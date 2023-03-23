İZMİR KÖFTE
Yapılışı
Köfte harcı için; orta yağlı kıyma, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, yumurta ve baharatları yoğurun.
Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içerisinde yuvarlayarak şekil verin.
Hazırladığınız köfteleri servis tabağına alıp bekletin.
Kabuklarını soyduğumuz patatesi elma dilimleri şeklinde kesin.
Domatesleri halka şeklinde doğrayın.
Biberlerin sap kısmını kesip ortadan ikiye yarın.
Sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın.
Sırasıyla patates ve köfteleri kızartın.
Fazla yağını süzmesi için kâğıt havlu üzerinde bekletin.
Sos için: sıvı yağı kızdırın. Domates salçasını iki dakika kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyin. Kavrulan domatese sıcak su ve tuzu ilave edin. 5 dakika kadar piştikten sonra ocaktan alın.
Köfte ve patatesleri fırın tepsisine sırayla dizin
Aralarına domates ve yeşilbiber dilimlerini yerleştirin.
Hazırladığınız sosu üzerlerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika biber ve domates dilimleri kızarana kadar pişirin.
Ilık olarak servis edin.