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Cilt bakımında kaçınılması gereken en yaygın 9 hata

Doğru bir cilt bakımı, cildin kalitesini artırır ancak bazı hatalar, doğru ürün kullanımına rağmen istediğiniz sonucu almanıza engel olabilir. İşte, etkili bir cilt bakımında yapılmaması gereken 9 basit hata...

Giriş: 31.03.2023 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ÇOK FAZLA PEELING YAPMAK

    Peeling, ölü cilt hücrelerini çıkarmanın ve cildi, cilt bakımı bileşenlerine daha açık hale getirmek için pürüzsüzleştirmenin harika bir yoludur. Bununla birlikte, doğru yapılmadığı takdirde hasara da neden olabilir. Çok fazla veya çok sık peeling yaparsanız tahrişe, kızarıklığa ve hatta yanmaya neden olabilir. Aşırı pul pul dökülme ciltte küçük yırtıklara neden olur ve cilt bariyerine zarar verir.

  • ÜRÜNLERİ ÜST ÜSTE KULLANMAK

    Vücudunuzun ihtiyacına göre ürünler kullanmak iyi olsa da bazı ürünleri üst üste kullanmak alerji ve yanma gibi reaksiyonları yaratabilir. Bazı ürünler üst üste kullanılırken, bazılarını kullanmak sakıncalıdır. Bu yüzden bir ürün aldığınızda hangi içeriklerle iyi anlaştığını öğrenmek için araştırma yapmanız çok önemlidir. 

  • TEMİZLEDİKTEN HEMEN SONRA NEMLENDİRMEMEK

    Yüzünüzü temizlemek, makyajı çıkarmak ve gözenekleri açmak için gerekli bir adımdır ancak aynı zamanda cildi kurutabilir de. Bunun için her bakımdan sonra yüzü nemlendirmek gerekir.

  • GÜNDÜZ VE GECE AYNI CİLT BAKIM RUTİNİNE SAHİP OLMAK

    Cildinizin gün boyunca farklı zamanlarda farklı ihtiyaçları vardır. Sabah cilt bakımı rutininiz için, cildinizi C Vitamini ve SPF gibi günün sert unsurlarından koruyan ve cildinizi aydınlatan bir destek sağlayacak bileşenlere odaklanmalısınız.

    Geceleri ise gündüz kullanılmaması gereken ürünlere odaklanabilir ve gün sonunda yüzünüzü iyice arındırmak için daha yoğun yıkama jelleri kullanabilirsiniz. 

  • TUTARLI BİR RUTİN OLUŞTURMAMAK

    Cilt bakım rutinininden iyi sonuçlar almak güzel olsa da sağlıklı, genç bir cildin anahtarı tutarlılıktır. Tutarlı bir cilt bakımı rutini sürdürmek yalnızca kısa vadeli sonuçlar sağlamakla kalmaz aynı zamanda sizi uzun vadeli başarıya hazırlar.

    Pek çok cilt bakımı bileşeni, sonuçların kalıcı olmasını sağlamak için zaman içinde tutarlı kullanım gerektirir, bu nedenle sonuçları görmeye başladınız diye rutininizi kesintiye uğratmayın.

  • ÜRÜNLERİ YANLIŞ SAKLAMAK

    Bazı ürünleri buzdolabında saklamak raf ömürlerini uzatırken, C vitamini gibi bazı serumlar güneşten uzak tutulmalıdır. Ürünlerin üzerinde yazan saklama koşullarına uymak iyi bir fikir olabilir.

  • MAKYAJLA UYUMAK

    Çok basit gibi gözüken ama oldukça etkili bir tavsiyedir. Makyajlı uyumak; gözenekleri tıkayabilir, akneye ve bakteri üretimine neden olabilir. 

  • DİKKATSİZ UYUMAK

    Uyku şekliniz cilt sağlığınızı da etkileyebilir. Çok fazla yan yatarak uyursanız, yüzünüz yastığınıza sürekli baskı yaptığından zamanla kırışıklıkların oluşması daha olasıdır.

    Bunu azaltmanın bir yolu, pamuklu yerine saten veya ipek bir yastık kılıfı kullanmaktır. Saten ve ipek cilt üzerinde daha hassastır ve pamuklu yastık kılıflarının yaptığı gibi kollajene zarar verme olasılığı daha düşüktür.

  • GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK

    Güneş hasarı, cilt yaşlanmasının en önemli nedenlerinden biridir. Zararlı UV ışınları hücresel düzeyde yaşlanmaya neden olur ve kollajeni parçalar, bu nedenle her gün güneş kremi sürerek cildinizi güneşten korumanız çok önemlidir.

    Çoğu dermatolog, özellikle dışarıda vakit geçiriyorsanız, en düşük 30 SPF kullanmanızı ve birkaç saatte bir yeniden uygulamanızı önerir. UV ışınları bulutlu bir günde bile size zarar verebilir, bu nedenle hava güneşli olmasa bile güneş kremini atlamayın.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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