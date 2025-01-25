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        Haberler Gündem Kahvehanede boğazına cisim kaçan kişiyi ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı - Güncel Haberler

        Kahvehanede boğazına cisim kaçan kişiyi ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı

        Bursa'da kahvehanede oturanlar, nefes almakta zorlanan kişinin fenalaştığını görünce hemen yardımına koştu. Bu sırada yardıma gidenlerden biri nefes alamayan kişiye 'Heimlich manevrası' uygulayarak boğazına kaçan cismin çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:34 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:55
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        'Heimlich manevrası' ile kurtardı
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        Bursa'da kahvehanede çay içtiği sırada nefes borusuna cisim kaçan kişi, yakınında bulunanlardan biri tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Gürsu ilçesinde kahvehanede oturanlar, nefes almakta zorlanan kişinin fenalaştığını görünce hemen yardımına koştu.

        Bu sırada yardıma gidenlerden biri nefes alamayan kişiye ‘Heimlich manevrası' uygulayarak boğazına kaçan cismin çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı. O anlar ise kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Bursa
        #Heimlich Manevrası
        #haberler
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