha da artırabilirsiniz. Ekşi tatların tutkunu olanların içmeye doyamayacağı kivi çilek detoks suyu tarifi: 2 litre suya 6 tane çilek atın, 5 kiviyi ince ince dilimleyin, 5 6 yaprak taze nane ekleyin. Gün boyu beklettiğiniz şifa deposunu iftardan sonra tüketebilirsiniz.

  • FERAHLIĞIN ADRESİ: LİMON - ZENFECİL DETOKS SUYU

    Gün boyu susuz kalmak ve artan hava sıcakların çaresi limon hem metabolizmanıza hem de serinlemenize yardımcı olur. 1 tane limonu sıkın, taze zencefilden 3 ince dilim kesin, 2 tane dilimlenmiş salatalık ile tüm malzemeleri 1 litre suya atın. 30 dakika bekledikten sonra lezzetli limon-zencefil detoks suyu hazır.

  • FAZLA YAĞLARA VEDA: SİRKE LİMON DETOKSU

    Vücutta biriken zararlı yağların yakılmasına yardımcı sirke ile iftarda yediğiniz bol yağlı yemeklerin ağırlığından kurtulabilirsiniz. İşte sirke - limon detoks suyu tarifi: 1 adet limonu sıkın, 1 tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak suya ekleyin. Uyanırken ve gece uyurken tüketerek günü kurtarabilirsiniz.

  • YEŞİL ÇAY İLE FAZLA YAĞLARDAN KURTULUN

    Hem rahatlatıcı etkisi hem de yağ yakma özelliği ile özellikle diyet yapanların listesinde ilk sırada yer alan yeşil çay oruç tutanların gün içerisinde susuzluğunu gidermede de oldukça etkili. İşte yeşil çay limon detoks suyu hazırlama: 1 fincan yeşil çayı demleyin, 1 adet dilimlenmiş salatalık, 1 adet sıkılmış limon, 1 adet dilimlenmiş elma, 8 yaprak nane, az miktarda rendelenmiş zencefil (acılığına göre miktarı ayarlayın) 1 çubuk tarçını 2 litre suyun içine atın. Yaklaşık 9 saat dinlendirdikten sonra keyifle içebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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