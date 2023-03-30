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Geçmişten günümüze binlerce yıllık şifa kaynağı: Kan şekerini düşürüyor mantara şifa oluyor!

Sirkenin sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Bilim insanları ve doktorlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilen elma sirkesi Antik çağlarda öksürük ve enfeksiyon tedavisinde kullanılıyordu. Günümüzde genellikle temizlikte kullanılsa da sağlık açısından da tam bir şifa kaynağı. Mantar gibi enfeksiyon hastalıklarına şifa olan elma sirkesi kilo vermede de oldukça etkili.

Giriş: 30.03.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Birçoğu bilimsel kanıtlarla da desteklenen faydaları, elma sirkesinin daha da popüler olmasını sağlıyor. Kilo vermeyi hızlandırma, enfeksiyonlarla savaşma, kolesterolü düşürme, kan şekeri kontrolü ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırma gibi önemli faydalar sunan bu mucize içeceğe hayatınızda sıklıkla yer vermelisiniz. Bir çorba kaşığında sadece üç kalori içeren elma sirkesinin içinde çok fazla vitamin veya mineral bulunmaz sadece az miktarda potasyum bulunur. Kaliteli bir elma sirkesinin içeriğinde bazı amino asitler ve antioksidan maddeler de barındırır.

  • Elma sirkesi; boğaz ağrısını iyileştirme, ateş düşürme ve yara temizliği gibi farklı alanlarda kullanılan geleneksel bir ev ilacı olarak tarihi bir geçmişe sahiptir. Diyabet hastalarının vazgeçilmezi elma sirkesi saç bakımından kilo vermeye pek çok faydasıyla bilinir. İşte bilim insanlarının her fırsatta övdüğü, yüzyıllık efsane elma sirkesinin faydaları...

  • ŞİFA KAYNAĞI ELMA SİRKESİ NEDİR?

    Elma sirkesi, iki kez fermente edilmiş elma suyudur. Evde kendi imkanlarınızla ya da marketlerden temin edebileceğiniz elma sirkesi ile şifayı hem uygun fiyata hem de doğal yoldan elde edebilirsiniz.

    Elma sirkesi; bağışıklık sisteminize ve bağırsak sağlığınıza yardımcı olabilecek doğal probiyotikler ve içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudunuzun hücrelerine zarar vermesini önleyebilecek maddeler bulundurur.

  • ELMA SİRKESİ FAYDALARI NELERDİR?

    Elma sirkesi kalori bakımından oldukça fakirdir. Aynı zamanda bol miktarda vitamin ve mineral içermez. Elma sirkesinin şöhreti içerdiği asetik asitten gelir. İşte her evin dolabında bulunan elma sirkesi faydaları...

  • Kan şekerini düşürür

    Elma sirkesinin faydaları arasında en fazla öne çıkan özelliği kan şekerinin kontrolünün sağlanması ve diyabetin önlenmesinde yardımcı olmasıdır. Uzmanlar yemekten sonra tüketilen elma sirkesinin kan şekerini (şekerini) düşürebileceğine yönelik çalışmalara dikkat çekiyor. Özellikle Tip 2 diyabetli veya prediyabetli kişiler için yararlı olabilir. Ancak elma sirkesi tek başına kan şekeri seviyesini düzenlemez. Unutmamak lazım ki elma sirkesi şekeri düşürmede yardımcı olur ancak bu yeterli değildir. Diyabeti önlemek veya yönetmek için sağlıklı bir diyet ve egzersiz planı uygulamanız gerekir. Elma sirkesi bir diyabet tedavisindeki hiçbir ilacın yerine geçemez. Diyabet tedavisinde yardımcı bir rol üstlenebilir.

  • Sağlıklı kilo vermeye yardımcı

    Kilo vermeye çalışıyorsanız elma sirkesi muhteşem bir yardımcı olabilir. Araştırmalar sağlıklı bir diyete elma sirkesi eklemenin insanların daha fazla kilo vermesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yine unutmamak gerekir ki elma sirkesi tek başına kilo vermede etkili olamaz. Mutlaka uygun bir beslenme programıyla desteklemeniz gerekir. Ancak kilo verme fikriyle elma sirkesi direkt içilmemeli. Bir bardak suyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Salatalarınıza ya da bazı yemeklerinize ilave edebilirsiniz.

  • Sağlıklı kilo vermeye yardımcı

    Kilo vermeye çalışıyorsanız elma sirkesi muhteşem bir yardımcı olabilir. Araştırmalar sağlıklı bir diyete elma sirkesi eklemenin insanların daha fazla kilo vermesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yine unutmamak gerekir ki elma sirkesi tek başına kilo vermede etkili olamaz. Mutlaka uygun bir beslenme programıyla desteklemeniz gerekir. Ancak kilo verme fikriyle elma sirkesi direkt içilmemeli. Bir bardak suyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Salatalarınıza ya da bazı yemeklerinize ilave edebilirsiniz.

