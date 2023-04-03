OMEGA-3 CİLDE FAYDALARI
İnsan vücudunun kendiliğinden üretmediği yağlardan biri olan Omega-3 yağ asitleri, mutlaka dışarıdan takviye olarak alınması gereken yağlardan biridir. Sağlamış olduğu çok sayıda faydanın yanı sıra özellikle cilt üzerindeki etkileri, son dönemin en rağbet gören konuları arasına girdi. Yeterli miktarda ve düzenli olarak Omega-3 kullanılması durumunda cilt üzerinde oluşabilecek faydaları sizler için derledik. İşte Omega-3 ve inanılmaz faydaları:
Cildin yumuşamasına yardımcı olur ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar.
Cilde sağlamış olduğu parlaklık sayesinde genç bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur.
Ciltteki lekelerinin azalmasını sağlar.
Cildin gereksinim duyduğu nemi sağlar.
Tıkanan gözenekleri açar ve yaşla birlikte meydana gelen kırışıklık ve çizgileri ortadan kaldırır.
Ciltte kaşıntılarının önüne geçer.
Göz çevresinde oluşan kaz ayaklarını ortadan kaldırır.
Akne ve sivilce oluşumunu engeller.
Ciltte meydana gelen çıbanın oluşumunu önler.
Güneşin cilde olan olumsuz etkilerine karşı cildi kuvvetlendirir ve güneşten gelecek olan zararı en az seviyeye indirir.
Yüzde meydana gelen mimik çizgilerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
Ciltteki çatlakların giderilmesinde etkilidir.
Tırnak yapısını güçlendirir ve sertleştirir. Tırnakların kırılmasını önler ve sağlıkla uzamasını sağlar.
Egzama, sedef, cilt döküntüsü ve kızarıkların tedavisinde etkilidir.
Deride kuruma ve pul pul dökülme sorunun ortadan kaldırır.
Cilt yüzeyinde meydana gelecek enfeksiyon ve iltihap oluşumunu önler.
Gözaltlarında oluşan koyu renk halkaların, şişkinliklerin ve morlukların ortadan kalkmasını sağlar.
Dudak uçuklarının hızlı bir şekilde sönmesini ve ortadan kalkmasını sağlar.
Cilt kanserine karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.