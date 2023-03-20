GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?
Süt ile şeker tencereye alınarak kaynatılır.
Şeker eriyince ocak kapatılır ve oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.
*Süt çok kaynamamalı, yoksa tatlı hamur olur. Sadece içerisindeki şekeri eritin ve ocaktan alın.*
Parlak kısmı üste gelecek şekilde güllaç yapraklarını dizin.
Her katı sütlü karışımla ıslatın.
Katların arasına cevizli karışım dökün.
Bu işlemleri tekrarlayın.
Kalan sütten 1 bardak ayırın ve içerisine gül suyu dökün. (Bu bir tercihtir, dökmek zorunda değilsiniz.)
Güllacın üzerinde sütü gezdirin ve dolaba koyarak 2-3 saat dinlendirin.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!