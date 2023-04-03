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Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Sakatat çoğu insan tarafından sevilmese de faydalarıyla adeta şifa deposu olan yiyecekleri mutlaka tüketmek gerekiyor. Paça suyu da bu şifalardan birisi. En doğal kolajen kaynaklarından birisi olan paça suyu kemik gelişimine ve iyileşmesine yardımcı oluyor.

Giriş: 03.04.2023 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Vücutta meydana gelen kolajen eksikliği, dayanılmaz eklem ağrılarına neden oluyor. Özellikle dizlerde esneklik ve sıvı kaybı, yürümeyi bile işkenceye dönüştürüyor. Son yıllarda özellikle tüketimi artan ve uzmanlar tarafından da tavsiye edilen kelle paça çorbası kemik sağlığı için oldukça önemli bir besin maddesidir. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan kelle paça çorbası, tadının yanı sıra faydaları ile de dikkat çekiyor. Sakatatlar ve et ile yapılan ve bol sarımsak ile tüketilen bu çorba bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar pek çok alanda olumlu etki sağlıyor. İşte en doğal kolajen kaynağı paça suyunun mucizevi faydaları...

  • Vücutta şüphesiz ki her vitamin ve mineral önemlidir. Her birinin yokluğu, bir takım rahatsızlıklara neden olur. Vücutta eksikliği büyük sorunlara neden olan minerallerden birisi de hiç şüphesiz kolajendir. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlardan korunmak için uzmanlar tarafından tüketmesi önerilen kelle paça çorbası en şifalı çorbalar arasında yer alıyor.

  • Kolajen, Yunanca'da tutkal anlamına gelen "kolla" sözcüğünden gelir. Bunun nedeni ise bir tutkal gibi dokuları bir arada tutmayı sağlamasından kaynaklanır. Tam anlamıyla tepeden tırnağa; Saç dipleri, cilt, tırnaklar, göz, damarlar ve eklem sağlığı için birebir olan kolajen, yaş ilerledikçe vücutta azalıyor.

  • Hemen hemen her organın en önemli yapı taşı olan bir protein çeşidi olan kolajen, takviye olarak alınmalıdır. Bu noktada en doğal kolajen ise, "paça suyu" ile karşılanabilir. Kelle paça ve ayak parça çorbası herkesin damak tadına hitap etmez ancak sağlığına fayda sağlar. Özellikle kolajen bakımından... Paça suyunun faydaları nelerdir?

    İşte doğal kolajen deposu olan paça suyunun faydaları...

  • Özellikle çocukların kemik gelişiminde inanılmaz destekleyici olan paça suyu, düzenli olarak tüketilmelidir.

    Kolajen içeriği sayesinde eklemlerin esnekliğini korumayı desteklerken, kıkırdak yapısını da korumayı sağlar.

    Kolajen üretimini desteklediği için cildin yapısını yenileri genç bir görünüme kavuşmasını sağlar.

  • Paça suyu denilince yüzler ekşise de, dizlerinden dert yananlar için birebirdir. Aynı zamanda vücut kırıkları veya ameliyatlardan sonra iyileşme sürecine de fayda sağlar.

    Kıkırdağı onaran paça suyu, ilerleyen yaşlarda diz ağrılarının yaşanmasını engeller.

    Kolajen, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan paça çorbası kemik sağlığı için dost bir besindir. Özellikle kemik kırılması gibi problemler yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kemiklerin iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşmektedir.

  • Bağışıklığı destekleyen antioksidan gücüyle hastalıklara karşı korur.

    Yüksek bir kaloriye sahiptir. Bu yüzden kilo almak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

    Enerji verici bir özelliğe sahiptir.

    Kanserli hücrelere karşı koruma sağlar.

  • Protein içeriği ile diş ve ağız sağlığı için faydalıdır.

    Sindirim sistemine iyi gelerek daha düzenli çalışmasını sağlar.

    Saç ve tırnak sağlığını olumlu yönde destekler.

    Uykusuzluğa iyi gelir.

  • Beyin gelişimini destekleyen omega3 yağ asitlerine sahiptir.

