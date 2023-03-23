HURMA NEYE İYİ GELİR?
Hurma bol miktarda lif ve A,C, B1 ve B2 vitamini içeriği ile özellikle kansere karşı iyi gelen besinler arasında yer alıyor.
Vitamin ve mineral kaynağının yüksek olduğu hurma özellikle İnsan vücudundaki şeker seviyesini düzenleyici özellik taşımaktadır.
Kilo verdiren özelliğiyle hurma her dönem tüketilebilir.
Hem yüksek lif içermesiyle kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelirken hem de oruç tutarken uzun süreli açlık sebebiyle bozulan bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesinde etkilidir.
Kan şekeri seviyesini dengeler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sindirim sistemini güçlendirir.
Kansere yakalanma riskini azaltır.
Kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden korur.
Zihinsel ve bedensel yorgunluğa iyi gelir.
Anne sütünü arttırır.
Hafıza kaybını önler.
Göz sağlığını korur.
Yüksek antioksidan içeriğiyle vücudu zararlı maddelerden temizler.
Yüksek lif içeriği uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.
Kemik sağlığını korur.
Diş çürümelerini önler.
Düzenli tüketimi demir eksikliğini giderir.
Karaciğeri korur.
Sarılık hastalığından korunmaya yardımcı olur.
Göz sağlığını ve göz sinirlerini korur.
Damar sertliğine karşı koruyucudur.
Kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.
Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlar.
Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
Hurma suyunun cilt üzerinde olumlu etkileri vardır.
Cilt tahrişlerini giderir.