Kahvehanede boğazına cisim kaçan kişiyi ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı

Bursa'da kahvehanede çay içtiği sırada nefes borusuna cisim kaçan kişi, yakınında bulunanlardan biri tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gürsu ilçesinde kahvehanede oturanlar, nefes almakta zorlanan kişinin fenalaştığını görünce hemen yardımına koştu.

Bu sırada yardıma gidenlerden biri nefes alamayan kişiye ‘Heimlich manevrası' uygulayarak boğazına kaçan cismin çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı. O anlar ise kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı.