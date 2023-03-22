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Sahurda ne yapsam diye düşünenler için birbirinden lezzetli 12 pratik tarif!

Heyecanla beklenen Ramazan ayı için neredeyse saatler kaldı. Bu gece oruç tutmak isteyen Müslümanlar ilk sahurlarına kalkacak. Bereket ve yardımlaşma ayı olarak nitelendirilen 11 ayın sultanı Ramazan’da sahur ve iftar hazırlıkları şimdiden başladı. Özellikle sahurda tok tutacak ve hızlı bir şekilde yapılabilecek tarifler, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar ve sahur içi sofralar kurulacak birlik ve beraberliğin simgesi haline gelmiş davetler verilecek. Bu noktada menülerinde ne yapacağını düşünen ev hanımları, özellikle sahurda yapılabilecek hızlı ve pratik yemek tariflerini araştırıyor. Gün tok tutacak aynı zamanda hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz pratik yemek tariflerini sizler için derledik. İşte sahur sofralarınızın vazgeçilmezi olacak, birbirinden nefis ve pratik sahur tarifleri…

Giriş: 22.03.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TAVADA BAZLAMA TARİFİ

    Malzemeler:

    1 su bardağı yoğurt

    6 su bardağı un

    1 su bardağı ılık su

    1 çay bardağı sıvı yağ

    1 paket instant maya

    1 tatlı kaşığı tuz

  • Yapılışı:

    Maya, sıvı yağ, ılık su ve yoğurt bir kasede karıştırılır. Ardından üzerine unun bir kısmı ilave edilir ve tuz da eklenerek yoğurulmaya başlanır.

    Ara ara un ilave edilerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edilir. Hamurun hazır olması durumunda üzeri kapatılarak 1 saat kadar bekletilerek mayalandırılır.

    Hamur mayalanınca 8 eşit beze hazırlanır ve yuvarlanarak unlanmış tezgahta tatlı tabağı büyüklüğünde açılır.

    Isınmış bir tavada kabarcık oluşmasına izin verilerek arkalı önlü 3’er dakika pişirilir. Sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun…

  • ÇILBIR TARİFİ

    Malzemeler:

    1 litre su

    2 adet yumurta

    2 yemek kaşığı elma sirkesi

    1 su bardağı süzme yoğurt

    1 diş sarımsak

    1 çay kaşığı tuz

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 tatlı kaşığı pul biber

    1 tatlı kaşığı nane

    1 çay kaşığı karabiber

  • Çılbır tarifinin püf noktası

    Yumurtaları eklediğiniz sırada su kaynar olmalı ancak çok fazla fokurdamamalı. Suda pişen yumurtalar oldukça hassas olduğundan su içinde şekil verirken sivri kenarlı ekipman kullanmayın.

  • Çılbır nasıl yapılır?

    Suyu derin bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladığında altını kısın ve ardından sirkeyi ekleyin.

    Yumurtanın sarısını bozmadan bir kepçe veya bardağın içine kırın ve yavaşça sirkeli suyun için bırakın.

    Yumurtaların akı pişip renk alırken, diğer yumurtaları da aynı şekilde sırayla tencereye ekleyerek pişirmeye başlayın.

    Yumurta akları pişmiş, yumurta sarıları rafadan kıvamda olmalı, bunun için yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirmelisiniz.

    Yumurtalar pişerken bir yandan yoğurda tuz ve ezilmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın.

    Servis tabaklarının altına sarımsaklı yoğurdu eşit bir şekilde dağıtın.

    Pişen yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan alın, kevgirde kalan suyunu iyice alarak yoğurdun üzerine yerleştirin.

    Tereyağını tavada eritin ve üzerine pul biber, nane ve karabiberi ekleyin.

    Hafifçe köpürmeye başlayınca ocaktan alarak yumurtaların üzerine dökün. Çılbırınız hazır, afiyet olsun!

  • KAYGANA 

    Malzemeler:

    1 su bardağı süt,

    3 yumurta,

    1/2 su bardağı ince kıyılmış maydanoz,

    1/2 su bardağı ince kıyılmış taze soğan,

    1/2 su bardağı un,

    1/2 su bardağı ince kıyılmış dereotu,

    Zeytinyağı,

    Tuz.

