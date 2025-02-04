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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam ABB Başkanı Mansur Yavaş ile buluştu | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam ABB Başkanı Mansur Yavaş ile buluştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam ismi cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Görüşmede Yavaş'ın bir kez daha "aday belirlemek için erken" görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 04.02.2025 - 19:19 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:19
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        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
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        CHP’de gündem cumhurbaşkanı adayı ve adayın belirleneceği ön seçim. Sandıkların ne zaman kurulacağı, aday olma kriterleri, adaylık için gerekli destek şartı, hangi tarihten sonra üye olanların oy kullanamayacağı gibi teknik konuların yer alacağı yönerge çalışması sürüyor. Yönergeye son halinin 10 Şubat’ta yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında son halinin verilmesi bekleniyor.

        Adaylık için ismi en çok geçen iki kişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, yaptığı basın açıklaması ile sürece destek verdiğini belirterek Genel Başkan Özgür Özel’e teşekkür etti. Ancak ön seçime temkinli yaklaşan Yavaş, aday belirlemek için erken olduğu görüşünde. Yavaş, seçim tarihi kesinleşmeden aday belirlemenin doğru olmayacağını kaydettiği biliniyor.

        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
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        ÖZEL, YAVAŞ İLE GENEL MERKEZDE BULUŞTU

        CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre genel merkez ve Mansur Yavaş arasında kesintisiz bir diplomasi yürütülüyor. Geçtiğimiz perşembe günü Yavaş ile yemekte buluşan Genel Başkan Özgür Özel dün akşam bir kez daha Yavaş ile görüştü. MYK toplantısı sonrası gerçekleştirilen görüşme genel merkezde yapıldı. Gündem yine ön seçim ve aday belirleme oldu.

        Edinilen bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özel’e bir kez daha aday belirlemek için erken olduğunu ifade etti..

        MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

        Özel ile görüşmesinden saatler önce ön seçimin sorulduğu Yavaş, “Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir, her şey değişir. Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Özellikle muhalefetin hep birlikte yaşanan yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Derin yoksulluğa yoğunlaşmalıyız. Asgari ücretlilere karşı ne yapabiliriz? Emeklilerin durumu nedir?" demişti.

        YAVAŞ: GÜN OLA HARMAN OLA

        Mansur Yavaş, "Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna, "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" diye yanıt verdi.

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        #Özgür Özel
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