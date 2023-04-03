Nasıl yapılır?
Paçaları iyi bir şekilde yıkadıktan sonra düdüklü tencerenin içinde tuzlu suda yaklaşık 2 saat haşlayın.
Haşlanan paça suyunu süzün ve paça suyuna 5 bardak kadar sıcak su ilave edin. Kaynatmaya başlayın.
Ayrı bir yerde yoğurdu, unu ve tuzu çırpın. Kaynayan paça suyundan terbiyeye az miktarda ilave edin ve karıştırın.
Sonrasında hazırladığınız terbiyeyi kaynayan çorbaya azar azar fakat hızlı bir şekilde ilave edin.
20 dakika daha kaynattıktan sonra çorbanız hazır olacaktır.
Son aşamada sarımsağı ezin ve sirke ile karıştırarak çorbanıza sos yapın. Afiyet olsun.