  • Kalp sağlığını destekler

    Elma sirkesinin, atardamarlarda yağ oluşmasına neden olan trigliseridleri düşürücü etkisi olabilir. Ayrıca elma sirkesi, kötü kolesterolü (LDL) nötrolize etmeye yardımcı olabilen pektin adlı bir lif içerir. Ancak elma sirkesi içerek kolesterolünüzü düşüreceğiniz yanılgısına düşmeyin.

    Sirkenin düzenli tüketimi kan trigliseritlerini, kolesterolü ve kan basıncını düşürür. Böylece, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinde azalma görülür. Sirke bazı kanser türlerinde kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir ve tümörleri küçültebilir.

  • Bağışıklık sistemini korur

    Elma sirkesindeki dost bakteriler, enfeksiyonlardan korunarak bağışıklık sistemini güçlü kılar. Ayrıca sağlıklı bakteriler, hastalandığınızda da çabuk iyileşmenizi sağlar. Elma sirkesinin vücudumuzdaki patojenlerle savaşabileceği düşünülür.

  • Mantarı ve enfeksiyonları yok ediyor

    Elma sirkesi, bakteriler de dahil olmak üzere bazı mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur. Geleneksel olarak tırnak mantarı, saç biti, siğil ve kulak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmıştır. Modern tıbbın babası olan Hipokrat, iki bin yıl önce yara temizliği için sirke kullanmıştır. Sirke ayrıca bir gıda koruyucu olarak da kullanılır. Yapılan araştırmalar bakterilerin (E. coli gibi) gıdada üremesini engelleyerek yiyecek maddesinin bozulmasını engellediğini göstermektedir. Bu nedenle bazı yiyecekleri korumak ve bir süre bozulmadan saklamak için doğal bir yol arayanlar elma sirkesi kullanabilirler.

  • Boğaz ağrılarını giderir

    Boğaz ağrısından şikayetçi olanlar için etkili bir tedavi yöntemidir. Ilık suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi koyulup tüketilirse oldukça faydalı olacaktır. Antibakteriyel özelliği sayesinde boğazın rahatlamasını sağlayacaktır.

  • Cildin pürüzsüzlüğe kavuşmasını sağlıyor

    Antibakteriyel ve antifungal özelliği sayesinde, elma sirkesi daha sağlıklı bir cilt ve tırnaklar için doğal bir ilaç görevi görür. Elma sirkesinin cilde faydaları sert, çatlamış topuklar ve ayak mantarları üzerindeki etkilerinden anlaşılabilir. Elma sirkesi, kuruyan cildi yumuşatabilir.

    Cildin pH’ını dengelemede yardımcı olurken pürüzsüz ve yumuşak bir yapısı oluşmasına zemin hazırlar. Doktorunuzun kontrolünde yüzünüze uygulayacağınız elma sirkesi, peeling etkisi yaratabilir.

  • Saçlarınızı canlandırın

    Saç problemi olanlara şifa olan elma sirkesi; saçlarınızı canlı gösterir ve daha hızlı uzamasına destek olur. Saç kırıklarını kısa sürede onarır. Her duş sonrası çıkmadan önce sulandırılmış elma sirkesi kullanmak saç dibindeki yağ, kir gibi artıkları arındırır. Ayrıca saç derisindeki kaşıntıyı hafifletir.

  • Saçların pH dengesini koruyan elma sirkesi özellikle kuru saçlarda oldukça etkilidir. Kuru, kırılgan saçlarınız veya kaşıntılı bir saç deriniz varsa, birkaç damla elma sirkesi faydalı olabilir. Saç ve cildimizin pH değeri 5.5 civarındadır ve asidiktir. Normal saç tipi ürünleri alkalidir ve saçların kurumasına sebep olur. Şampuan sonra da kullanabileceğiniz elma sirkesi, saçınızın pH dengesini korumaya yardımcı olur.

    Elma sirkesi saçlarda kepek oluşmasını da engelleyebilir. Zira elma sirkesinin mantar önleyici özelliği sayesinde yağ birikemez ve malassezia gibi maya mantarı oluşamaz.

  • ELMA SİRKESİ MİDEYE İYİ GELİR Mİ?

    Pastörize edilmemiş elma sirkesi, diğer probiyotikler gibi sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlayan bağırsak dostu bakteriler içerir. Bu da hazımsızlık gibi sorunları olan kişiler için rahatlatıcı olabilir. Yine gastroözofagial reflü hastalığı ataklarını yatıştırdığı iddiası da elma sirkesinin faydalı olarak nitelendirilmesini sağlar. Ancak asitli yapısı nedeniyle elma sirkesi içmek sakıncalı kabul edilir. Hatta bazı araştırmalar, reflü, ülser veya diğer mide rahatsızlıklarını kötüleştirdiği yönündedir.

  • ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

    Elma sirkesini, turşulara ve salata soslarına ekleyerek lezzet katmasını sağlayabilirsinzi. Tadını bozmayacak şekilde elma sirkesini yemeklerinize, soslarınıza ve çorbanıza ekleyebilirsiniz. Bunun yanında elma sirkesi ile detoks suları hazırlayabilir ve her sabah gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

  • Turşuda elma sirkesinin güçlü asidi yiyeceklerin bozulmasına neden olan bakterileri engeller. Bal ve zeytinyağı ile elma sirkesini karıştırarak bir salata sosu hazırlayabilirsiniz. Tuz yerine elma sirkesini tercih edebilirsiniz. Maden suyu ve meyve sularına ekleyerek de tüketebilirsiniz. Elma sirkesi tüketimi için günlük önerilen miktar 15-30 ml’dir.

  • Yüzünüz için uygulayacağınız buhar banyosunda 2 tatlı kaşığı elma sirkesi kullanabilirsiniz. 15 dakika boyunca yüzünüzü bu buhara doğru tutup başınıza bir havlu örtün ve bekleyin. Daha sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Bu buhar banyosu, gözenekleri açarak kirlerin temizlenmesine yardımcı olur.

    Saçlarınızın için de elma sirkesinden bir solüsyon hazırlayabilirsiniz. Bir şişede eşit miktarda elma sirkesi ve suyu karıştırın. Saçlarınızı yıkadıktan sonra bu solüsyonu uygulayın ve saçlarınızı durulayın.

  • Elma sirkenizi mantarla mücadele eden ayaklarınız için de kullanabilirsiniz. Bir ölçü elma sirkesine 2 ölçü kadar ılık su ekleyin ve ayaklarınızı bu suda bekleyin. İpeksi bir cilde sahip olursunuz.

    Elma sirkesi, sivrisinek ve böcek ısırmalarına karşı hem kaşıntıyı hem de acıyı azaltmak için kullanılabilir.

  • ELMA SİRKESİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

    Elma sirkesi, diş minesini aşındıran yüksek bir asitliğe sahiptir ve bir kez yıprandığında geri alamazsınız. Bunun yanında elma sirkesini saf bir şekilde içerseniz yemek borunuza zarar verebilirsiniz. Elma sirkesini tüketirken bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı eklemeniz yeterlidir. 

  • Düşük potasyum seviyeleri:

    Düşük potasyum seviyeniz (hipokalemi) varsa, durumu daha da kötüleştirebileceğinden elma sirkesi kullanmayın.

  • İlaçlarla etkileşimler:

    Elma sirkesi, insülin ve idrar söktürücü ilaçlar (su hapları) dahil olmak üzere bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Herhangi bir ilaç alıyorsanız, doktorunuza elma sirkesini güvenle alıp alamayacağınızı sorun.

  • Mide bulantısı ve kusma:

    Bazı insanlar elma sirkesinin tadını ve asitliğini tam anlamıyla hazmedemezler. Kendinizi hasta hissettiriyorsa, kullanmayı bırakın.

  • Elma sirkesinin diğer olası yan etkileri şunlardır:

    Elma sirkesi mide ve dişlerinize zarar verebilir. Elma sirkesinin dişleri beyazlattığı ve parlattığına dair yanlış bir bilgi vardır. Sirke yapısıyla parlaklık verse de diş minesine bir o kadar zarar verir.

    Siğil gibi sorunlu ciltlere doğrudan uygulandığında yanıklara sebep olabilir.

    Bazı durumlarda boğaz tahrişine ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

    Ayrıca potasyum seviyelerini düşürebilir.

  • Böbrek hastalığı olanlar için de asitli yapısı nedeniyle elma sirkesi sakıncalı olabilir. Direkt içilen elma sirkesi böbreklerin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

    Yine elma sirkesinin asitli yapısı reflü hastalığı olanlar için zararlı olabilir.

    Ayrıca elma sirkesini temizlik amacıyla kullanırken çamaşır suyu gibi kimyasallarla karıştırmayın. Bu durum zehirlenmelere yol açabilir.

  • ATEŞİ DÜŞÜRMEK İÇİN SİRKELİ SU KULLANILIR MI?

    Eskiden ateş düşürmede sıkça kullanılan sirkeli su hala uygulanabiliyor. Elma sirkeli su ile ıslatılmış bez vücut sıcaklığının düşürülmesinde yatıştırıcı olabilir. Ancak ardından daha yüksek derecelerde ateşe sebep olabilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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