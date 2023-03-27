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Tek bir sözle ilişkinizin yönünü değiştirin: Mutlu olmak için işte o sihirli söz!

Günümüzde mutlu bir hayat kaliteli bir ilişkinin seyriyle doğrudan alakalı. Son yapılan bir çalışmada 40 bin çift araştırıldı. Araştırma sonucu daha iyi bir ilişki için anahtar nitelikli sözün ne olduğunu ortaya koydu.

Giriş: 27.03.2023 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İlişkinin yönünü değiştiren tek bir ifade olsaydı bu ne olurdu?

    İletişimde kullanılan sözcükler he zaman oldukça etkilidir. Kişiler arası kullanılan cümleler ve ifadeler nasıl bir ilişki içerisinde olduğunuzun ipuçlarını verir. Bu durum evliliklerde de geçerlidir. Bireylerin eşine ya da sevgilisine karşı kullandığı dil ve kelimeler her zaman önem teşkil eder. İlişkinin ne kadar iyi gittiğini gösteren terazi kesinlikle iletişimin seyridir. Size tamam mı, devam mı kararı bile aldırabilir.

  • ABD'de 40 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada psikiyatri uzmanları Dr. John Gottman ve Dr. Julie Schwartz Gottman, "ifade"nin, önemli derecede ilişkinin başarısına yön verdiğini keşfetti.

  • HERKESİN EN DEĞER VERDİĞİ DURUM: TAKDİR GÖRMEK!

    İnsanlar hayatlarında ve ilişkilerinde değer görmek isterler. Özellikle en yakını olan ve duygusal bağlarla bağlandığı duygusal ilişkilerinde bu durum çok daha fazla ön plana çıkar. Eşimizin onun için yaptıklarımızın farkına varmasını bekler, görünür olmak isteriz. İşte bunun için basit bir "Teşekkür ederim" sözü, işleri yoluna koyabilir.

  • Bir ilişkide minnettarlığa yer açmak, samimiyet ve duygusal güvenlik oluşturur. Ancak uzun süreli bir ilişki içinde olan herkes, eşinin doğru yaptıklarından çok, yanlış yaptığı şeyleri fark etmenin çok daha yaygın olduğunu bilir. Tabii bu, karşı taraf için de geçerlidir.

  • Dr. Gottman, "Sadece eşinizin ne yapmadığını görme tuzağına düşmek kolaydır. Tüm çabayı sizin gösterdiğiniz bir anlatı geliştiriyorsunuz demektir ve zamanla bunun doğru olduğuna inanmaya başlarsınız" diyor.

  • NE SIKLIKTA TEŞEKKÜR EDİYORSUNUZ?

    Eşler arası iletişim her ne kadar çok önemli olsa da bu durum çoğunlukla göz ardı edilmektedir. İnsanlar eşlerinin kendileri için yaptıklarını hafife alır. İş arkadaşımıza, ikram ettiği bir fincan kahve için ya da kapıyı tutma nezaketi gösterdiği için teşekkür etmeyi ihmal etmeyiz. Ancak eşimiz ya da sevgilimiz söz konusu olduğunda sessiz kalmayı tercih ederiz.

  • Uzmanlar, "Tüm bu küçük ama düşünceli jestleri önce birbirinize yapmalısınız" diyor.

  • Peki siz, birbirinize ne sıklıkta "Teşekkür ederim" diyorsunuz?

  • Mesele şu ki, çoğumuz eşimizin yaptığı küçük şeyleri hafife alıyoruz ve "Teşekkür ederim" demek, bazı özel durumlar için söylenmeliymiş gibi davranıyoruz. Zamanla "Teşekkür ederim" demenin ne kadar önemli olduğunu bile unutuyoruz.

  • ŞÜKRAN DUYGUSUNU İFADE EDENLERİN AYRILMA İHTİMALİ DAHA DÜŞÜK

    Araştırma, şükranlarını ifade eden romantik eşlerin ayrılma ihtimalinin üç kat daha az olduğunu gösterdi. Başka bir çalışma, eşleri tarafından takdir edildiğini hisseden bireylerin daha iyi giden ilişkilere sahip olduğunu, iç ve dış stres faktörlerine karşı daha dayanıklı olduğunu ortaya koydu.

  • İlişkiler söz konusu olduğunda, "Teşekkür ederim" en az kullanılan ifadedir. Eşinize "Teşekkür ederim" demek, "Seni takdir ediyorum" ifadesiyle aynı anlama gelir. Her zaman çok büyük ve sihirli aşk sözlerine ihtiyacınız yoktur.

  • İşte sizin veya eşinizin birbirinize teşekkür etmediğiniz ama aslında etmeniz gereken bazı durumlar:

    - Birbiriniz için yaptığınız küçük şeylerde (Sabah kahvesini yapmak, çamaşırlarını-bulaşıklarını yıkamak, eve sevdiği yiyecekten getirmek gibi)

    - Gerçek bir iltifat aldığınızda ("Öyle değil" gibi bir şey söyleyerek övgüyü başka yöne çevirmek yerine "Teşekkür ederim" deyin)

    - Size karşı sabır gösterdiğinde (Örneğin, geç kaldığınızda veya eşiniz öfke nöbeti geçirdiğinde)

    - Eşiniz aktif olarak ve tüm dikkatini vererek sizi dinlediğinde ("Dinlediğin için teşekkür ederim” deyin)

    - İhtiyaç anında birbirinize destek olduğunuzda ("Yanımda olduğun için teşekkür ederim" demelisiniz)

  • HAFİFE ALMADIĞINIZI GÖSTERİN

    Eşinize minnettarlığınızı ifade etmek, kaliteli bir ilişkiyi sürdürmenin en iyi yolu olabilir. Bunun için günde 10 kez teşekkür etmek zorunda değilsiniz, ama gereken durumlarda karşı tarafı değerli hissettiren takdir sözcüklerine başvurmak gerekir.

  • İyi bir eşin destekleyici ve düşünceli olması gerektiğini söylemeye gerek yok ama bu onun sizin için yaptıklarını hafife almanız gerektiği anlamına gelmez. Tabii bunun tersi de geçerlidir. Takdir sözcüklerini artırmak, ilişkiniz için harikalar yaratabilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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