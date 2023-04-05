Bağırdığımda çocuğuma ne yapıyorum?

BÜYÜKLER BAĞIRDIKLARINDA KORKUYOR
Ebeveyn-çocuk ilişkisinin doğası, tek taraflı bir güç dinamiği oluşturur. Ve güce sahip kişi olarak, ebeveynlerin çocuklarıyla nasıl iletişim kurduklarına ekstra özen gösterme sorumluluğu vardır. Ebeveynler küçük çocuklar üzerinde mutlak güce sahip olduklarından, öfkenizi tam bir despotik kontrole dönüştürmekten kaçınmak önemlidir.
Çocuklar için ebeveynler, yaşamak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan, kendilerinden iki kat daha büyük insanlardır: yemek, barınak, sevgi. En güvendikleri kişi, bağırarak ya da başka yollarla onları korkuttuğunda, bu onların güvenlik duygularını sarsar.
Markham "İnsanların bağırırken filme alındığı çalışmalar yaptılar. Deneklere dinletildiğinde yüzlerinin ne kadar buruştuğuna inanamadılar" diyor. Ebeveynleri tarafından azarlanmak çocuklar için ciddi şekilde stresli olabilir. 3 yaşındaki bir çocuk, düğmelere basıyor ve bir yetişkin gibi tavır sergiliyor gibi görünebilir, ancak yine de yetişkin gibi davranılacak duygusal olgunluğa sahip değildir. Yaşa daha uygun stratejiler lehine bağırmayı nasıl bırakacağınızı öğrenmek, uzun vadede daha etkili olacaktır.