Galatasaray'dan Kyle Walker-Peters hamlesi!
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun ardından sağ beke de takviye yapmak için kolları sıvadı. Galatasaray yönetiminin, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldığı öğrenildi.
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Ara transfer döneminin ilk imzasını Ahmed Kutucu'ya attıran Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
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Kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldı.
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İngiltere Premier Lig'in son sırasında yer alan Southampton'da forma giyen İngiliz futbolu için girişimler başladı.
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Sarı-kırmızılı yönetimin, 27 yaşındaki sağ beki bonservisiyle transfer etmek istediği öğrenildi.
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Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Walker-Peters'ın Southampton ile sözleşmesi haziran ayrında sona erecek.
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Bu sezon 20 Premier Lig maçında forma giyen yıldız isim, 2 asist yaptı.
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CHAMPIONSHIP'TE YILIN TAKIMINDA YER ALMIŞTI
Kyle Walker-Peters, geçtiğimiz sezon Championship'te Gabriel Sara ile birlikte yılın takımında yer almıştı.