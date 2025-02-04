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        Haberler Gündem İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihli bazı seferler iptal edildi

        İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihli bazı seferler iptal edildi

        İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ardından İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferler de iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:18
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        Bazı seferler iptal edildi
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        Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

        Sosyal medyadan açıklama yapan Üstün şu ifadelere yer verdi:

        Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

        UÇUŞ İPTALLERİ THY'NİN SİTESİNDEN SORGULANABİLİYOR

        Uçuş durumu ile ilgili bilgiler https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ sayfasından takip edilebiliyor.

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        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DA UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

        İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

        Uçuşlara hava koşulları düzenlemesi
        Uçuşlara hava koşulları düzenlemesi

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #istanbul havalimanı
        #uçuş iptalleri
        #haberler
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