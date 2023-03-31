İstiridye mantarı içeriğindeki vitamin, mineral, su ve çeşitli bileşenler sayesinde çok besleyici bir besindir.
İstiridye mantarı içerisindeki demir miktarı ile kırmızı ete rakiptir. Et tüketemediğiniz durumlarda tercihinizi gönül rahatlığıyla istiridye mantarından yana kullanabilirsiniz.
Vücuttaki serbest radikaller hücrelerin yapısını bozarak kanser başta olmak üzere birçok hastalığa kapı aralar. İstiridye mantarı antioksidan özelliği sayesinde serbest radikaller ile mücadele ederek hücreleri koruma altına alır.
Vücudu toksinlerden arındırır. Bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir.
Bu özellikleri sayesinde kansere yakalanma riskini azaltır.
Günümüzde kanser hastalarına reçete edilen ilaçların büyük çoğunluğunun içeriğinde istiridye mantarı da yer almaktadır.
İstiridye mantarı antibakteriyel özelliği sayesinde adeta doğal antibiyotik etkisi yaratır.
Bakteri, mikrop ve virüslere karşı etkilidir.
Vücudun savunma mekanizmasını olumsuz yönde etkileyen iltihap ile mücadele eder.
Otoimmün hastalıklardaki kronik iltihabı azaltarak hastalıkların semptomlarını hafifletir.