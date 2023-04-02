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Kolajen üretimini destekliyor, gençleştiriyor! Cilt bakım rutininize C vitamini serumu ekleyin

Cilt bakımında vitaminlerin yeri oldukça önemli bir yere sahip. Vücudumuz için hayati önem sahip olan C vitamini cildimiz içinde oldukça gerekli. Düzenli olarak cilt bakımınızı yaparken mutlaka rutininize C vitamini serumunu da eklemelisiniz. İşte C vitamini serumu kullanmak için 11 çarpıcı neden…

Giriş: 02.04.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cilt bakımı sanıldığından çok daha fazla öneme sahiptir. Cildin genç ve canlı görünümünün yanında hastalıklardan korumak adına da mutlaka doğru bir cilt bakımı rutininizi oluşturmalısınız. Cilt bakımında nemlendirici ve güneş kreminin yanı sıra vitaminlerle de desteklemek gerekiyor. Bunun için en değerli vitamin ise hiç kuşkusuz C vitamini! 

  • Cilt bariyerini onaran ve dış faktörlerin etkisiyle oluşan hasarları gidermeye yardımcı olan C vitamini adeta mucizevi etkilere sahiptir. Cildi daha canlı bir görünüme ulaştırmayı hedefleyen C vitamini, kolajen üretimini de destekler. Cilt yüzeyinde aydınlık ve sıkı bir görünüm sunar. 

  • Vücudun temel işlevlerini yerine getirebilmesi için bazı vitamin ve minerallerin devamlılığının sağlanması önemlidir. Eğer bu vitamin ve mineraller yeterli düzeyde takviye edilmez ise vücut sinyal verir ve ciddi rahatsızlıklar görülmeye başlayabilir. Günümüzde yeterli düzeyde C vitamini alamayanlar için geliştirilmiş pek çok takviye gıda ve serum bulunuyor. Peki, C vitamininin düzenli kullanılması cildimizde neleri değiştirir? İşte Cilt bakım rutininize C vitamini serum eklemek için mutlaka bilmeniz gereken 11 neden

  • C VİTAMİNİ SERUMU NEDİR?

    C vitamini, yaşlanmayı geciktirmeye ve kırışıklıkları önlemeye destek olan en iyi bileşenlerden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda pürüzsüz, eşit ve ışıltılı bir cilt sağlamanın anahtarı olarak da gösterilir. C vitaminini gıda olarak alıyor olsanız da doğrudan etkisi serum kadar değildir. Bunun yanında serumları ve diğer topikal bazlı ürünleri kullanmak, C vitaminine ait faydaları elde etmenin en hızlı yoludur.

  • İşte C vitamini serumu kullanmak için 11 neden

  • Çoğu cilt tipi için güvenlidir

    C vitamini mükemmel bir cilt destekleyici olmasının yanı sıra çoğu cilt tipi için güvenlidir. Üstelik çoğu insan topikal C vitaminini herhangi bir yan etki yaşamadan uzun süre kullanabilir. Öte yandan C vitamininin yüzde 20’nin üzerindeki konsantrasyonlarda küçük cilt tahrişine neden olabileceğini hatırlatalım. Bu nedenle, cilt bakım ürünlerinde konsantrasyonu genellikle yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişmektedir. C vitamini ayrıca alfa hidroksi asitler, retinoller ve SPF dahil olmak üzere diğer önemli cilt bakım içerikleri ile birlikte kullanmak için ideal ve güvenlidir.

  • Cildi nemlendirir

    Rutininize C vitamini serumu eklemenin bir başka güzel yanı tam anlamıyla konforlu bir cilt nemliliği sağlaması. 2017’de yürütülen bir araştırmaya göre çoğu sağlıklı cilt ve organ, yüksek konsantrasyonlarda C vitamini içerir. Bu da C vitamininin vücutta dolaşımı sonucu biriktiğini gösterir. İncelemeyi yürüten araştırmacılar, topikal C vitamininin cilde en iyi askorbik asit formunda nüfuz ettiğini kaydettiler. Cilt bakımında kullanılan bir başka C vitamini türevi olan magnezyum askorbil fosfatın cilt üzerinde nemlendirici bir etkiye sahip olduğu ise açıklanmıştır. C vitamini transepidermal su kaybını (TEWL) azaltarak cildinizin nemi daha iyi tutmasına yardımcı olur. Nemlendiricilerin bileşiminde yer alan ferulik asit, C vitamini içeren bir kirlilik önleyici ve antioksidan serum TEWL’yi yüzde 19 oranında azaltarak cilt bariyeri işlevini iyileştirir.

