ZARARLARI VAR MIDIR?

Kelle paça çorbası sağlık için oldukça faydalı bir besin olsa da bazı durumlarda olumsuz etkiler gösterebilir. Öncelikle kelle paça çorbası tüketiminde miktar konusunda dikkatli olunmalıdır. Yağ ve kolesterol açısından zengin olan kelle paça çorbasının aşırı tüketimi kişilerde kolesterolün artmasına sebebiyet verir.

Bunun yanı sıra damarlarda tıkanıklık, sertleşmeye yol açar. Bu durumlar da kişilerde kalp krizi ya da felç meydana gelmesine neden olabilir.

Kelle paça çorbasının yoğun yağ içeriği kilo almanıza da yol açabilir. Fazla tüketimde hızlı kilo alabilirsiniz.