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Bayat Ramazan pidesini sakın çöpe atmayın! Tatlısından kebabına bayat pideyle hazırlanan 5 lezzetli tarif

Ramazan ayının sembollerinden birisi olan ramazan pidesi buram buram kokusuyla sofralarımızdan eksik olmuyor. Bu efsane lezzet için yeri geliyor dakikalarca kuyrukta bekliyoruz. Sofraların vazgeçilmezi pideleri fazla alınca maalesef ki bayatlıyor. Tazeliğini kaybeden ve yenmeyecek olan pidelerle muhteşem yemekler yapmak mümkün. "Bayat Ramazan pidesi nasıl değerlendirilir?" sorusunun cevabını arıyorsanız israfı önleyen bayat Ramazan pidesiyle yapabileceğiniz birbirinden kolay 5 tarif…

Giriş: 27.03.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan pidesi geçmişten günümüze Ramazan sofralarının vazgeçilmezi. Fırından sıcacık çıkan ve kokusuyla adeta mest eden pideleri oruçluyken almaya gidenler sayısını fazla kaçırınca ertesi gün "Kalan Ramazan pidesi ile ne yapılır? Bayat Ramazan pidesi nasıl değerlendirilir?" telaşına düşüyor. İşte bayatlayan ramazan pidesi ile yapabileceğiniz tadına bayılacağınız muhteşem tarifler…

  • BAYAT RAMAZAN PİDESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

    İftar sofralarında afiyetle yediğimiz Ramazan pidesi sahurda da bitmeyince ertesi gün hem bayatlıyor hem de sertleşiyor. Bayatlayan Ramazan pidelerini atmayıp lezzetli atıştırmalık hazırlayabilirsiniz. Onları çöpe atıp israf etmek yerine birçok şekilde değerlendirebilirsiniz. Basit ve güzel tariflerle muhteşem lezzetler ortaya çıkarmak mümkün. Böylece hem pideleri israf etmemiş olacaksınız hem de bir öğününüz kolayca hazırlamış olacaksınız. Çöpe atmak istemeyenler bayat Ramazan pidesi tarifleri ile israftan kaçınılıyor. İşte, bayat Ramazan pidelerini değerlendirmek için birkaç pratik öneri...

  • BAYAT PİDE BÖREĞİ TARİFİ

    Ramazan pidesi bayatladı diye üzülmeyin. Bayat pide böreği ile hem doyurucu hem lezzetli bir öğüne hazır olun.

    Malzemeler:

    1 adet bayat pide

    2 adet yumurta

    3 yemek kaşığı sıvı yağ

    1,5 su bardağı süt

    1 su bardağı beyaz peynir

    1 adet kırmızıbiber

    1 adet yeşilbiber

    Maydanoz

    1 paket kabartma tozu

    Tuz, karabiber ve pul biber ve dilediğiniz baharat,

    Kaşar peyniri

    Bayat pide böreği nasıl yapılır?

    Derin bir kapta yumurta, sıvı yağ ve sütü çırpın,

    Küçültülmüş beyaz peyniri, küp şekilde doğranmış kırmızı ve yeşilbiberi, ince kıyılmış maydanozu, kabartma tozu ve baharatları ekleyin,

    Küp küp doğranmış bayat pideleri yumurtalı karışımın üzerine ilave edin,

    Yağlamış olduğumuz fırın kabına karışımı dökün ve yayın,

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırınımızda 20 dk. pişirin,

    Kapatmadan önce üzerine kaşar peynirini ekleyin,

    Kaşarlar kızarınca alabilirsiniz.

  • BAYAT PİDE KEBABI TARİFİ

    İftardan kalmış bayat ramazan pidesi ile diğer iftara lezzetli bir ana öğün yemeği çıkarabilirsiz. İşte restoranları aratmayacaklar bayat pide kebabı tarifi:

    Malzemeler:

    1 adet bayat pide

    Sosu için;

    1 kase yoğurt

    2 diş sarımsak

    Kıymalı harç için;

    200g Kıyma

    1 adet soğan

    1 adet kırmızı biber

    1 adet sarı biber

    1 adet domates

    1 tatlı kaşığı biber salçası

    1 diş sarımsak

    Tuz, karabiber, pul biber, zeytinyağı.

  • Bayat pide kebabı nasıl yapılır?