  • Kaygana nasıl yapılır?

    Öncelikle derin bir kaseye un ve süt koyularak pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır.

    Daha sonra yumurtalar eklenir ve homojen bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edilir.

    Ardından tuzu eklenir ve yeşillikler de ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir.

    20 cm’lik yapışmaz bir tava ocağa alınarak kızdırılır.

    1 çay kaşığı zeytinyağı dökülerek fırçayla yayılır.

    Ardından hazırlanan karışımdan bir kepçe tavaya dökülerek yayılır.

    Arkalı önlü kızarana kadar kızartılır. Kaygana hazır. Afiyet olsun…

  • LALANGA TARİFİ

    Malzemeler:

    1 su bardağı süt

    1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

    2 adet yumurta

    1 su bardağı un

    1 çay kaşığı tuz

  • Yapılışı:

    Bir çırpma kabı içerisine yumurtalar kırılır ve çırpma teli ile güzelce çırpılır. Üzerine süt ve tuz ilave edilerek çırpma işlemine devam edilir. Ardından un ilave edilerek tekrar çırpılır.

    Rendelenen kaşar peyniri de eklenerek bir spatula yardımı ile karıştırmaya devam edilir. Akışkan bir harç kıvamı elde edince tava ocağa alınır ve içine sıvıya eklenerek kızması sağlanır.

    Yağın kızması durumunda harçtan bir yemek kaşığı yardımı ile alınır ve aralıklı olacak şekilde tavaya dökülür.

    Alt kısımları güzelce kızarmış olan hamurlar ters çevrilir ve diğer tarafın da aynı şekilde pişmesi sağlanır.

    İki tarafı da pişmiş olan lalangalar servis tabağına alınır. Hamurun hepsi bu şekilde pişirildikten sonra servis edilebilir. Afiyet olsun…

  • PEYNİRLİ MİLFÖY ÇUBUKLARI

    Malzemeler:

    9 adet milföy hamuru

    3 yemek kaşığı susam

    3 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

    3 yemek kaşığı çörek otu

    Üzeri için:

    1 adet yumurta sarısı

  • Yapılışı:

    Derin dondurucudan çıkarılan milföy hamurları oda ısısında çözdürülür. Kare şeklide olan bir adet milföy hamuru tezgah üzerine koyulur ve üzerine 1 yemek kaşığı susam serpilir.

    Ardından üzerine 1 adet milföy hamuru kapatılır ve 1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri serpiştirilir. Yine üzerine bir adet milföy hamuru kapatılır ve 1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri serpilir.

    Tekrar bir adet milföy hamuru kapatılır ve bu sefer bir yemek kaşığı çörek otu serpiştirilerek her tarafına eşit olarak dağılması sağlanır.

    Kalan milföy hamurları ve iç malzemeler de aynı işlemlerle bir araya getirilerek üç katlı milföyler hazırlanır. Bir bıçak yardımıyla milföy katları uzun ve ince parçalar halinde uzunlamasına kesilir. Çubuk haline gelen üç katlı milföy hamurlarının iki ucundan tutulup, kendi etrafında kıvırılır.

     Böylece toz parmesan peyniri, susam ve çörek otu tüm katların arasında görünecek hale gelecektir. Yağlı kağıt ile kaplanmış bir fırın tepsisine milföy çubukları aralıklı olarak yerleştirilir. Üzerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürülür.

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirilir. Kabaran milföy çubukları, sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun…

  • PATATES RÖŞTİ TARİFİ

    Malzemeler:

    3 adet patates (haşlanmış, rendelenmiş)

    1 adet kapya biber (doğranmış)

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    5 dal taze soğan (doğranmış)

    100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

    1 adet yeşilbiber (doğranmış)

    ½ çay kaşığı pul biber

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 çay kaşığı karabiber 1,5 çay kaşığı tuz

  • Yapılışı:

    Öncelikle patatesler, kaynar suda dış kısmı hafif bir şekilde yumuşayana kadar kaynatılır. Ardından soğuması için bekletilir ve soğuyunca rendelenir.

