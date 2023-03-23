ORUCU TUZLA AÇMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Orucu tuz ile açmanın birçok faydası vardır. Ancak böbrek ve yüksek tansiyonu olan kişileri bu genellemenin dışında tutmak gerekiyor. Bir miktar tuzla oruç açmak veya yemeğe başlamak sünnettir. Hz. Peygamber (asm) yemeye başlamadan önce bir miktar tuz aldıktan sonra yemeye başlamıştır. Yemekten önce tuz yenilmesinin faydaları:
Yemeğe başlamadan önce tadılan tuz, mide enzimlerini harekete geçirir, hazmı kolaylaştırır.
Tuz sayesinde tükürük salgısı artar ve özellikle karbonhidratların sindirimi hemen başlar.
Ağza hava yoluyla giren mikroplar, sodyum klor sayesinde temizlenir.
Tuzda bulunan sodyum iyonu, hücreleri besler, maddenin hücre içine giriş çıkışına yardımcı olur.
Tuzla başlanırsa, tükürük guddeleri daha fazla salgı yapar.
Ağızda sindirimde, karbonhidrat parçalanması daha kolay olur.