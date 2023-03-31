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Tam bir antioksidan kaynağı! Kolesterolü düşürüyor, kabızlığı önlüyor: Kanser önleyici mucize ile virüslere savaş açın!

Farklı tadıyla menünüze değişiklik katan ve damakta bıraktığı aromasıyla tadına doyamayacağınız istiridye mantarı tam bir şifa deposu. B1, B2, B3, B6 ve D vitamini bakımından zengin, içeriğinde bol miktarda lif, protein, demir, bakır, magnezyum, çinko, selenyum, fosfor, potasyum, manganez, folat, pantotenik asit bulunduran istiridye mantarı et sevmeyenler içinde muhteşem bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Giriş: 31.03.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mantar severler için muhteşem bir lezzet olan istiridye mantarı hem tadı hem de şifasıyla sofralarınızda başköşeyi alacak nitelikte. Üstelik eşsiz bir lezzet olan istiridye mantarı tam bir antioksidan kaynağı. Diğer mantar çeşitlerinden ayrılan en önemli özelliği tadında gizli olan istiridye mantarı içeriğinde bulundurduğu minerallerle adeta bir protein deposu. İşte "İstiridye mantarı nedir, faydaları nelerdir, nasıl pişirilir?" sorularınızın tüm cevabı haberimizde…

  • İSTİRİDYE MANTARI NEDİR?

    Hassas dokuya ve hafif bir tada sahip bir çeşit mantar türü olan İstiridye mantarlarının bu ismi almasının nedeni istiridye kabuğuna benzediği içindir. İstiridye mantarının toplu üretimi ilk kez I. Dünya Savaşı yıllarında, Almanya'nın gıda sıkıntısına çare olarak yapılmıştır. Yaygın kanının aksine istiridye mantarları zehirli mantar türleri arasında yer almaz. Aksine içeriğinde bulunan mineral kaynaklarıyla oldukça faydalı bir besin kaynağıdır.

  • Savaş yıllarından sonra hem besleyiciliğiyle hem de oldukça bereketli olmasıyla birlikte neredeyse tüm dünyaya yayılmış, özellikle Uzak Doğu mutfağının yaygın kullandığı bir gıda maddesi haline dönüşmüştür.

    İstiridye mantarı dünyada üretilen en yaygın mantar türlerinden biridir. Genellikle kavak ağacının gövdesinde yetiştirilir, bu sebeple kavak mantarı olarak da bilinir.

  • İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

    Her şeyden önce istiridye mantarları iyi bir lif, protein ve çeşitli vitamin ve mineral kaynağıdır.

    Güçlü bir antioksidan kaynağı olan istiridye mantarı yapılan araştırmalara göre hücresel hasarlara karşı bir bariyer oluşturur.

    Bazı araştırmalara göre düzenli bir şekilde istiridye mantarı tüketmek; yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp hastalığına sebep olan risk faktörlerini azaltır.

    İstiridye mantarı aynı zamanda kan şekerini düzenler ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

    Faydaları saymakla bitmeyen istiridye mantarının tüm bunlara ek; anti-tümör, anti-inflamatuar ve bağırsak sağlığını iyileştirici özellikleri de vardır.

  • İstiridye mantarı içeriğindeki vitamin, mineral, su ve çeşitli bileşenler sayesinde çok besleyici bir besindir.

    İstiridye mantarı içerisindeki demir miktarı ile kırmızı ete rakiptir. Et tüketemediğiniz durumlarda tercihinizi gönül rahatlığıyla istiridye mantarından yana kullanabilirsiniz.

    Vücuttaki serbest radikaller hücrelerin yapısını bozarak kanser başta olmak üzere birçok hastalığa kapı aralar. İstiridye mantarı antioksidan özelliği sayesinde serbest radikaller ile mücadele ederek hücreleri koruma altına alır.

     

    Vücudu toksinlerden arındırır. Bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir.

    Bu özellikleri sayesinde kansere yakalanma riskini azaltır.

    Günümüzde kanser hastalarına reçete edilen ilaçların büyük çoğunluğunun içeriğinde istiridye mantarı da yer almaktadır.

    İstiridye mantarı antibakteriyel özelliği sayesinde adeta doğal antibiyotik etkisi yaratır.

    Bakteri, mikrop ve virüslere karşı etkilidir.

    Vücudun savunma mekanizmasını olumsuz yönde etkileyen iltihap ile mücadele eder.