    Üzerine karabiber, tuz ve pul biber ilave edilir ve karıştırılır. Ayrı bir tavada zeytinyağında biber ve taze soğan sotelenir.

    Orta boy bir tavada tereyağı eritilir. Rendelenen patateslerin yarısı eritilen tereyağına koyulur ve bastırarak düzleştirilir. Üzerine biber ve taze soğan karışımı ile kaşar peyniri eklenir. Daha sonra geride kalan rendelenmiş patatesler de en üste koyularak düzleştirilir. Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirilir.

    Düze bir tencere kapağı ile röşti ters çevrilir ve diğer tarafı da kızarana kadar pişirilir. Pişen röşti ocaktan alınır ve dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun…

  • PATATESLİ OMLET TARİFİ

    Malzemeler:

    1 adet patates (haşlanmış)

    ½ adet kuru soğan

    3 adet yumurta

    ½ çay kaşığı tuz

    4 yemek kaşığı su

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Patatesli omlet nasıl yapılır?

    Soğanı yarım ay şeklinde doğrayın. Tavaya zeytinyağını, soğanları ve tuzu koyup sotelemeye başlayın.

    Yumurtaları bir kasede su ile çırpın. Haşlanmış patatesi küpler halinde doğrayın.

    Soğanlar renk almaya başlayınca patatesleri ekleyin. Patatesler hafif ısınınca yumurtayı ekleyip sapatula ile malzemeleri her yere gelecek şekilde dağıtın.

    Tavanın kenarlarındaki yumurtalar beyazlamaya başlayınca tavayı 180 derecede ısıtılmış fırına koyun ve üzeri kuruyana kadar on dakika pişirin.

    Fırınınız yoksa tavaya bir kapak kapatın ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.

    Pişen omleti bir tabağa ters çevirip sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

  • PEYNİRLİ ISPANAKLI KREP TARİFİ

    Malzemeler:

    2 su bardağı un

    2 adet yumurta

    2 su bardağı süt

    1 çay kaşığı tuz

    Harç için:

    1 su bardağı beyaz peynir

    Yarım kilo ıspanak

    Tuz ve karabiber

  • Yapılışı:

    Derin bir kase içerisine yumurtalar kırılır. Hafifçe çırpılır ve üzerine süt ilave edilerek çırpma işlemine devam edilir.

    Daha sonra üzerine un elenir ve topaklanmamasına özen göstererek iyice çırpılır.

    Hazırlanan krep malzemesi 15 dakika buzdolabında dinlendirilir.

    Krep malzemesi buzdolabında dinlenirken, ıspanaklı harç hazırlanır.

    Orta büyüklükteki bir tavada ıspanaklar 2-3 dakika kadar kavrulur.

    Baharatlar ilave edilir. Daha sonra ılıması için beklenir ve ılıyınca peynirler ilave edilir.

    İnce bir tava hafifçe yağlanır ve krep malzemesi bir kepçe yardımıyla tavaya dökülür.

    Arkalı önlü olacak şekilde pişirilir. Pişen kreplerin içine harçtan koyulur ve kenarlardan, üstten ve alt kısımdan içe doğru kıvırarak katlanır. Peynirli ıspanaklı krep hazır. Afiyet olsun…

  • KAHVALTILIK PEYNİRLİ LOKMALAR TARİFİ

    Malzemeler:

    3 adet yumurta

    3 yemek kaşığı yoğurt

    1 çay bardağı beyaz peynir

    7-8 dal maydanoz

    7-8 dal dereotu

    1 paket kabartma tozu

    1 çay kaşığı tuz (peynirler tuzlu ise koymasanız da olur)

    1 çay kaşığı pul biber

    1 çay kaşığı karabiber

    1 tatlı kaşığı sirke

    2 - 2,5 su bardağı un (azar azar ilave edin)

  • Kahvaltılık peynirli lokmalar nasıl yapılır?

    Bir karıştırma kabnın içerisinde yumurtaları mikser ya da tel çırpıcıyla birlikte güzelce çırpın.

