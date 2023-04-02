Kızarıklığı azaltmaya ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur
Bir araştırmaya göre, C vitamininin antioksidan kapasitesi sayesinde bir anti-inflamatuar ajan olarak hareket ettiği tespit edilmiştir. Bu durum, serumun cildinizi rahatlattığı ve şişkinliği azaltabileceği anlamına gelir. Öte yandan C vitamininin anti-inflamatuar etkisi oksidatif hasara neden olan serbest radikalleri nötralize eder. C vitamininin anti-inflamatuar özellikleri kızarıklığın azaltılmasına da büyük ölçüde yardımcı olabilir ve bu da daha eşit tona sahip bir cilt yaratabilir. Koyu lekelerin, kızarıklığın ve tahrişin birlikte azaltılması, net ve pürüzsüz bir cilt tonu için harika bir ilerlemedir.