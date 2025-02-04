Mersin’de öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı; olay anı kamerada

Olay dün öğle saatlerinde ilçedeki Sarıcalar İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8’inci sınıf öğrencisi O.Ç., okul bahçesinde beden eğitimi dersi sırasında düşerek yaralandı.

REKLAM advertisement1

Öğretmenlerin ihbarı üzerine çocuk, okula sevk edilen ambulans ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğun kolunun kırıldığı belirlendi. Okul müdürü tarafından oğlunun kolunun kırıldığı; baba Oral Ç.'ye haber verildi. Oral Ç., diğer oğlu Oray Ç. ile birlikte okula geldi. Baba ve oğlu, okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni Medet Y.'e saldırdı. Darbedilen öğretmenin burnu kırıldı. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

REKLAM

Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan baba ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Medet Y.'nin hastaneden aldığı darp raporu ile şikayetçi olduğu Oral Ç. ve oğlu Oray Ç., çıkarıldıkları mahkemece 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan ilçedeki eğitim sendikaları da öğretmene yapılan saldırıyı yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.