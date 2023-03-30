Cildin pürüzsüzlüğe kavuşmasını sağlıyor
Antibakteriyel ve antifungal özelliği sayesinde, elma sirkesi daha sağlıklı bir cilt ve tırnaklar için doğal bir ilaç görevi görür. Elma sirkesinin cilde faydaları sert, çatlamış topuklar ve ayak mantarları üzerindeki etkilerinden anlaşılabilir. Elma sirkesi, kuruyan cildi yumuşatabilir.
Cildin pH’ını dengelemede yardımcı olurken pürüzsüz ve yumuşak bir yapısı oluşmasına zemin hazırlar. Doktorunuzun kontrolünde yüzünüze uygulayacağınız elma sirkesi, peeling etkisi yaratabilir.