  • Hiperpigmentasyonun solmasına yardımcı olur

    C vitamini serumu hakkında bir başka ilginç ve faydalı bilgi melanin üretimini engellediği için, hiperpigmentasyonu azaltabileceği. Hiperpigmentasyon güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, melazma dahil olmak üzere cildin belirli bölgelerinde melanin aşırı üretildiğinde ortaya çıkar. Aknenin iyileştiği bölgelerde de karşılaşılabilir. C vitamini melanin sentezini azaltır. Böylece ciltte oluşan lekelenmeler en aza iner.

  • Cilt sarkmasını önlemeye yardımcı olabilir

    Kolajen üretimi cildin esnekliğine ve sıkılığına bağlı kabul edilir. Bu nedenle kolajen seviyeleriniz düşmeye başladığında cildiniz de sarkmaya başlayabilir. C vitamini serumu uygulamak, kolajen üretimini artırarak genel bir sıkılaştırma etkisi yaratır. Bu durum, doğal yaşlanma, oksidatif stres hasarı veya aşırı kilo kaybı nedeniyle oluşan sarkmalar için de faydalı ve geçerlidir. C vitamini serumu takviyesi sarkmış cilt görünümünü azaltmaya yardımcı olabileceği gibi cildinizin daha sıkı ve daha eşit tonlu görünmesine olanak sunar.

  • Yaraları daha hızlı iyileştirir

    C vitamini serumu kullanımının en nemli etkilerinden birisi de yaranın iyileşme sürecinin olabildiğince hızlandırmasıdır. Güneş yanığı üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, topikal C vitamini uygulamasının genel yara iyileşmesini hızlandırabilmesi şaşırtıcı kabul edilmemelidir. Sağlıklı yara iyileşmesi, iltihaplanma, enfeksiyon ve yara izi riskinizi büyük ölçüde azaltır. Aslında vücutta bu önemli vitaminde eksiklik olması, yaraların iyileşmesinin daha uzun sürmesine yol açabilir. C vitamini takviyesi almanın vücuttaki ve ciltteki antioksidan seviyelerini artırarak cildin iyileşmesi ve büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni kısmen yara iyileşmesinin kolajen oluşumu ile ilişkili olması ve C vitamininin kolajen üretimini artırmaya son derece destek olmasıdır.

  • Güneş yanıklarını yatıştırmaya yardımcı olabilir

    C vitamini serumunun kızarıklığı en aza indirmeye ek olarak, C vitamini hücre dönüşümünü hızlandırır. Serumu düzenli kullanmak, hasarlı hücreleri sağlıklı olan yeni hücrelerle değiştirir. 2017’de yapılan bir incelemeye göre, E vitamini ve diğer bileşiklerle birlikte C vitamininin topikal uygulanmasının da UV ışınlarına (güneş yanığı) bağlı yaralanmayı azalttığı tespit edilmiştir. Bu kombinasyon ayrıca aşırı UV maruziyetinin neden olduğu iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

  • Güneş hasarına karşı korur

    C vitamini serumuna dair en önemli özelliklerden biri güneş hasarına karşı bariyer görevi görmesidir. Kirletici maddeler veya ultraviyole (UV) ışınlama yoluyla oksidan ve strese aşırı maruz kalma ciltteki C vitamini eksikliği ile ilişkilidir. Araştırmacılar bunun bir sebep mi yoksa sonuç mu olduğunu tam olarak açıklamasa da daha olgun veya ışıktan zarar görmüş ciltlerde C vitamini seviyeleri de daha düşük kaydedilir. Öte yandan güneş hasarına serbest radikal adı verilen moleküller neden olur. Bunlar elektronu eksik olan atomlar olarak tanımlanır ve bu durum cilt bariyerine hasar verir.

  • Cilde aydınlık bir görünüm verir

    C vitamini cilt yüzeyinde donukluğu azaltmak için cildin yüzeyini pürüzsüz hale getirmeye yardımcı olur. Cilde genç ve temiz bir ışıltı verir. 2017’de yürütülen bir incelemeye göre C vitamini kullanımının melanin üretimini engellediği gösterilmiştir. Melanin, cilt renginden sorumlu pigment olarak bilinir. Melanin üretimini engelleyen C vitamini, koyu lekelerin ve hiperpigmentasyonun solmasına yardımcı olur. Ayrıca cildinizin görünümünü aydınlatmaya da son derece yardımcıdır.

