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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Konyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Konyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 21. haftada ağırladığı Konyaspor'u zor da 1-0 mağlup etmeyi başardı, çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Cimbom böylece puanını 54'e çıkarıp, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 18:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:08
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        Lider Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı yıldızın 54. dakikada attığı ikinci gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Osimhen bu sezon Süper Lig'deki 12. golünü attı.

        F.BAHÇE İLE FARK MAÇ FAZLASIYLA 9 PUANA ÇIKTI

        Ligde namağlup liderliğini sürdüren ve son 7 maçta 6. galibiyetini alan Cimbom, puanını 54'e çıkardı. Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

        Galibiyet hasreti 6 maça çıkan 14. sıradaki Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

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        YENİLMEZLİK SERİSİ 26 MAÇA ÇIKTI

        Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

        2 MAÇ SONRA KAZANDI

        Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramamıştı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

        Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 70 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 90 Nelsson), Kaan Ayhan, Yunus Akgün (Dk. 80 Sara), Mertens (Dk. 71 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Jelert), Osimhen

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Dk. 75 Umut Nayir), Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 69 Muhammet Tunahan Taşcı), Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Aleksic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Melih Bostan), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Uğurcan Yazğılı), Kramer

        Gol: Dk. 22 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Yunus Akgün, Dk. 72 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 90+5 Jevtovic (Konyaspor)

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