Hamurun üzerine çay bardağının ağız kısmı ile çizikler atılır. Ucu el yardımıyla hafifçe daraltılır ve istiridye şekli verilir. Şekillendirilen hamurlar pişirme kağıdı serilmiş olan bir fırın tepsisine dizilir.
Tüm işlemler bitince tatlıların dizildiği tepsi, önceden 170 derecede ısıtılmış olan fırına atılarak 35 dakika kadar pişirilir.
Pişen tatlılar fırından alınır ve ayrı bir fırın kabına geçirilir.
1-2 dakika ilk sıcağının çıkması beklenir ve üzerine soğumuş olan şerbet gezdirilir.
Üzeri bir tepsi ile örtülerek 3-4 saat hamurun şerbeti çekmesi için beklenilir. Dinlenmiş ve şerbetini çekmiş olan istiridye tatlısı servise hazır. Afiyet olsun…