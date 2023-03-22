Sahurda ne yapsam diye düşünenler için birbirinden lezzetli 12 pratik tarif!

Yapılışı:

Derin dondurucudan çıkarılan milföy hamurları oda ısısında çözdürülür. Kare şeklide olan bir adet milföy hamuru tezgah üzerine koyulur ve üzerine 1 yemek kaşığı susam serpilir.

Ardından üzerine 1 adet milföy hamuru kapatılır ve 1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri serpiştirilir. Yine üzerine bir adet milföy hamuru kapatılır ve 1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri serpilir.

Tekrar bir adet milföy hamuru kapatılır ve bu sefer bir yemek kaşığı çörek otu serpiştirilerek her tarafına eşit olarak dağılması sağlanır.

Kalan milföy hamurları ve iç malzemeler de aynı işlemlerle bir araya getirilerek üç katlı milföyler hazırlanır. Bir bıçak yardımıyla milföy katları uzun ve ince parçalar halinde uzunlamasına kesilir. Çubuk haline gelen üç katlı milföy hamurlarının iki ucundan tutulup, kendi etrafında kıvırılır.

Böylece toz parmesan peyniri, susam ve çörek otu tüm katların arasında görünecek hale gelecektir. Yağlı kağıt ile kaplanmış bir fırın tepsisine milföy çubukları aralıklı olarak yerleştirilir. Üzerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürülür.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirilir. Kabaran milföy çubukları, sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun…