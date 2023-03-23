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Oruç neden hurmayla açılır? Ramazan ayının gözdesi hurmayla oruç açmanın öyle bir faydası var ki...

Oruç neden hurmayla açılır? Ramazan ayının gözdesi hurma her derde deva

İslam alemi için heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayı başladı. Bu ay içerisinde oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar ilk iftarlarını bu akşam gerçekleştirecekler. İftar için hazırlıklara şimdiden başlanırken bu ayın olmazsa olmazı hurma da sofrada yerini alacak. Orucun hurmayla açılması ise sünnetlerden olarak kabul edilir. Oruç açarken hurmayla açılmasının ise sağlık açısından önemi sanıldığından çok daha fazla. Gün içeresinde vücudun uzun süre aç kalmasından dolayı meydana gelen açlık ve kan şekeri düşüklüğünü gidererek tatlı ihtiyacını karşılayan hurma, içerisinde birçok vitamin barındırmasıyla oldukça sağlıklı bir meyvedir. Ramazan ayının da vazgeçilmezlerinden olan hurma lif açısından zengin olmasıyla birlikte sağlığa olan faydaları saymakla bitmez. Peki, hurmanın faydaları nelerdir, oruç neden hurma ile açılır? İşte hurmanın besin değerleri tablosu…

Giriş: 23.03.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "Hurmanın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?" sorusu hurmanın en fazla tüketildiği Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Ramazan ayıyla özdeşleşen hurma sağlık açısından oldukça faydalı olan ve mutlaka diğer zamanlarda da tüketilmesi gereken bir meyvedir. Ancak Ramazan ayında orucu hurmayla açmanın önemi çok büyüktür. Besin değeri çok yüksek, tatlı bir lezzete sahip olan hurma hem tatlı krizlerini gidermede hem de tok tutmada oldukça etkilidir. Özellikle oruç açarken hurma ilk tercih edilen besinler arasında yer alır. Tropikal iklimlerde ve çöl bölgelerinde yetişen hurma ülkemizde Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde ve Batı Anadolu, Güney Anadolu'da da hurma yetiştirilmektedir. Kan şekerini düzenleyen, zayıflamaya yardımcı olan, tokluk hissi veren hurmanın saymakla bitmeyen faydaları ve orucun neden hurmayla açıldığına dair merak edilenler haberimizde...

  • ORUÇ NEDEN HURMA İLE AÇILIR?

    On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen ve İslam dünyasından kutsal bir değere sahip olan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başladı. Bu sene oruç tutmak isteyenler için iftar ve sahur hazırlıkları başladı. Gün boyu aç kalan kişiler iftarda neler tüketmesi gerektiğini araştırmaya başladılar bile. Akşam ezanıyla birlikte iftarını açacak olanlar yapılması gerekenleri yerine getirmeye çalışıyor. Bu süreçte sağlıklı beslenmekte oldukça önemli. Özellikle ilk akşam orucunu açacaklar neyi nasıl yediklerine oldukça dikkat etmeli. Oruç açarken en fazla tercih edilenlerin başında ise hurma geliyor. Peki oruç açarken neden hurma tercih edilir?

  • İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in tavsiye ettiği ve orucunuzu açarken hurmayla açın demesi hasebiyle Müslümanlar tarafından özellikle tercih edilme sebeplerindendir. Oruç açarken hurma ile açmak, hurma yoksa su ile açmak Hz. Muhammed’in sünnetleri arasında yer alır. Orucun ne ile açılması kesin bir kurala tabi olmamakla birlikte hurma veya suyla açılması vücut sağlığı için oldukça yararlıdır. Aynı zamanda sünneti uygulamak adına da tavsiye edilir. Ramazanın gelenekselleşmiş lezzeti olan hurma neredeyse tüm sofraları süsler. İslam dininde sünnet olarak nitelendirilen sünnetlerin amacı da insan sağlığı üzerine kurulmuştur.

  • Tam bir lif kaynağı olan hurma enerji verir ve oruçlu kişi, yaşadığı halsizliği ilk olarak kan şekerini düzene sokarak geride bırakabilir. Bu nedenle, iftarda orucu hurmayla açmak sağlık için oldukça önemlidir. Orucun hurma ile açılması kan şekerinizin daha dengeli yükselmesini sağlayarak ilk aşamada tokluk hissi verecektir.

