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Cildin en büyük dostu: Omega-3! Egzama ve sedef tedavisinde bile etkili, cilt kanserini önleyici

Vücut için gerekli olan Omega-3 yağ asitleri, vücut tarafından üretilmiyor. Bu nedenle mutlaka dışardan alınması gereken Omega-3 sağlığa önemli katkılarda bulunur. Özellikle cilt üzerindeki etkileriyle dikkat çeken Omega-3 gıdalardan alınabiliyor. Cilt lekelerini ve kuruluğu önlemede tavsiye edilen bu yağ asidi içerdiği sayısız vitamin ve mineral ile oldukça önem teşkil ediyor.

Giriş: 03.04.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İnsanlara yüksek enerji veren ve sağlıklı bir yaşam sürmesine olanak sağlayan yağlar temel besin maddeleridir. Yağ asitleri insan sağlığı için olmazsa olmazdır. Doymamış yağ asitlerinden olan Omega-3, gıdalardan karşılanabiliyor. Ayrıca eczanelerde takviye gıda olarak da satılıyor. Ancak doktor kontrolünde kullanılması tavsiye ediliyor. Peki bu kadar önemli olan Omega-3 hangi besinlerde bulunur? İşte Omega-3 faydaları...

  • Bilim insanları Grönland'da yaşayanların kalp ve damar hastalıklarına yakalanma oranlarının daha düşük olduğunu fark etti. Bu bölgede yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarını araştırdılar ve Omega 3’ün sağlığa olan katkılarını gözlemlediler. Buna göre Omega 3 yağ asitleri, pek çok vücut fonksiyonunun yerine getirilmesinde aktif rol oynuyor. Geçmiş zamanlardaki insanların beslenme alışkanlıkları incelendiğinde Omega 3 bakımından zengin beslenme alışkanlıkları dikkat çeker. İlk kez 1752 yılında Dr. Samuel Kay tarafından Omega 3’ü romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan Omega 3 yağ asitleri, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde de destekleyici olarak kullanılmaktadır.

  • Omega 3 yağ asitlerinin faydalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

    Bilimsel araştırmalara göre Omega 3 yağ asitleri, kanserden korunmaya yardımcı olur. Özellikle pankreas ve gastrointestinal sistem kanserlerinin önlenmesinde etkili olduğu bilinir.

    Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, vücutta insülinin fonksiyonunu artırarak diyabet (şeker hastalığı) riskini azaltır.

    Omega 3, vücudun hastalıklara karşı savaşmasını sağlayan bağışıklık sistemini destekler.

  • Omega 3, kandaki trigliserit ve kötü kolesterolü azaltıcı iyi kolesterolü artırıcı etki göstererek kardiyovasküler hastalıklar karşısında koruyucu rol oynar. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalara göre Omega 3 yağ asitlerinden olan EPA yağ asidi, tansiyon düşürücü ve damar genişletici etki göstererek kanda pıhtı oluşumunu ve kalp krizi riskini azaltır.

    Omega 3 yağ asitleri, iltihap giderici etkisi sayesinde eklemlerde ağrı, ödem, kızarıklık ve yüksek ateş gibi semptomlarla kendisini gösteren romatizmal eklem hastalığına (romatoid artrit) bağlı semptomların hafiflemesine yardımcı olur.

  • Beynin yaklaşık yüzde 60’ı yağdan, bunun da büyük çoğunluğu omega 3 yağ asitlerinden oluşur. Bu sebeple omega 3 beyin fonksiyonları için önemlidir. Araştırmalar omega 3’ün bazı ruhsal bozuklukların görülme riskini azaltabileceğini göstermektedir.

    Özellikle EPA içeriği zengin balık yağlarının kullanımının depresyon, anksiyete gibi psikolojik problemlerin semptomlarında iyileştirme gösterebileceği düşünülmektedir.

  • Retinada bol miktarda DHA bulunur. Bu nedenle Omega 3 yağ asitlerinin göz yapısının sağlığı üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

    Omega 3 yağ asitleri erkek üreme sistemi üzerinde destekleyici rol oynar.