    Kas sağlığı için faydalıdır.

    Eklem sıvılarının korunmasında olumlu etkileri bulunur.

  • ZARARLARI VAR MIDIR?

    Kelle paça çorbası sağlık için oldukça faydalı bir besin olsa da bazı durumlarda olumsuz etkiler gösterebilir. Öncelikle kelle paça çorbası tüketiminde miktar konusunda dikkatli olunmalıdır. Yağ ve kolesterol açısından zengin olan kelle paça çorbasının aşırı tüketimi kişilerde kolesterolün artmasına sebebiyet verir.

    Bunun yanı sıra damarlarda tıkanıklık, sertleşmeye yol açar. Bu durumlar da kişilerde kalp krizi ya da felç meydana gelmesine neden olabilir.

    Kelle paça çorbasının yoğun yağ içeriği kilo almanıza da yol açabilir. Fazla tüketimde hızlı kilo alabilirsiniz.

  • HAMİLELİKTE KELLE PAÇA İÇİLİR Mİ?

    Kelle paça çorbası hakkında en çok sorulan sorulardan biri de hamilelikte tüketilip tüketilemeyeceğidir. Kemik sağlığı, ağız sağlığı ve saç sağlığına kadar şifa dolu bir besin olan kelle paça çorbasının tüketiminde hamileler için uyarı yapılmaktadır. Bunun nedeni ise kelle paçanın sakattan elde edilmesidir. Sakatatların içerisinde toksin üreten bakteriler bulunur. Bu toksinler hamilelik döneminde fetüse zarar verebilir. Bu yüzden de hamilelik döneminde gebe kadınlar kelle paça çorbası tüketiminden uzak durmalıdır.

  • TERBİYELİ PAÇA ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler:

    2 adet temizlenmiş dana paçası

    Su

    1 kase yoğurt

    5 yemek kaşığı tam buğday unu

    Tuz

    Baharat

    Sirke ve sarımsak

  • Nasıl yapılır?

    Paçaları iyi bir şekilde yıkadıktan sonra düdüklü tencerenin içinde tuzlu suda yaklaşık 2 saat haşlayın.

    Haşlanan paça suyunu süzün ve paça suyuna 5 bardak kadar sıcak su ilave edin. Kaynatmaya başlayın.

    Ayrı bir yerde yoğurdu, unu ve tuzu çırpın. Kaynayan paça suyundan terbiyeye az miktarda ilave edin ve karıştırın.

    Sonrasında hazırladığınız terbiyeyi kaynayan çorbaya azar azar fakat hızlı bir şekilde ilave edin.

    20 dakika daha kaynattıktan sonra çorbanız hazır olacaktır.

    Son aşamada sarımsağı ezin ve sirke ile karıştırarak çorbanıza sos yapın. Afiyet olsun.

  • KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler:

    Bu enfes faydalı çorbanın bir çok çeşidi bulunuyor. En pratik tarif için gerekli malzemeler ise şunlar:

    1 kilo kelle eti (düdüklüde haşlanıp ayıklanmış)

    2 yumurta sarısı

    1 yemek kaşığı tepeleme un

    4 yemek kaşığı yoğurt

    2 diş sarımsak

    Yarım limon suyu

    1 yemek kaşığı tereyağ

    1, 5 veya 2 litre su. Haşlama suyu ile yaparsanız tadı daha yoğun olacaktır.

  • Püf noktalarıyla kelle paça çorbası nasıl yapılır?

    Unu tereyağında kavurun. Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakın.

    Ardından bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpın. Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye azar azar ve çırparak dökün.

  • Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip bir iki taşım kaynamalya bırakın. Son aşamada tuz atın.

    Tuz ile havanda iyice ezdiğiniz sarımsakları sirke ile karıştırarak bir sos hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız sarımsaklı sirkeyi çorbanın yanında servis edebilirsiniz.

  • Dikkat! Çorbanın terbiyesini yaparken tencerenizdeki kaynayan sudan terbiyenize 1 kepçe ilave edip ılıklaştırın. Biri çok sıcak diğeri çok soğuk olursa çorba kesilebilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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