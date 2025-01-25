Bir kahreden görüntü daha: Kardeşi Özüm’ü kaybeden Müge Karataşlı ilk anları kayda almış

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yeni bir video ortaya çıktı. Yangın faciasında kardeşi Özüm ve diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ile otelde bulunan Müge Karataşlı, çektiği videoyu paylaştı.

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Kardeşinin ölümünden önce otelde mahsur kalma anlarını videoya çeken Müge Karataş, "Bolu Grand Kartal Otel'deyiz. Yangın çıktı, 8. katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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"YAŞANAN OLAYIN ETKİLERİ ZİHNİMDEN UZUN YILLAR GİTMEYECEK"

Çektiği görüntüleri bu notlarla paylaşan Müge Karataşlı, "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz. Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Bir çok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz. Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun" dedi.

OTEL ELEKTRİKÇİSİNİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

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Öte yandan tutuklanan zanlılardan işletmenin elektrikçisi Hüseyin Özer, yetkili olmadığı için sadece verilen görevleri yerine getirdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlıdan Özer'in jandarmada verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel'de iki yıldan beri sezonluk olarak görev yaptığını, işletme sahiplerine ait farklı firmalarda ise 1991'den beri çalıştığını anlattı.

Özer, yangınla ilgili alınan tedbirlere ilişkin tesiste iki merdiven bulunduğunu ancak bunların yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini aktararak, "Otelimizde yangın detektörleri bulunmaktadır ancak olay esnasında orada olmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

20 Ocak Pazartesi 21.30 sularında otelden çıkıp Bolu merkezdeki ikametine gittiğini, olay gecesi saat 03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan kişinin kendisini arayarak yangını haber verdiğini belirten Özer, daha sonra otelde bulunan M.D. isimli ekip arkadaşına durumu bildirip acil müdahale etmelerini söylediğini kaydetti. Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı! Haberi Görüntüle REKLAM Özer, ekip arkadaşlarından B.Ö'nün de arayıp yangını haber vermesinin ardından bilgi işlem sorumlusu A.T. ile 03.50 sularında otele doğru yola çıktıklarını, saat 04.30 civarı bölgeye vardıklarında otelin komple yandığını gördüklerinden bahsetti. Dumandan etkilendiği için içeriye giremediğini ve dışarda arkadaşlarına yardım ettiğini aktaran Özer, şunları kaydetti: "Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışardan taşeron firma üstlenmektedir. Hangi firmanın üstlendiğini bilmiyorum. Bunu ancak otel yetkilileri bilir. Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm T.P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm. Olayla ilgili olarak hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." Özer'in avukatı da müvekkilinin elektronikçi değil elektrikçi olduğunu, sadece elektrik, kablo tesisatı gibi basit işleri yaptığını, bu işleri yapan 8 kişinin en alt basamağında yer aldığı için de kusurlu veya kusursuz sorumlulardan olmadığını savundu. Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, işletme sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Haberin görselleri İHA tarafında servis edilmiştir