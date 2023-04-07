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Kansızlığa karşı savaşıyor! Demir yönünden zengin besinler anemiye geçit vermiyor: Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrılarına son

Kansızlık, tıp dilinde 'anemi' olarak adlandırılıyor. Vücutta organ ve dokulara oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi sağlanamadığı zaman kansızlık durumu ortaya çıkıyor. Dolaşımda bulunan kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma olduğunda kansızlık meydana gelir. Okul öncesi çocuklarda oldukça fazla rastlanan kansızlık, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 24,8'ini etkiliyor. Çocuk yaş grubunda dünya genelindeki yüzde 47 oranında anemi geliştiği tahmin ediliyor. Ciddi sağlık problemlerine yol açabilen ve demir, folik asit, B12 vitamin eksikliği ile ortaya çıkan kansızlığın, bazı besin ve gıdalar ile desteklenirse tedavi edilebilmesi mümkün. İşte kansızlık tedavisine olumlu katkı sağlayan besinler...

Giriş: 07.04.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Anemi yani halk arasında bilinen adıyla kansızlık; demir, folik asit ve B12 vitamin eksikliği ile ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Aşırı yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları gibi semptomlar kansızlığın en önemli belirtilerindendir. Tedavi edilmediği sürece daha ciddi sağlık problemlerine neden olan kansızlığa iyi gelen besinler bu durumun önlenmesinde oldukça etkilidir. Hayvansal gıdalar, C vitamini, B12 vitamini içeren gıdalar kansızlığa iyi gelmektedir. Kansızlığa ilaç olan besinleri tüketerek sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. İşte o besinler...

  • Demir eksikliği hamile ve emziren annelerde daha sık görülüyor. Günlük olarak erkekler için 8 mg, kadınlar için 18 mg, hamilelik sürecinde gereksinim artacağı için günlük 27 mg, emzirme döneminde ise 18 mg demir alınması gerekiyor. Bu gereksinim bebek ve çocuklarda ise 1-3 yaş arasında 7 mg, 4-6 yaş arasında 10 mg oluyor.

  • KANSIZLIK NEDEN OLUR?

    - Kansızlık demir eksikliği, B12 ve B19 gibi vitamin eksikliklerine bağlı gelişebileceği gibi kanser, böbrek hastalığı, crohn gibi iltihabı hastalıklardan dolayı da meydana gelebilir.

    - Uygulanan yanlış diyetler, et tüketmemek, hazır gıdalarla beslenmek demir eksikliği anemisine yol açmaktadır.

    - Çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminin fazla olması, etin kavrularak veya fırında fazla pişirilmesi, sosis, salam gibi işlenmiş besinlerin sık tüketilmesi de kansızlığa neden olmaktadır.

  • KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

    İnsan hayatını olumsuz etkileyen kansızlık belirtileri aneminin tipine, ciddiyetine ve kanama, mide ülser, adet problemleri veya kanser gibi altta yatan sağlık problemlerine göre değişiklik gösterir. Altta yatan sorunların spesifik belirtileri genellikle kansızlığa bağlı belirtilerden önce fark edilebilir. Vücut aynı zamanda kansızlığa bağlı erken belirtileri telafi etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Kansızlık hafifse veya uzun bir süre içerisinde yavaş bir şekilde gelişirse, herhangi bir semptom fark edilmeyebilir. Birçok anemi tipinde ortak olan semptomlar şunları içerir:

    Bitkinlik, halsizlik ve güçte kayıp

    Yeme bozuklukları

    Cilt renginde solgunlaşma

    Baş ağrıları

    Bayılma

    Sinirli ruh hali

    Konsantrasyon bozukluğu

    Ciltte kuruluk

    El ve ayaklarda uyuşukluk

    Kulaklarda hafif ağrı

    Dudakta kuruluk, yaralar

    Tırnakların kırılması

    Saçlarda dökülme

    Dinlenme sonrası bile hissedilen yorgunluk

    Devamlı hasta olma durumu

    Güçsüz bağışıklık sistemi

    Soğuğa karşı dayanıklılık gösterememe, üşüme

    Kolay yorulma ve enerji kaybı

    Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

    Nefes darlığı

    Göğüs ağrısı

    Baş ağrısı

    Baş dönmesi

    Ciltte solukluk

    Bacaklarda kramplar

    Uykusuzluk

  • KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

    Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar) dokulara oksijen taşır. Demir eksikliği durumunda vücut kırmızı kan hücrelerindeki oksijen taşıyan protein hemoglobini yeterince üretemez. Yani vücudun hemoglobin üretebilmesi için demire ihtiyacı vardır. Hemoglobin üretilemezse dokular ve kaslar çalışabilmek için yeterince oksijen alamaz. Bu da yaygın bir sorun olan demir eksikliği anemisine yol açar. Aneminin nedenleri farklı olsa da en yaygın olanı demir eksikliği anemisidir. Demir içeren besinlerden tüketmek kansızlık sorununa iyi gelir.