  • Tüm gün aç kalan vücut sisteminin birden ağır yemekle başlanması sağlık açısından oldukça zararlıdır. Tam da bu nedenle mideyi rahatlatmak ve yumuşatmak için su ve hurmayla açmak faydalı olacaktır. Su içmek susuzluğu giderirken hurma ise içerisinde barındırdığı lifli yapı sayesinde vücudun ihtiyacı olan vitaminleri almasını sağlayarak kan şekerini düzenler.

  • Ayrıca tüm gün aç kalan boş mideyi ağır yiyeceklere birden maruz bırakmak hem hazımsızlık yaparak ağırlık hissi verecek hem de bazı hastalıkların oluşmasına ya da tetiklenmesine neden olur. Oruç açılırken acele edilmemesi de önemlidir bu noktada. O yüzden orucu su veya hurmayla açmak mideyi yumuşatıp yiyeceklerin kolayca sindirilmesinin en sağlıklı yoludur. Gün boyu yaşanan halsizliğin giderilmesi ve vücuda dinçlik sağlanması adına oldukça etkili olan hurma aynı zamanda kan şekerinin dengeli yüklenmesini sağlayacaktır.

    Hurma, kansere karşı koruyuculu yüksek bir besin olmasının yanında stres kaynaklı sinirlerin yumuşatılmasına da birebirdir. Birçok faydası bulunan hurmanın oruç açarken ilk tercih edilen besinlerden birisi olması birçok fayda sağlayacaktır.

  • HURMA NEYE İYİ GELİR?

    Hurma bol miktarda lif ve A,C, B1 ve B2 vitamini içeriği ile özellikle kansere karşı iyi gelen besinler arasında yer alıyor.

    Vitamin ve mineral kaynağının yüksek olduğu hurma özellikle İnsan vücudundaki şeker seviyesini düzenleyici özellik taşımaktadır.

    Kilo verdiren özelliğiyle hurma her dönem tüketilebilir.

    Hem yüksek lif içermesiyle kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelirken hem de oruç tutarken uzun süreli açlık sebebiyle bozulan bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesinde etkilidir.

    Kan şekeri seviyesini dengeler.

    Bağışıklık sistemini güçlendirir.

    Sindirim sistemini güçlendirir.

    Kansere yakalanma riskini azaltır.

    Kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden korur.

    Zihinsel ve bedensel yorgunluğa iyi gelir.

    Anne sütünü arttırır.

    Hafıza kaybını önler.

    Göz sağlığını korur.

    Yüksek antioksidan içeriğiyle vücudu zararlı maddelerden temizler.

    Yüksek lif içeriği uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

    Kemik sağlığını korur.

    Diş çürümelerini önler.

    Düzenli tüketimi demir eksikliğini giderir.

    Karaciğeri korur.

    Sarılık hastalığından korunmaya yardımcı olur.

    Göz sağlığını ve göz sinirlerini korur.

    Damar sertliğine karşı koruyucudur.

    Kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

    Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlar.

    Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

    Hurma suyunun cilt üzerinde olumlu etkileri vardır.

    Cilt tahrişlerini giderir.

  • HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

    Hurma vücudu temizler ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Hafızayı güçlendirici bir etkisi de olan hurma, tansiyona ve diyabete karşı da koruyucu rol oynamaktadır.

    İçerdiği yüksek lif sayesinde, hurma tüketen kişilerin kanser hastalıklarına yakalanma riski daha düşüktür. Tüm bunların yanı sıra, hurma tüketimi kalp hastalıklarından, kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden de korumaktadır.

    Hurma, içeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumda ve vücudun kemik yapısının dengelenme noktasında oldukça önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, bilim insanları hurmanın stres ve gerginliği giderici bir etkisinin olduğunun da altını çizmektedir.

    A vitamini yönünden de son derece zengin olan hurma, tüketildiğine Retinal'e dönüşen karoten içerdiğinden; beyin hücrelerinde meydana gelen hasarların giderilmesinde ve yaşlılığa bağlı diğer hastalıklara yakalanma riskini aktif rol oynamaktadır.

    Bağışıklık sistemini güçlendiren, tokluk hissi veren; kan şekerini düzenlenmesi sebebi ile tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan hurma göz, kalp ve beyin sağlığı için öncelikli tercihler arasında yer alıyor.

  • Hem bedensel, hem de zihinsel yorgunluğu giderir

    Gün içerisinde yorgun düşen bedeninizi hurma yiyerek canlandırabilirsiniz. Uzun süre enerji verir.

    İftarda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir

    Ramazan aylarının vazgeçilmezi, haline gelen hurma iftarda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir.