    Otoimmün hastalıklardaki kronik iltihabı azaltarak hastalıkların semptomlarını hafifletir.

  • Antioksidan ve antibakteriyel özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

    Vücudu zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle oluşan hastalıklardan korur.

    Yüksek oranda demir ve folat içeren istiridye mantarı anemi hastaları için ideal bir besindir.

    Düzenli olarak istiridye mantarı tüketmek kansızlık ve demir eksikliği sorununu ortadan kaldırır.

    İstiridye mantarı içeriğindeki lovastatin maddesi sayesinde kandaki kötü kolesterol değerlerinin düşmesinde etkilidir.

    Kolesterol seviyesinin ideal dengede kalmasına yardımcı olur.

    Yapılan araştırmalarda düzenli olarak istiridye mantarı tüketmenin kolesterol seviyesini yüzde 37 düşürdüğü gözlenmiştir. Ayrıca yine aynı çalışmada trigliserid seviyesinde yüzde 45 oranında düşüş sağladığı ortaya konmuştur.

    Günümüzde kolesterolü düşürmek amacıyla kullanılan ilaçların içerisine istiridye mantarı da bulunmaktadır.

  • Bağırsak dostu besinler arasında yer alan istiridye mantarı yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenler.

    Kabızlık sorununa karşı doğa bir çözümdür.

    İstiridye mantarı içeriğindeki potasyum sayesinde tuzun vücuttaki olumsuz etkilerini azaltır.

    Bu durum yüksek tansiyonun düşmesini sağlar.

    Düzenli olarak istiridye mantarı tüketmek nörodejeneratif hastalıkların oluşmasını önler.

    İçeriğindeki niasin sayesinde Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

    İhtiva ettiği besin ögeleri sayesinde beynin işlevini arttırır.

    İstiridye mantarı düşük yağ oranı sebebiyle kilo problemi yaşayan kişiler için ideal bir besindir.

    Sindirim sistemini destekleyerek kabızlık sorununu çözer.

    Kilo vermek isteyenler için hem besleyici hem de süreci kolaylaştıran bir yiyecektir.

  • İSTİRİDYE MANTARI NASIL TEMİZLENİR?

    İstiridye mantarları genellikle pazarlarda ve marketlerde küme formunda satılır. Öncelikle mantarların sapı orta kısmından kesilir, üst kısmı nemli bir bezle silinir. Kökü olarak bilinen beyaz kısmı da ayrıca nemli bir bezle iyice temizlenir.

    Eğer mantarlarınız çok kirliyse onları suya batırıp çıkarın ama pişirmeden önce iyice kuruduğundan emin olun. Kurutma işlemini herhangi bir baskı uygulamadan yapın.

  • İSTİRİDYE MANTARI NASIL PİŞİRİLİR, TADI NASILDIR?

     

    İstiridye mantarları kavurulunca ve kızartılınca tadı kırmızı ete benzer.

    İstiridye mantarları tavada sote yapılarak, haşlanarak, kızartılarak, kavrularak, ızgara yapılarak, hatta çiğ bile tüketilebilir. Ama çiğ tüketimde ağıza metal bir tat gelir, bizden söylemesi.

    Sotelenince ise dokusu yumuşar. Ama her ne olursa olsun tadından hiçbir şey kaybetmez!

  • ET TADINDA İSTİRİDYE MANTARI TARİFİ

    Malzemeler:

    500 gr istiridye mantarı

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 diş sarımsak

    Tuz, karabiber, pulbiber, kekik

    Maydanoz

  • Et tadında istiridye mantarı nasıl yapılır?

    Mantarlar güzelce temizlenir. Jülyen olacak şekilde dilimlenir. Büyükçe bir tavaya zeytinyağı alınıp hafifçe ısıtılır.

    Doğranan mantarlar tavaya bırakılır.

    Mantarlar suyunu bırakacaktır. Suyunu tamamen çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurulur.

    Tamamen suyunu çektikten sonra tereyağı ilave edilir.

    Sarımsak rendelenip baharatlar ilave edilir.

    Sadece sarımsak tuz ve kekik kullanırsanız da efsane oluyor ve mantarlar güzelce nar gibi kızarana kadar kavurulur.

    Mangalda et tadında mantar sevmeyenlere bile sevdirecek harika bir lezzeti mutlaka denemelisiniz. 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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