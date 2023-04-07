KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?
İnsan hayatını olumsuz etkileyen kansızlık belirtileri aneminin tipine, ciddiyetine ve kanama, mide ülser, adet problemleri veya kanser gibi altta yatan sağlık problemlerine göre değişiklik gösterir. Altta yatan sorunların spesifik belirtileri genellikle kansızlığa bağlı belirtilerden önce fark edilebilir. Vücut aynı zamanda kansızlığa bağlı erken belirtileri telafi etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Kansızlık hafifse veya uzun bir süre içerisinde yavaş bir şekilde gelişirse, herhangi bir semptom fark edilmeyebilir. Birçok anemi tipinde ortak olan semptomlar şunları içerir:
Bitkinlik, halsizlik ve güçte kayıp
Yeme bozuklukları
Cilt renginde solgunlaşma
Baş ağrıları
Bayılma
Sinirli ruh hali
Konsantrasyon bozukluğu
Ciltte kuruluk
El ve ayaklarda uyuşukluk
Kulaklarda hafif ağrı
Dudakta kuruluk, yaralar
Tırnakların kırılması
Saçlarda dökülme
Dinlenme sonrası bile hissedilen yorgunluk
Devamlı hasta olma durumu
Güçsüz bağışıklık sistemi
Soğuğa karşı dayanıklılık gösterememe, üşüme
Kolay yorulma ve enerji kaybı
Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı
Nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Baş ağrısı
Baş dönmesi
Ciltte solukluk
Bacaklarda kramplar
Uykusuzluk