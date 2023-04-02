DENGELİ BESLENME KANSERDEN KORUYOR
Yeterli ve dengeli beslenme, kanser dahil pek çok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Kanserden korunmak için atılabilecek ilk adım yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Mevsiminde taze meyve-sebze tüketmek, rafine un, basit şeker ve karbonhidratlardan uzak durmak, hayvansal yağları sınırlandırmak, yeterli su içmek, antioksidandan zengin beslenmek dengeli beslenmenin temelini oluşturmaktadır. Bunlara dikkat edilmediği takdirde kanser ve farklı birçok hastalığa yakalanmak çok daha kolay hale gelmektedir.