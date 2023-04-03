NANE YAĞI NE İŞE YARAR?
Nane yağı oldukça işlevli bir yağıdır. Nane yağının ne işe yaradığını merak edenler için sıraladık;
Nane yağı yüksek ateşin düşürülmesine yarar.
Tıkanan genzi açar ve nefesi rahatlatır.
Kaslardaki ve karındaki ağrılara iyi gelir.
Nane yağı kan dolaşımına olumlu bir etkide bulunduğu için baş ağrısı ve migrenin kolaylıkla geçmesine yardımcı olur.
Nane yağı tıkalı sinüsleri açar.
Nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yollarını etkileyen hastalıkların rahat geçirilmesine faydalıdır.
Nane yağı iştah kontrolüne yardımcı olduğundan kilo verdirir.
Nane yağı sayesinde ağız kokuları giderilir.
Hazmı kolaylaştıran nane yağı sindirim sistemini de rahatlatır.
Nane yağı mide dostu olduğu için mide bulantıları için de kullanılabilir.