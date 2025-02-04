Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        51
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        32
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Trabzonspor
        TS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        25
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        17
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF, Süper Lig’in 22. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        - Konyaspor - Bodrum FK mücadelesinin 43. dakikasında hakem Ümit Öztürk, potansiyel penaltı incelemesi için VAR’dan uyarı aldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Öztürk, Yusuf Erdoğan’ın topa elle temasını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

        - Eyüpspor- Sivasspor maçının 82. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, faul yapan Murat Paluli’ye sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrası kenara gelen Karaoğlan, Murat’ın Ampem’e kural dışı hareketi nedeniyle sahaya döndü ve sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart gösterdi.

        - Hatayspor - Antalyaspor karşılaşmasının 43. dakikasında gelişen ev sahibi atağında hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Tonusluoğlu, savunma oyuncusunun rakipten önce topa müdahalesini belirledi ve sahaya dönerek penaltıyı iptal etti.

        - Göztepe - Alanyaspor maçının 41. dakikasında, ev sahibi takımın kullandığı köşe vuruşu sonrası hakem Arda Kardeşler elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Kardeşler, faul olduğunu belirledi ve Alanyaspor lehine karar verdi.

        - Göztepe - Alanyaspor müsabakasının 59. dakikasında sarı-kırmızılıların atağında hakem Arda Kardeşler, ceza sahasında elle oynama nedeniyle bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelen Kardeşler, savunma oyuncusunun topa omzuyla teması nedeniyle penaltıyı iptal etti.

        - Göztepe - Alanyaspor mücadelesinin 65. dakikasında ev sahibi yaşanan karambol sonrası Heliton ile golü buldu. VAR, hakem Arda Kardeşler’e bir kez daha uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Kardeşler, Heliton’un kaleci Ertuğrul’a faulünü tespit etti ve sahaya dönerek golü iptal etti.

        - Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasının 45+3. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası hakem Burak Pakkan, VAR uyarısıyla kenara geldi. Rizesporlu futbolcu Akintola’nın Skriniar’ı ceza sahası içinde düşürdüğünü tespit eden Pakkan, sarı-lacivertlilerin lehine penaltı kararı verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken öldü
        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken öldü
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Habertürk Anasayfa