BAYAT PİDE TATLISI TARİFİ
Kalmış pidelerden yalnızca yemek değil iftara nefis tatlılar da yapabilirsiniz. İşte bayat pide tatlısı tarifi:
Malzemeler:
2 adet ramazan pidesi,
100 gram kaymak,
3 yemek kaşığı tereyağı,
2 su bardağı toz şeker,
3 su bardağı su,
3 damla limon suyu,
1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı,
Bayat pidesi tatlısı nasıl yapılır?
Pideleri yuvarlık şekilde kesin, (kase yardımıyla kolayca yapabilirsiniz)
Yüksek bir tepsiye dizin,
Tereyağını eritin ve sıcak tereyağını pidelerin üstüne gezdirin,
Ardından hemen sıcak şerbeti üstlerine gezdirin ve soğuyup, şerbeti çekmeleri için bekleyin,
Pideler şerbeti çektiğinde, servis tabağına bir yuvarlak pideyi alın,
Üstüne dilediğiniz miktarda tatlı kaşığı kaymak koyun,
Üstüne bir yuvarlak pide daha koyun ve üstüne tekrar kaymak koyun.
Antep fıstığı, fındık ya da mevsim meyvesiyle süsleyebilirsiniz.
Şerbeti için:
Tencereye su ve toz şeker koyun,
Ocağın altını açın ve şeker eriyip kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edin,
5 dakika daha kaynatın ve kapatın.