  • Anemi bağışıklık sistemini zayıflatır ve bu nedenle kişi enfeksiyonlara ve inflamatuar hastalıklara daha yatkın haldedir. Yeterli C vitamini dozu bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olur. C vitamini ihtiyacını karşılamak için portakal yemek ya da her gün bir bardak limon suyu içmek iyi olur.

  • Ispanak, kereviz, hardal yeşili ve brokoli gibi yeşil sebzelerde bulunan yüksek miktarda klorofil iyi bir demir kaynağıdır. Ispanakları çiğ olarak tüketmekten ziyade pişirilmesi daha doğrudur. Çünkü çiğ ıspanağın içeriğindeki oksalik asit vücutta demir emilimini engelleyebilir. Taze pancar veya nar suyu, harika kan yapıcı ve kan temizleyici olarak işlev görür. Pancar folik asit bakımından da zengindir. Susam tohumu, özellikle de siyah susam tohumu demir alımını arttırmanın iyi bir yoludur.

  • KANSIZLIĞI ÖNLEYEN BESİNLER

    C vitamini demir emilimini arttırmaya yardımcı olur. Demir desteği alındığında 1 bardak taze portakal suyu içmek emilimi arttırmak için faydalı olabilir. Demir kaynaklı besinlere ek olarak öğünlerin yanı sıra bol yeşillik tüketmeli ve kalsiyumdan zengin besinler ara öğünlerde tercih edilmelidir.

  • Kansızlığa iyi gelen besinleri şu şekilde sıralayabiliriz; kırmızı et, hindi, tavuk, somon, ton balığı, soya fasulyesi, tofu, kuru bakliyatlar, ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar, börülce, bezelye, fasulye ve yeşilbiber, yumurta, pekmez, tahin, kuru meyveler, taze meyveler (portakal, kavun, çilek, dut, muz gibi), yeşil yapraklı sebzeler, ciğer, ısırgan otu, üzüm, dut, aslanpençesi, kereviz ve ıspanaktır.

  • KANSIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

    Tahıllı Besinler

    Pirinç, buğday, çavdar, mısır ve yulaf kansızlığa iyi gelir.

  • Demir İçeren Besinler

    Kırmızı et türleri, ıspanak, pazı, pekmez, balık, elma, tavuk ve yeşil yapraklı sebzeler.

  • Baklagiller

    Nohut, mercimek, iç bakla, kuru fasulye ve barbunya.

  • Deniz Ürünleri

    Hamsi, sardalya, uskumru, istiridye, karides, midye, ton balığı, balık yağı ve somon.

  • Sebzeler

    Genellikle yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, brokoli, bezelye, yeşil biber.

  • Meyveler

    Karadut, böğürtlen, çilek, portakal, yaban mersini, muz ve frenk üzümü.

  • Kuru Yemişler

    Fındık, ceviz, badem, kuru üzüm, kuru incir ve kuru erik kansızlığa iyi gelen besinler arasındadır.

  • KANSIZLIĞIN DOĞAL İLACI: PEKMEZ

    Kansızlık için ideal bir besin olan keçiboynuzu pekmezi demir bakımından zengindir. Aynı zamanda dut ve üzüm karşımı pekmez, yüksek oranda B12 ve demir içermektedir. Bu bağlamda kansızlığa iyi gelen besinler arasında yer alır.

  • KANSIZLIĞA İYİ GELEN İÇECEKLER NELERDİR?

    Pancar Suyu

    İçeriğinde bol miktarda demir barındıran pancar, kansızlığa iyi gelen besinlerin başında gelir.

    Pancar suyu malzemeleri:

    1 adet pancar,

    1 bardak su 

    1 adet havuçtur.

    İlk olarak pancar ve havucu mikserden geçirin. Üzerine suyu ilave edin ve köpüklenene kadar karıştırın. Hiç bekletmeden karışımı için.

  • Turp Suyu

    Yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunların giderilmesini sağlayan turp suyu, kansızlığa karşı doğal bir savunucudur.

    Turp suyu malzemeleri:

    2 avuç dolusu ıspanak,

    4 dal tere,

    1 bardak su

    4 adet turp.

    Kullanacağınız sebzeleri ilk olarak meyve sıkacağından geçirin. Üzerine suyu ilave edin ve karıştırın. Kahvaltıdan önce tüketilmesi önerilir.

  • Böğürtlen Suyu

    Kırmızı meyvelerin kansızlık tedavisinde oldukça önemli etkileri vardır.

