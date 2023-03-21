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Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutmak isteyen kişiler şimdiden bir takım hazırlıklara başladı. Mübarek ayın heyecanıyla birlikte neler yapılması gerektiği konusunda araştırmalar da hız kazandı. Özellikle tüm gün aç kalmamak için sahurda tok tutan yiyecekler en çok merak edilen konular arasında. İlk sahur heyecanını yaşayacak olanlar "Sahurda nasıl beslenilmeli, nelere dikkat edilmeli? Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?" sorularının cevabını arıyor. İşte tüm gün tok kalmanızı sağlayacak en az hurma kadar etkili oruçluyken tok tutacak 12 besin…

Giriş: 21.03.2023 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İlk sahurla birlikte oruç tutacak kişilerin beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Ramazan ayında tüm beslenme şekillerinde radikal değişiklikler meydana gelir. Bunlardan en önemlisi ise açlık sürelerinin diğer zamanlara kıyasla oldukça fazla olması. Sahurda beslenme şekli gün içerisinde ne kadar dinç olacağınızla doğrudan etkili. Ramazan ayında sahurdan iftar saatine kadar aç kalacak olan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri ve su miktarını yeteri kadar sağlamanız gerekiyor. Oruçluyken günü nasıl geçireceğiniz ise sahurda tükettiğiniz yiyeceklere bağlı. Özellikle Ramazan ayı boyunca oruç tutacakların sahurda tok tutan besinleri tercih etmesi gerekiyor. Peki sahurda nasıl beslenilmeli, nelere dikkat edilmeli? Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? İşte tüm gün tok kalmanızı sağlayacak en az hurma kadar etkili 12 besin

  • AVOKADO

    Avokado güçlü bir doymamış yağ ve potasyum deposudur. Avokadoyu tek başına yiyebileceğiniz gibi yumurtayla bir araya getirebilir ya da salatalarınıza doğrayabilirsiniz.

  • KURUYEMİŞ

    Ceviz, çiğ badem, fındık ve tuzsuz zeytin içerdiği sağlıklı yağ asitleri ve diyet lifi sayesinde tok kalmanıza destek olmaktadır. Badem, ceviz ve fındık gibi çiğ kuru yemişler hem sindirim sistemi dostudur hem de tokluk hissi yaratır.

    Badem, besin lifi ve mineral bakımından oldukça yararlı, diyetlerin, sağlıklı beslenme programlarının olmazsa olmazı besinlerden biri. Uzun süre tok kalmak, kendinizi gün boyu enerjik hissetmek istiyorsanız sahurda bir avuç kadar badem yiyebilirsiniz. Kavrulmuşları tuzlu olacağından, çiğ halini tercih etmelisiniz.

  • ELMA

    Sahurda mutlaka tatlı bir şeyler yemek isterseniz doğrudan şerbetli-sütlü bir tatlı, çikolata, reçel ya da bal yemek yerine taze meyveleri tercih etmelisiniz. Aksi halde çok susayabilir, vücudunuzun dengesini bozup o gün tutacağınız oruç boyunca kendinizi çok yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz.

    Meyve için ise tok tutmada en etkili olan kesinlikle elmadır. Hem içindeki pektin adlı madde hem de bolca besin lifi sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor, hem sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor hem de içindeki şeker oranıyla kan şekerini de dengeliyor.

  • LOR PEYNİRİ

    Protein deposu lor peyniri uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca tuzsuz olduğu için gün boyu susamanızı engeller. Sahurda sofranızda lor peynirine yer verebilirsiniz.

  • MUZ

    Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz sahurda tüketildiğinde tok kalmanızı sağlayacaktır.

  • NOHUT

    Sahurda yedikleri sebebiyle gün içinde çok fazla açlık hissedenlerdenseniz, sizi biraz daha uzun süre tok tutacak, aynı zamanda vücudunuza da ihtiyacı olan proteini sağlayacak lezzetler arıyorsanız aradıklarınızı baklagillerde bulabilirsiniz.

  • SÜT ÜRÜNLERİ

    Peynir, yoğurt, süt veya kefir gibi süt ürünlerine yer vermek protein alımına katkı sağlayarak iştah kontrolüne yardımcı olmaktadır. Tam yağlı süt ve yoğurt tüketerek, uzun süreli bir tokluk hissi yaşayabilirsiniz. Kalsiyum yönünden zengin olan bu besinler sıvı ihtiyacını da karşılamaktadır.

  • TAHILLAR

    Tam tahıllı ekmek, karabuğday, yulaf gibi liften zengin kompleks karbonhidratlar sahurda mutlaka tüketilmelidir. Bu tahıllar vücudumuzun temel enerji kaynağı olup gün içerisinde daha dengeli bir kan şekeri profili sağlayarak tokluk hissine katkıda bulunur.

  • TARÇIN

    Tarçın kan şekerini sağlayabileceğiniz baharatlardan biridir. Yoğurt, süt ve meyvelerin üzerine ekleyebileceğiniz tarçın sayesinde uzun süre tokluk hissi yaşayabilirsiniz.

  • YULAF EZMESİ

    Posa içeriği yüksek olduğu için yulaf ezmesinin yakılması uzun sürer. Ayrıca yulaf ezmesi harika bir glukan kaynağıdır. Beta Glukan kan şekerini dengeler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • YUMURTA

    Protein kaynağı yumurtaya sahur menünüzde yer vermeye özen gösterin. Haşlanmış ya da poşe yumurta tüketebilirsiniz. Yumurta tokluk veren besinlerin en önemlisidir. Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde mide boşalmasının yavaşlamasını sağlayarak iyi bir iştah kontrolü sağlamaya yardımcı olur.

  • SEBZE VE SALATA

    Yeşil sebzeler ve salatalarda bol miktarda su bulunur. Dolayısıyla kalori almadan doymanıza yardımcı olurlar. Posa içerikleri sayesinde uzun süre sindirilirler ve tok kalmanıza yardımcı olurlar. Domates, salatalık ve biber gibi çiğ sebzeler mutlaka sahur sofrasında yer almalıdır. Çiğ sebze tüketimi ile artan lif alımı yine mide boşalmasını yavaşlatarak daha uzun süre tokluk hissi sağlayacaktır. Çiğ sebzelere ek olarak sahur menüsüne bir adet taze meyve eklemek bu etkiyi artıracaktır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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