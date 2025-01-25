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        Haberler Dünya İddia: İsrail'e 1 tonluk bomba satışına izin verildi | Dış Haberler

        ABD basını: Trump yönetimi İsrail'e 1 tonluk bombaların satışına izin verdi

        46. ABD Başkanı Joe Biden, bazı silahların İsrail'e satışını yasaklamıştı. Ancak mevcut ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi İsrail'e 1 tonluk bombaların satışına izin vermeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 22:00 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:39
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        İsrail'e 1 tonluk bombanın satışına izin verildi
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        ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, İsrail'e 1 tonluk bomba satışına izin vermeye hazırlanıyor.

        ABD merkezli haber ajansı Axios'a konuşan 3 İsrailli yetkili, Donald Trump'ın 1 tonluk bombaların İsrail'e satışına izin verilmesi talimatında bulunduğunu ifade etti. Reuters da mevcut iddiayı teyit etti.

        46. ABD Başkanı Joe Biden 2024 yılının mayıs ayında İsrail'e 1 tonluk bombaların satışını durdurmuştu. İsrail ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan tepkilere rağmen değiştirilmedi.

        İsrailli yetkililere göre 1800 adet MK -84 tipi bomba gelecek haftalarda gemilere yüklenerek İsrail'e nakledilecek. Özellikle köprü, tesis ve benzeri büyük yapıların vurulmasında kullanılan MK-84'ü İsrail uzun zamandır talep ediyordu.

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da geçtiğimiz cuma günü yaptığı konuşmada Biden zamanında verilmeyen mühimmatın Trump döneminde tedarik edileceğine inandığını belirtmişti.

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