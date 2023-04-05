Sadece kek, hamur işleri, ekmek, dondurma, içecekler gibi tatlı ve şeker içeren yiyecekler değil, ekmek, pirinç, makarna vb. gibi tatlı olmayan yiyecekler de çok miktarda şeker içerir. Bu nedenle birçok diyet programında bu yiyeceklere de sınırlandırma getirilir. Bu tip yiyecekler tükettiğimizde vücudumuzda aniden fazla miktarda glikoz meydana gelir. İşte bu nedenle yemek yedikten hemen sonra kan şekeri ölçümü yapılmaz. (Eğer yapılırsa kan şekerinin çok yüksek olduğu görülür.)

Kandaki glikoz seviyesi, yemeklerden sonra normalden daha yüksektir.