    Un hariç diğer malzemeleri yumurtaya ekleyip iyice karıştırın.

    Unu, karışıma yavaş yavaş ekleyerek boza kıvamında bir hamur elde etmeye çalışın.

    Bir tavaya yaklaşık bir parmak yüksekliğinde sıvı yağ koyup iyice kızdırın. Hamurdan bir yemek kaşığı alarak kızmış yağa bırakın.

    Hamurların hem altını hem de üstünü kontrollü bir şekilde kızartın. Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrar edin. Pişen peynirli lokmaları bir kağıt havlu üzerine alın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

  • PEYNİRLİ MAYDANOZLU POPOVER TARİFİ

    Malzemeler:

    ¾ su bardağı un

    2 adet yumurta

    5-6 dal maydanoz

    1 su bardağı beyaz peynir

    1 su bardağı süt

    1 çay kaşığı tuz

  • Yapılışı:

    Yumurta ve süt bir kaba alınarak çırpılır. Ardından un ve tuz ilave edilerek güzel bir şekilde karıştırılır. İncecik kıyılmış olan maydanozlar karışımın içine ilave edilir. Ardından dinlenmeye bırakılır.

    Bu sırada fırın 200 dereceye ayarlanır ve ısınması durumunda muffin kalıbı fırına koyulur ve 2 dakika kadar ısıtılır.

    Fırından çıkarılan kalıp hızlı bir şekilde yağlanır ve karışımdan kalıbın yarısını biraz geçecek şekilde koyulur.

    Karışım pay edildikten sonra beyaz peynir ufalanarak karışımın üzerine eklenir. Önceden 200 derecede ısıtılmış olan fırında 10 dakika kadar pişirilir ve ardından ısısı 180 dereceye düşürülerek 20 dakika daha pişirilir. Peynirli maydanozlu popover hazır. Afiyet olsun…

  • SEBZELİ YUMURTA KAPAMA TARİFİ

    Malzemeler:

    3 adet yumurta

    1 adet domates

    1 adet kapya biber

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 yemek kaşığı tereyağı

    7-8 dal maydanoz

    120 gram rendelenmiş kaşar peyniri

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

    1 çay kaşığı tuz

  • Sebzeli yumurta kapama nasıl yapılır?

    Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın ve kabuklarını soyun.

    Kapya biberleri orta büyüklükte doğrayın.  Domateslerin kabuklarını soyup yuvarlak bir şekilde kesin. Bir tavada sıvı yağ ve tereyağını kızdırın.

    Kızan yağa, doğranmış kapya biberleri ekleyip soteleyin. Daha sonra üzerine yuvarlak şekilde kestiğiniz domatesleri ve doğranmış maydanozları ekleyin.

    Üzerlerine ortadan ikiye böldüğünüz yumurtaları ekleyin.

    Yumurtaların üzerine kırmızıbiber, karabiber, tuz ekledikten sonra kaşar rendesini

    Tavanın üzerine bir kapak kapatıp kaşarlar eriyene kadar pişirmeye devam edin.

    Kaşarlar eriyince, yumurta kapamayı sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

  • YOĞURTLU KAŞIK DÖKMESİ TARİFİ

    Malzemeler:

    1 su bardağı yoğurt

    2 adet yumurta

    ½ çay bardağı zeytinyağı

    1 çay kaşığı tuz

    1 paket kabartma tozu

    2 su bardağı un

  •  

    Yoğurtlu kaşık dökmesi nasıl yapılır?

    Yumurta ve yoğurdu güzelce çırpın.

    İçine diğer malzemeleri ilave ederek çırpıcı ile karıştırın.

    Tavanızı ısıtın çok az yağı fırça yardımıyla sürün. Harçtan bir kaşık alarak tavanıza koyun.

    Sırayla arkalı önlü pişirin. Ardından sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

    Yoğurtlu kaşık dökmesi tarifinin püf noktası

    Şekillerini düzgün verebilmek için dilerseniz tavaya yuvarlak kalıplardan koyun ve içlerini harçla doldurarak pişirin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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