KALP VE DAMAR HASTALIĞI, KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR
Geçmişte yapılan araştırmalara göre yüksek seviyede fiziksel aktivite, daha düşük erken ölüm ve kronik hastalık oranları ile ilişkilendiriliyordu. Ancak, bu sonuçlar için risk düzeylerinin kişinin yaptığı egzersiz miktarından nasıl etkilendiğini belirlemek daha zordu. Bu etkiyi anlamak için Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, ortalama 10 yıl boyunca takip edilen 30 milyondan fazla yetişkin katılımcıya ulaşan 196 çalışmanın verilerini inceledi. Bu çalışmanın sonuçları İngiliz Spor Tıbbı Dergisi'nde yayımlandı.