  • Strese karşı iyi gelmektedir

    Günümüzde sebepleri artan stres, genelde insanların büyük çoğunluğunca olumsuz olarak görülse de bazı kişiler için motivasyon kaynağı olarak da karşımıza çıkıyor.

     

  • Kansere karşı koruyucu etki gösterir

    Hurma kansere karşı koruyucu etki gösterir. Hurma, tok tutan ve posa kaynağı olan hem de içeriğindeki vitaminler sayesinde çok iyi kanser savaşçılarıdır.

  • Antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir

    Yüksek antioksidan içeriği ile hurma bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm vücut işleyişini iyileştirir.

  • Cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında rol oynar

    Hurma cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Cildin ne kadar güzel göründüğü değil ne kadar sağlıklı olduğu önemlidir. Her organ gibi cildinde sağlığını etkileyen faktörleri iyi bilmek gerekir.

    Yüksek miktarda potasyum içeriği ile vücudun potasyum dengesini ayarlar ve tansiyon düzenlenmesine yardımcı olur.

  • B1, B2 vitamin içeriği ile sinir sistemini korur

    Hurma B1, B2 vitamin içeriği ile sinir sistemini korur. Vitaminler, hücrelerde metabolik reaksiyonlar için gerekli olan organik bileşiklerdir. Çoğu vitamin vücutta yapılmaz ya da vücuttaki yapımı yetersizdir. Günde belirli miktarda yiyeceğiniz hurma vitamin açısından size iyi gelecektir.

  • Vücuda kan üretimi sağlar

    Hurma vücuda kan üretimi sağlar. Akciğerlerden oksijeni vücudun tüm hücrelerine taşıyan bir protein olan hemoglobin ile doludurlar. Tüm hücrelerde oluşan karbondioksiti ise hücrelerden toplayarak akciğerlere taşır ve karbondioksit nefesle dışarı atılır.

  • Kansızlığa son derece iyi gelir

    Hurma kansızlığa iyi gelerek enerjinizi arttırır. Kansızlık, çeşitli nedenlerden dolayı vücut çok az miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi ürettiğinde meydana gelir. Hurma kansızlığa iyi gelir.

    Kemik zayıflığını engeller

    Yaşlıların ve çocukların güvenle tüketebileceği hurma kemik zayıflığını engeller.

  • Verem hastalığına karşı olumlu etkisi vardır

    Verem (Tüberküloz), sadece bir mikrobun sebebiyle ölüm oranı en yüksek hastalık olarak nitelendirilir. Hurma verem hastalığına iyi geliyor.

  • Böbrek yetmezliğine karşı oldukça faydalı bir meyvedir

    Uzmanlar böbrek hastalığında sağlıklı beslenmenin ana kural olduğunu belirterek, yanlış beslenme alışkanlıklarının sil baştan değişmesi gerektiğini belirtiyor. Hurma böbrek yetmezliğine karşı oldukça faydalı bir meyvedir.

  • Karaciğeri kuvvetlendirir

    Karaciğerinizi güçlendirmek için sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakıp sağlıklı beslenmek yeterli. Hurmada karaciğere iyi gelen besinler arasında yer alıyor.

  • Balgam söktürücüdür

    Hurma balgam sökücüdür. Balgam ve iltihap sökücü özellikleri mukus birikimini azaltır böylece rahat nefes almayı kolaylaştırır.

    Hafıza kaybını engelleyici özelliği bulunur

  • Anne sütünü artırır

    Doğumdan sonra sütün hemen gelmeyebilir. Sütün 1-3 gün arasında yavaş yavaş gelecek ve bebeğin emdikçe artar. Hurma ise anne sütünü arttırır.

  • KURUTULMUŞ 100 GR HURMANIN BESİN DEĞERİ

    Kalori :300,4 kcal

    Karbonhidrat : 72,9 gr

    Protein : 2,2 gr

    Kolesterol : 0

    Lif (posa) : 9,3 gr

    A vitamini : 0,5 gr

    B1 vitamini : 0,1 mg

    B2 vitamini : 0,1 mg

    B3 vitamini : 2,2 mg

    B6 vitamini : 0,153 mg

    B9 vitamini (Folik Asit) : 24,9 mcg

    C vitamini : 3 mg

    Kalsiyum (Ca) : 59 mg

    Demir (Fe) : 3 mg

    Fosfor (P) : 63 mg

    Sodyum (Na) : 5,4 mg

    Potasyum (K) : 700 mg

    Magnezyum (Mg) : 58 mg

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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