    Omega 3 yağ asitlerinin ağrı kesici etkisi olduğu bilinmektedir.

  • Omega 3 gebelik döneminde oldukça önemli bir yağ asididir. Bu dönemde plasenta yardımıyla anneden bebeğe Omega 3 geçer. Annede yeterli Omega 3 olmaması halinde bebekte beyin gelişimi olumsuz etkilenir. Bunun yanı sıra hamilelik döneminde Omega 3 bakımından zengin beslenen anne adaylarında erken doğum, prematüre doğum riski azalır.

  • EPA ve DHA yağ asitleri beyin hücrelerinin yenilenmesini ve çoğalmasını destekler.

    Halk arasında bilinenin aksine Omega 3 yağ asitleri obezite ve fazla kilo ile savaşır. Fiziksel aktivite ile birlikte Omega 3 tüketildiğinde kilo verme sürecini hızlandırır.

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    Bazı araştırmalara göre Omega 3 yağ asitleri depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engellemeye ya da bu hastalıklara bağlı semptomların hafiflemesine yardımcı olur.

    Son yıllarda yapılan çalışmalara göre Omega 3 yağ asitleri antioksidan etkisi sayesinde böbreklerin korunmasına yardımcı olur.

    Kan sulandırıcı ve kan basıncını düşürücü etkiye sahiptir. Günde 3 gramdan fazla balık yağı almak kanama riskini artırabilir. Daha yüksek dozlarda omega-3 balık yağı takviyesi almak istiyorsanız, önce doktorunuzla konuşun. Doktorunuz diyetinizi omega-3 balık yağı ile tamamlamanız konusunda size rehberlik edebilir.

     

  • OMEGA-3 CİLDE FAYDALARI

    İnsan vücudunun kendiliğinden üretmediği yağlardan biri olan Omega-3 yağ asitleri, mutlaka dışarıdan takviye olarak alınması gereken yağlardan biridir. Sağlamış olduğu çok sayıda faydanın yanı sıra özellikle cilt üzerindeki etkileri, son dönemin en rağbet gören konuları arasına girdi. Yeterli miktarda ve düzenli olarak Omega-3 kullanılması durumunda cilt üzerinde oluşabilecek faydaları sizler için derledik. İşte Omega-3 ve inanılmaz faydaları:

    Cildin yumuşamasına yardımcı olur ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar.

    Cilde sağlamış olduğu parlaklık sayesinde genç bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur.

    Ciltteki lekelerinin azalmasını sağlar.

    Cildin gereksinim duyduğu nemi sağlar.

    Tıkanan gözenekleri açar ve yaşla birlikte meydana gelen kırışıklık ve çizgileri ortadan kaldırır.

    Ciltte kaşıntılarının önüne geçer.

    Göz çevresinde oluşan kaz ayaklarını ortadan kaldırır.

    Akne ve sivilce oluşumunu engeller.

    Ciltte meydana gelen çıbanın oluşumunu önler.

    Güneşin cilde olan olumsuz etkilerine karşı cildi kuvvetlendirir ve güneşten gelecek olan zararı en az seviyeye indirir.

    Yüzde meydana gelen mimik çizgilerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

    Ciltteki çatlakların giderilmesinde etkilidir.

    Tırnak yapısını güçlendirir ve sertleştirir. Tırnakların kırılmasını önler ve sağlıkla uzamasını sağlar.

    Egzama, sedef, cilt döküntüsü ve kızarıkların tedavisinde etkilidir.

    Deride kuruma ve pul pul dökülme sorunun ortadan kaldırır.

    Cilt yüzeyinde meydana gelecek enfeksiyon ve iltihap oluşumunu önler.

    Gözaltlarında oluşan koyu renk halkaların, şişkinliklerin ve morlukların ortadan kalkmasını sağlar.

    Dudak uçuklarının hızlı bir şekilde sönmesini ve ortadan kalkmasını sağlar.

