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İftar için kıyır kıyır lezzetiyle ağızda dağılan şerbetli tatlı istiridye tatlısı tarifi! İstiridye tatlısı nasıl yapılır?

İftar için kıyır kıyır lezzetiyle ağızda dağılan şerbetli tatlı istiridye tatlısı tarifi!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte şerbetli tatlılar sofralardaki yerini aldı. İftar sonrasında en sık tercih edilenler arasında şerbetli tatlılar geliyor. Yapımı kolay, kıyır kıyır kıvamıyla istiridye tatlısına bayılacaksınız. İşte istiridye tatlısı tarifi...

Giriş: 25.03.2023 - 18:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şerbetli tatlılar arasında enfes tadıyla büyük bir beğeni toplayan istiridye tatlısı, özellikle iftar menüsü hazırlayanlar tercih ediliyor. Malzemeleri yapılışı ve lezzetiyle dikkat çeken istiridye tatlısı, sofralarının vazgeçilmezi haline gelecek. Peki istiridye tatlısı nasıl yapılır? Şerbetli tatlıları seviyorsanız ve iftar menünüzü tatlandırmak istiyorsanız, işte tüm detaylarıyla istiridye tatlısı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları…

  • İSTİRİDYE TATLISI TARİFİ

    Malzemeler:

    Hamuru için:

    2 adet yumurta

    2 su bardağı un

    1 su bardağı irmik

    250g tereyağı

    1 su bardağı çekilmiş ceviz

    3 yemek kaşığı tahin

    1 paket kabartma tozu

    Şerbeti için:

    3 su bardağı su

    3 su bardağı toz şeker

    Çeyrek limon suyu

  • İstiridye tatlısı nasıl yapılır?

    Öncelikle şerbet hazırlanır. Bir tencereye su ve toz şeker koyulur ve ara ara karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.

    Orta ateşe alınan şerbete kaynama başlaması durumunda altı kısılır ve 10 dakika daha pişmesi için bekletilir.

  • Daha sonra limon suyu ilave edilir ve 5 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır. Şerbet soğuması için ayrılır. Ardından istiridye tatlısının hamuru hazırlanır.

    Hamur için uygun bir yoğurma kabı içerisine oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta ve tahin koyulur. Malzemeler el yardımıyla karıştırılır.

  • Karışımın içine irmik ve çekilmiş ceviz eklenerek hamur yoğurmaya başlanılır. Kabartma tozu ve un da ilave edilerek yoğurma işlemine devam edilir.

    Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Daha sonra hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak el ile yuvarlanır ve hafifçe bastırılarak yassı bir görünüm kazanması sağlanır.

  • Hamurun üzerine çay bardağının ağız kısmı ile çizikler atılır. Ucu el yardımıyla hafifçe daraltılır ve istiridye şekli verilir. Şekillendirilen hamurlar pişirme kağıdı serilmiş olan bir fırın tepsisine dizilir.

    Tüm işlemler bitince tatlıların dizildiği tepsi, önceden 170 derecede ısıtılmış olan fırına atılarak 35 dakika kadar pişirilir.

    Pişen tatlılar fırından alınır ve ayrı bir fırın kabına geçirilir.

    1-2 dakika ilk sıcağının çıkması beklenir ve üzerine soğumuş olan şerbet gezdirilir.

    Üzeri bir tepsi ile örtülerek 3-4 saat hamurun şerbeti çekmesi için beklenilir. Dinlenmiş ve şerbetini çekmiş olan istiridye tatlısı servise hazır. Afiyet olsun…

  • İstiridye tatlısı püf noktaları

    Daha kıvamlı ve kıyır kıyır bir istiridye tatlısı elde edebilmek için öncelikle hazırlanan hamurun ele yapışmayan bir kıvamda yoğurulmuş olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu aşamada unun azar azar dikkatli bir şekilde eklenmesi oldukça etkili olacaktır.

  • Şerbetin tatlı hamuru hazırlanmadan yapılması da soğuk bir şerbet elde etmek için oldukça önemlidir.

    Bu nedenle işlemlere öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamalısınız. Fırından çıkarılan tatlıların ilk sıcağını atması beklendikten sonra soğumuş olan şerbetin hemen gezdirilmesi gerekmektedir.

    Bu şerbetin hamura nüfuz etmesi için oldukça önemlidir. Şerbeti gezdirilen tatlının üzeri başka bir tepsiyle örtülmelidir. Bu da yine şerbetin daha iyi çekilebilmesi için önem arz etmektedir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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