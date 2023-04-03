Omega 3, kandaki trigliserit ve kötü kolesterolü azaltıcı iyi kolesterolü artırıcı etki göstererek kardiyovasküler hastalıklar karşısında koruyucu rol oynar. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalara göre Omega 3 yağ asitlerinden olan EPA yağ asidi, tansiyon düşürücü ve damar genişletici etki göstererek kanda pıhtı oluşumunu ve kalp krizi riskini azaltır.

Omega 3 yağ asitleri, iltihap giderici etkisi sayesinde eklemlerde ağrı, ödem, kızarıklık ve yüksek ateş gibi semptomlarla kendisini gösteren romatizmal eklem hastalığına (romatoid artrit) bağlı semptomların hafiflemesine yardımcı olur.