Karaarslan, yaptıkları 1301 dondurmanın jüri tarafından kabul edildiğini belirterek, "Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. 11 kişilik ekip olarak son 18 günde kampa girdik. Tüm dükkanlarımızı kapattık, sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık." diye konuştu.