    Böğürtlen suyu malzemeleri:

    1 adet elma,

    4 adet çilek,

    yarım bardak su,

    3 adet böğürtlen.

    Çilek ve böğürtlenleri mikserden geçirin. Bu esnada elmaları dilimleyin ve diğer malzemelerin içerisine ekleyin. Son olarak suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayın. Sabah öğünlerinde tüketin.

  • Pekmezli Karışım

    Kansızlık tedavisinde en çok önerilen besin pekmezdir. Her sabah aç karna bir kaşık pekmez yiyerek kansızlık tedavisine başlayabilirsiniz.

    Pekmezli içecek hazırlamak için:

    3 yemek kaşığı pekmezi, bir su bardağı soğuk suyu içerisine karıştırın. Üzerine yarım limon sıkın ve karıştırın.

  • KANSIZLIĞA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI HANGİLERİDİR?

    Bazı besinlerin yanı sıra kansızlığa bitki çayları da fayda sağlamaktadır.

    Rooibos çayını hazırlamak için bir tatlı kaşığı rooibos çayına 250 ml, kaynamış su eklenir ve demlemeye bırakılır. Çayın tadından hoşlanmazsanız içine bir miktar süt ekleyebilirsiniz.

    Pek çok faydası ile bilinen ısırgan otu çayı kansızlığa iyi gelen bitki çayları arasında yer alır. Isırgan otu çayını hazırlamak için; 4 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan yaprağını 250 ml. suyun içine atın ve 1 dakikaya yakın kaynamaya bırakın. Demlenen çayı süzün ve günde 2 defa içmeye özen gösterin.

    Melisa çayı yatıştırıcı özelliğinin yanı sıra kaynatılıp tüketildiğinde kansızlık sorununa yardım sağlayabilir. 1 çay kaşığı kurutulmuş melisa yapraklarını bir bardak sıcak suya ekleyin ve 10 dakika demlemeye bırakın. Günde 2 defa ister sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz.

    Limon otu çayı için 30 gr. kurutulmuş limon otuna 1 litre. su ilave edin ve 20 dakika demlemeye bırakın. Aynı şekilde günde 2 kere içilmesi tavsiye edilir. Tatlandırmak için bal ilavesi yapabilirsiniz.

  • KANSIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

    - Kansızlığı önlemek için düzenli ve dengeli beslenmek gerekir. Günlük protein, demir ve çinko ihtiyacını karşılayacak besinler tüketilmelidir.

    - Yemeklerden önce ve sonra kafeinli içecekler tüketilmemelidir.

    - Demli çay yerine açık çay tercih edilmeli ve limonla birlikte içilmelidir.

    - Doktorun tavsiye ettiği kan hücrelerini arttırıcı ilaçlar kullanılabilir.

    - Kırmızı et, balık ve demir içeren sebzelere yer verilmelidir.

  • KANSIZLIĞA İYİ GELEN 5 BİTKİSEL ÇÖZÜM

    - Bir litre suyun içerisine 2 yemek kaşığı kıyılmış ısırgan otu konulup kaynatıldıktan sonra süzerek sabah ve akşam olmak üzere 1'er bardak içilir.

    - Bir litre suyun içerisine 2 bardak dolusu siyah kuru üzüm ve bir yemek kaşığı kına kına bitkisinden ekleyip kaynatıldıktan sonra günde iki öğün yarım çay bardağı içilir.

    -Yarım litre kaynamış süte ılındıktan sonra iki adet yumurta sarısı eklenir. Tatlandırmak için iki çay kaşığı kakao ekleyip karıştırıldıktan sonra ikiye bölünüp günde iki kez içilebilir.

    - İyice temizlenmiş ıspanak yaprağı, kereviz yaprağı ve maydanoz iyice temizlenip kaynatıldıktan sonra soğumasının ardından süzülüp günde 3 kez 1'er çay bardağı içilir.

    - İyice yıkanıp temizlenmiş pancar suyunu da katı meyve sıkacağı yardımıyla kaynatmadan meyve suyu gibi içebilirsiniz.

  • KANSIZLIK KİLO ALDIRIR MI?

    Demir eksikliği hormonal dengesizliğe neden olur bundan ötürü de dolaylı yoldan kilo alımına yol açar.

  • KANSIZLIK SIRT AĞRISI YAPAR MI?

    Kan hücrelerinde görülen azalma sonucunda göğüs ağrısı ve baş ağrısı meydana gelmektedir. Sırt ağrısı kansızlığın yaygın bir semptomu değildir.

  • KANSERE NEDEN OLUYOR!

    Demir, folik asit, B12 gibi vitaminlerin eksikliğinin yanı sıra kanser gibi ciddi hastalıkların da kansızlığa yol açmaktadır. Kansızlık; kanser semptomlarından biridir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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