  • Kolajen üretimini teşvik eder

    C vitamini serumu kullanımına dair başka bir detay kolajen üretimini teşvik etmesidir. Kolajen, zamanla tükenen ve doğal olarak oluşan bir proteindir. Daha düşük kolajen seviyelerinin ince çizgilere ve kırışıklıklara neden olabileceği belirlenmiştir. C vitamini kolajen sentezine yardımcı olan en önemli destekleyicilerden biridir. Aslında, kolajen sentezi C vitamini olmadan gerçekleşmez. Bunun nedeni, C vitamininin kolajen sentezi için gerekli olan iki enzim için temel kofaktör olması durumudur. Bunlar; kolajen molekülünü stabilize eden prolil hidroksilaz ve yapısal güç sağlayan lisil hidroksilaz olarak listelenebilir. Öte yandan kolajen üretimini artırmanın bir başka yolu beslenme planı ve yiyecek seçimidir.

  • Göz altı halkalarının görünümünü azaltır

    C vitamini serumları, göz altı bölgesini dolgunlaştırarak ve nemlendirerek ince çizgileri gidermeye ve önlemeye yardımcı olabilir. Öte yandan genel kızarıklığı azaltmada etkili olsa da, bazı insanlar göz altı halkaları ile ilişkili renk bozulmasını hafifletmeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor. 2019’da yürütülen bir çalışmaya göre koyu halkalar için C vitamini mezoterapisi, göz altı halkalarının pigmentasyonunda önemli sonuç veriyor. Öte yandan tedavi uygulanan kişiler yanma hissini de belirttiler. Yani dikkatli kullanılması gerektiğini hatırlayalım. Göz altı torbalarından kurtulmanın bir diğer yolu ise C vitamini serumu yanında retinol ve soğuk kompres kullanmaktır. Göz altı derisi oldukça ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bu bölge için özel olarak hazırlanmış içerikler tercih etmek en iyisidir.

  • Kızarıklığı azaltmaya ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur

    Bir araştırmaya göre, C vitamininin antioksidan kapasitesi sayesinde bir anti-inflamatuar ajan olarak hareket ettiği tespit edilmiştir. Bu durum, serumun cildinizi rahatlattığı ve şişkinliği azaltabileceği anlamına gelir. Öte yandan C vitamininin anti-inflamatuar etkisi oksidatif hasara neden olan serbest radikalleri nötralize eder. C vitamininin anti-inflamatuar özellikleri kızarıklığın azaltılmasına da büyük ölçüde yardımcı olabilir ve bu da daha eşit tona sahip bir cilt yaratabilir. Koyu lekelerin, kızarıklığın ve tahrişin birlikte azaltılması, net ve pürüzsüz bir cilt tonu için harika bir ilerlemedir.

  • C VİTAMİNİ NASIL KULLANILIR?

    Topikal C vitamini genellikle iyi tolere edilse de tüm cilt ürünlerinin yan etkilere neden olma potansiyeline sahip olduğunu unutmamak gerekir. Alerjik reaksiyon riskinizi değerlendirmek için her zaman detaylı bir test yaptırmanız ya da bu işlemi kendiniz deneyimlemeniz gerektiğini hatırlatalım. Peki nasıl? Öncelikle, ön kolunuz gibi gizlenmesi kolay küçük bir cilt bölgesi seçin. Az miktarda ürünü bu yüzeye uygulayın ve 24 saat süresince bekleyin. Eğer serumun herhangi bir yan etkisi yoksa yüzünüze de uygulama yapabilirsiniz.

  • Döküntü, kızarıklık veya kurdeşen geliştirirseniz ürünü kullanmayı bırakmanız gerekir. Tam bir uygulama zamanı geldiğinde, ürünün etiketindeki talimatları izlemenizi öneriyoruz. Tekrarlanan maruziyetten sonra cilt reaksiyonu olması mümkündür, bu nedenle birkaç hafta arayla yeni ürünleri birer birer deneyimlemek en iyisidir. C vitamini serumu tipik olarak günde bir veya iki kez uygulanmalıdır. İyi bir rutin, temizleme, ton eşitleme, C vitamini serumu uygulama ve ardından nemlendirme adımlarından oluşur.

  • Öte yandan cilt bakım ürünlerini temiz ellerle uyguladığınızdan emin olmalısınız. Diğer aktif maddelerle birlikte güvenle kullanılabilir, ancak niasinamid içeren ürünlerle birlikte kullanılması C vitaminini daha az etkili hale getirebilir, hatırlatalım. Tirozin, çinko ve C vitamini kombinasyonunun, C vitamininin yararını yalnızca C vitamininden 20 kat daha fazla arttırdığı belirlenmiştir. Serumu kullanmadan son kullanma tarihini kontrol ettiğinizden mutlaka emin olun. Ürün kararmışsa veya başka bir şekilde renk değiştirmişse, C vitamini muhtemelen oksitlenmiştir ve kullanılmamalıdır. Ürünün kullanımı hala güvenli olsa da artık aynı faydaları sağlayamayacağını hatırlatmak isteriz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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