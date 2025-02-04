CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde son günlerde adaylık Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması ortaya çıktı. İlk olarak CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada adaylık için ön seçime gidileceğini kaydetti.

ÖZEL'DEN ÖN SEÇİM AÇIKLAMASI

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Özel, Cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından belirleneceğini ifade ederek, "Adayımızı elbette hepimiz sayıları 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. 'Ben Cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum' diyenlere sesleniyorum. Bundan sonraki Cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Partiye üye olan herkes cumhurbaşkanını belirlemek için oyunu verecektir" dedi.

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YAVAŞ: BEN SADECE ADAYLIĞI ERKEN BULUYORUM

CHP liderinin açıklamalarından bir hafta sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılması planlanan ön seçim hakkında konuştu. Yavaş, "Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun. Daha geniş konuşuruz" dedi.

Yavaş konuşmasında, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil; o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması gerektiği kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU: BUNLAR PARTİ İÇİ MESELELERDİR

Yavaş'ın açıklamalarından 1 gün sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık tartışmalarına değindi.

İmamoğlu katıldığı bir programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 'Aday belirleme için henüz çok erken, o zamana kadar her şey değişir' sözlerinin hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:

"Açıkçası şu an partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim, tarihidir. Bu bir demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sürecinde, ilk kez halk, kendi partisinin adayını, sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum, gönülden destekliyorum. Değerli başkanımız Mansur Yavaş'ın bakışı ya da görüşü farklı olabilir. Ama yine de biz konuşuruz. Bunlar, parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz, en doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci, birlikte tarifleriz. Tariflemek zorundayız. "

ÖZEL: ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN BELİRLENİR CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün partisin grup toplantısında, "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" ifadelerini kullandı. Özel şunları söyledi: "Geçen hafta bu kürsüde 'Hep birlikte başlıyoruz' dedik. 'Talebimiz erken seçimdir, hemen seçimdir' dedik. Erken seçim isteyen bir partinin her şeyiyle seçime hazır olması gerektiğini söyledik. Bunu pek çok yerde, pek çok kez söyledik. Bir kez daha buradan tekrar ediyorum; erken seçimin adayı erken belirlenir, erkenden yola çıkacağız. Daha düne kadar, 'CHP 2 aday tartışması arasında eziliyor, gündem hep o oluyor, netleşmelidir' diyen bazılarının, şimdi 'CHP niye adayını erken belirliyor' demeye başladığını; ama bir yandan da sokağın ve örgütün bu mücadeleyi, bu yürüyüşü nasıl sahiplendiğini birlikte görüyoruz. Bir yandan İbrahim Tatlıses'le düet halinde Erdoğan adaylığını açıklamıştır. Devlet Bahçeli'nin adayı, balda tuz bulunduğu günden beri artık Erdoğan'dır. DEVA Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Yeniden Refah'ın Sayın Genel Başkanı adaylıklarını ilan etmişlerdir. Süreçte adaylığını ilan etmesi gereken partilerden CHP'nin burada yola çıkmasına kimse şaşırmamalıdır. Bugüne kadar sürdürülen tartışmaların maksatlı olarak yoğunlaştırılması, maalesef gündeme sis etkisi yapmaktadır. 2014, 2018 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde adayı geç belirlemenin, yılları aday tartışması ile geçirmenin ya da seçime sayılı günler kala krizler yaşamanın bedelini çok ağır ödedik. Yine geçmişte adayı tek bir kişinin ya da dar bir heyetin belirlemesinin sancılarını da çektik. Bu yüzden CHP Genel Başkanı olarak, 'Bir partinin genel başkanı doğal olarak adaydır' kabulüne rağmen ben, partiyi yerel seçimlerde olduğu gibi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidar partisi yapmak istemek dışında, bu kadar büyük ama kendi açımdan da hiçbir başka siyasi hedefimin olmadığını bir kez daha huzurlarınızda tekrar ediyorum."