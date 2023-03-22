Sahurda ne yapsam diye düşünenler için birbirinden lezzetli 12 pratik tarif!

Çılbır nasıl yapılır?
Suyu derin bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladığında altını kısın ve ardından sirkeyi ekleyin.
Yumurtanın sarısını bozmadan bir kepçe veya bardağın içine kırın ve yavaşça sirkeli suyun için bırakın.
Yumurtaların akı pişip renk alırken, diğer yumurtaları da aynı şekilde sırayla tencereye ekleyerek pişirmeye başlayın.
Yumurta akları pişmiş, yumurta sarıları rafadan kıvamda olmalı, bunun için yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirmelisiniz.
Yumurtalar pişerken bir yandan yoğurda tuz ve ezilmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın.
Servis tabaklarının altına sarımsaklı yoğurdu eşit bir şekilde dağıtın.
Pişen yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan alın, kevgirde kalan suyunu iyice alarak yoğurdun üzerine yerleştirin.
Tereyağını tavada eritin ve üzerine pul biber, nane ve karabiberi ekleyin.
Hafifçe köpürmeye başlayınca ocaktan alarak yumurtaların üzerine dökün. Çılbırınız hazır, afiyet olsun!