    Cilt kanserine karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

  • OMEGA-3 CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR Mİ?

    Çok sayıda mineral ve vitamin barındıran Omega-3, cilt üzerinde sayısız fayda sağlıyor. Cildi güzelleştirdiği bilimsel bulgular arasında yer alan Omega-3, içerisinde EPA ve DHA bulundurması nedeniyle cildin tüm gereksinimini sağlar. Barındırdığı C, E ve A vitaminleri sayesinde cilt kuruluğunu da ortadan kaldırır. Düzenli bir şekilde tüketilmesi ya da uygulanması durumunda ciltte fark edilir bir şekilde değişme ve güzelleşme olacaktır.

  • OMEGA-3 CİLDE ZARARLARI

    Vücudun kendiliğinde üretemediği bir yağ olduğundan dolayı genellikle dışarıdan takviye olarak alınan Omega-3’ün fazla kullanımında herhangi bir zararın meydana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Özellikle cilt üzerinde sayısız faydası bulunan Omega-3 yağ asitlerinin cilt üzerinde herhangi olumsuz bir durum meydana getirildiği bugüne kadar bulunan bulgular arasında yer almıyor.

    Fakat ağız yolu ile aşırı miktarda Omega-3 alımı olursa midede yanma ve bulantı, kaşıntı, ishal, burunda şişlik ve kanama gibi sorunların ortaya çıkabileceği, uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bu nedenle özellikle aç karnına Omega-3 tüketimi tavsiye edilmiyor. Bunun yanı sıra Omega-3 yağ asitlerinin yoğun bir şekilde alınması ve insan vücudunda oran olarak artması, E vitaminin azalmasına neden oluyor. Omega-3’ün fazla tüketilmesi durumunda, kanın pıhtılaşma özelliğinde azalma ve kanda sulanma meydana gelecektir. Bu da kanama odaklarının oluşmasına ve yaralanma sonucunda kanamanın uzun süre durmamasına yol açacaktır. Bu sebeple doktor gözetiminde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

  • OMEGA-3 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Dışarıdan takviye olarak alınması gereken Omega-3 yağ asitlerinin vücutta eksik olması durumunda ciddi problemler meydana gelebiliyor. Bunların başında ise ciltte meydana gelen kuruluk ve döküntüler geliyor. Saç dökülmesi, tırnak kırılmaları, uykusuzluk gibi sorunların yanı sıra Omega-3 eksikliğinde meydana gelebilecek belirtiler aşağıdaki gibidir:

    Konsantrasyonda güçlük

    Kalp-damar problemleri

    Halsizlik ve yorgunluk

    Kadınlarda adet düzensizliği

    Eklem ve kas ağrıları.

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    HANGİ BESİNLERDE OMEGA-3 BULUNUR?

    İnsan vücudunun kendiliğinden üretemediği Omega-3, genellikle dışarıdan takviye olarak alınmaktadır. Bu nedenle omega-3 yağ asitlerini içeren besinler ve takviyeler, bu anlamda önem taşıyor. Özellikle deniz ürünlerinde ve çeşitli sebzelerde bol miktarda olduğu bilinen Omega-3, somon ve sardalya gibi yağlı tuzlu su balıklarında, fındık, kırmızı et, chia tohumu, soya ve yumurta gibi gıdalarda da bulunmaktadır.

  • Omega 3 yağ asidi bakımından zengin balıkların başında somon, tuna, uskumru gibi balıklar gelir. Bunun yanında ceviz, keten tohumu yağı, kanola yağı da Omega 3 açısından zengindir. Keten yağında yaklaşık olarak yüzde 50-60 oranında Omega 3 yağ asidi bulunur.

  • Bunların yanı sıra gıda yanında tüketilmek üzere Omega-3 içeren takviye ürünler de vücuttaki eksikliklerin giderilmesinde etkili olacaktır. Bu ürünlerin en popüleri ve en sık kullanılanı ise balık yağıdır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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