    Tavaya zeytinyağını ekleyin,

    Küp doğranmış soğan ve biberler ilave edip kavurun,

    Kıymayı ekleyin çekinceye kadar kavurun,

    Küp doğranmış domates, dövülmüş sarımsak ve salçayı döküp kavurun,

    Tuz ve baharatlar ele 2 dk daha kavurup altını kapatın,

    Küp doğranmış bayat pideleri ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dk. kızartın,

    Derin bir kasede sarımsaklı yoğurt hazırlayın,

    Servis tabağının tabanına ısıtılmış pideleri, üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyin,

    Pişirdiğimiz kıymalı harcı en üste koyun,

    Dilerseniz üzerine taze maydanoz serpebilirsiniz.

  • YUMURTALI PİDE TOSTU TARİFİ

    Ramazan pidesi ile sahura ya da hızlı yapmak istediğiniz iftara yumurtalı pide tostu yapabilirsiniz.

    Malzemeler:

    Çeyrek ramazan pidesi,

    2 yumurta,

    Yarım çay bardağı süt,

    2 dilim kaşar,

    2 dilim hindi füme,

    1 adet köy peyniri,

    2 dilim domates,

    Kekik.

  • Yumurtalı pide tostu nasıl yapılır?

    Pidenin ortasından kesin,

    Çırpılmış sütlü yumurtanın içerisine bastırın,

    İçine peynirleri, hindi fümeyi, köy biberi, domatesi ve kekiği ilave edip pişirme kağıdı arasında tost makinesine basın.

  • BAYAT PİDE TATLISI TARİFİ

    Kalmış pidelerden yalnızca yemek değil iftara nefis tatlılar da yapabilirsiniz. İşte bayat pide tatlısı tarifi:

    Malzemeler:

    2 adet ramazan pidesi,

    100 gram kaymak,

    3 yemek kaşığı tereyağı,

    2 su bardağı toz şeker,

    3 su bardağı su,

    3 damla limon suyu,

    1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı,

    Bayat pidesi tatlısı nasıl yapılır?

    Pideleri yuvarlık şekilde kesin, (kase yardımıyla kolayca yapabilirsiniz)

    Yüksek bir tepsiye dizin,

    Tereyağını eritin ve sıcak tereyağını pidelerin üstüne gezdirin,

    Ardından hemen sıcak şerbeti üstlerine gezdirin ve soğuyup, şerbeti çekmeleri için bekleyin,

    Pideler şerbeti çektiğinde, servis tabağına bir yuvarlak pideyi alın,

    Üstüne dilediğiniz miktarda tatlı kaşığı kaymak koyun,

    Üstüne bir yuvarlak pide daha koyun ve üstüne tekrar kaymak koyun.

    Antep fıstığı, fındık ya da mevsim meyvesiyle süsleyebilirsiniz.

    Şerbeti için:

    Tencereye su ve toz şeker koyun,

    Ocağın altını açın ve şeker eriyip kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edin,

    5 dakika daha kaynatın ve kapatın.

  • RAMAZAN PİDESİ MANTISI TARİFİ

    Önceki günlerden kalmış Ramazan pidelerini mantı yaparak kurtarabilirsiniz. İşte Ramazan pidesi mantısı tarifi:

    Malzemeler:

    300 gr kıyma

    1 adet orta boy soğan

    3 adet orta boy domates

    1 tatlı kaşığı salça

    Çay kaşığının ucuyla karabiber ve kimyon

    3 yemek kaşığı sıvıyağ

    Tuz

    Yarım ramazan pidesi

    Üzeri için 500 gr yoğurt

    2-3 diş sarımsak

    Kırmızı pul biber

    Sıvı yağ

  • Ramazan mantısı nasıl yapılır?

    Domates ve soğanı ufak ufak doğrayın (isterseniz rendeleyin)

    Soğanı yağ ve tuzla kavurun,

    Kıymayı ekleyip suyunu çekinceye kadar kavurun,

    Salçayı ilave edin, kokusu çıkana kavurun,

    Domatesleri ve baharatları ekleyip kısık ateşte 7-8 dakika kadar pişirin.

    Küp küp doğradığınız pideleri servis tabağına alın,

    Üzerine salçalı sosunuzu dökün,

    Biraz sıcağı çıkınca sarımsaklı yoğurt üzerine dökün.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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