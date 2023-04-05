Bağırdığımda çocuğuma ne yapıyorum?

Aha'nın kurucusu klinik psikolog Dr. Laura Markham'a göre, (Ebeveynlik ve Barışçıl Ebeveyn, Mutlu Çocuklar kitabının yazarı) bağırmak, vazgeçebileceğimiz bir ebeveynlik "tekniğidir" diyor. Neyse ki, o anda ne kadar hüsrana uğramış hissetsek de çocuklarımıza bağırmayı nasıl bırakacağımızı öğrenmemize yardımcı olacak ipuçları var.

Çocuğunuzla duygusal bağı güçlendirmek, gerçek ve kalıcı bir değişim yaratır. Bu hayati bağlantıya sahip olduğunuzda, tehdit etmenize, bağırmanıza, yalvarmanıza, rüşvet vermenize ve hatta cezalandırmanıza gerek kalmaz.