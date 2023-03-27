İşte sizin veya eşinizin birbirinize teşekkür etmediğiniz ama aslında etmeniz gereken bazı durumlar:

- Birbiriniz için yaptığınız küçük şeylerde (Sabah kahvesini yapmak, çamaşırlarını-bulaşıklarını yıkamak, eve sevdiği yiyecekten getirmek gibi)

- Gerçek bir iltifat aldığınızda ("Öyle değil" gibi bir şey söyleyerek övgüyü başka yöne çevirmek yerine "Teşekkür ederim" deyin)

- Size karşı sabır gösterdiğinde (Örneğin, geç kaldığınızda veya eşiniz öfke nöbeti geçirdiğinde)

- Eşiniz aktif olarak ve tüm dikkatini vererek sizi dinlediğinde ("Dinlediğin için teşekkür ederim” deyin)

- İhtiyaç anında birbirinize destek olduğunuzda ("Yanımda olduğun için teşekkür ederim" demelisiniz)