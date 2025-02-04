İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihli bazı seferler iptal edildi
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ardından İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferler de iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Üstün şu ifadelere yer verdi:
Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.
UÇUŞ İPTALLERİ THY'NİN SİTESİNDEN SORGULANABİLİYOR
Uçuş durumu ile ilgili bilgiler https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ sayfasından takip edilebiliyor.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DA UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.
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