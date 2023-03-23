RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak mayayı aktif hala getirmek için derin bir kap içerisine maya, süt, şeker koyulur. 10 dakika bekletilir. Sonrasında diğer malzemeler eklenir ve ele yapışmayan bir kıvam elde edilir.

Hamur bir kenarda mayalanması için en az 40 dakika bekletilir.

Bekletilen hamur parçalara ayrılır ve tezgaha un serpilerek şekil verilir sonrasında ise yağlanan tepsiye yerleştirilir.

Eller unlu su karışımına batırılarak önce kenar sonra orta kısımlara bastırılarak kare şekli ya da baklava şekli verilir.

Şekil verme işlemi bittikten sonra yarım saat daha hamuru bekletin.

Sonrasında üzerine bolca çörekotu serperek 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.