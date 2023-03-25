Ejder tatlısı nasıl yapılır?

Süt, toz şeker, irmik, nişasta ve mavi haşhaş tohumunu derin bir tencereye alın ve kaynayana kadar sürekli olarak karıştırın. Kaynamış ve kıvamı koyulaşmış olan muhallebinin üzerine tereyağı ve vanilini de ekleyip tekrar karıştırın ve ocaktan alın.

Yağlanmış tart kalıbının içerisine hazırlamış olduğunuz haşhaşlı muhallebiyi aktarın ve üzerini düzeltip oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 2 saat bekletin.

Ayrı bir sos tenceresinde dondurulmuş ve rondodan geçirilmiş frambuaz, böğürtlen ve rondodan geçirilmiş çileği karıştırın.

Üzerine nişasta ve su ekleyip koyulaşana kadar kaynatın.