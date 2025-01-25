Okan Buruk: Gözümüz Fenerbahçe maçının hakeminde olacak

"GOL NEDEN İPTAL OLDU ANLAMADIK"

"İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İkinci golü bulduk ama neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim'den ofsayt çizgisi değildi. Net baktık. Ofsayt değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış'a yakın değildi. Gol beklentimiz vardı. Bir golümüz verilmedi. Onun dışında pozisyonlarımız vardı. İlk yarı durgunduk. Bir önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk, moral bozukluğu... Genel olarak iyi savunma yaptık, pozisyon vermedik. Rakibimizin kaleyi tutan şutu olmayabilir. Gol beklentimiz yüksekti. Pozisyonlara girdik. Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Gol şansı vermedik, gol yemedik. Takım savunması adına sevindirici. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Yorgunluklar başladı, değişiklikler yaptık. Sara uzun süre sonra ilk defa oynadı. Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı. Bir de stresli bir maça girdi. Ondan da beklentimiz çok yüksek. Oyuna sokamadığımız oyuncular da var. Üst üste maçlar oynuyoruz. Farkı 9'a çıkardık."